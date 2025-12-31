Jego najwierniejsi zwolennicy z entuzjazmem przyjmują poczynania prezydenta, wskazując na pozytywne strony gospodarki, ale sondaże pokazują, że rosnąca część społeczeństwa nie aprobuje jego prezydentury ani większości jego kluczowych polityk. Prezydent intensywnie pracuje nad realizacją swojej obietnicy deportowania miliona nieudokumentowanych imigrantów rocznie, twierdząc, że jego służby imigracyjne celują „w najgorszych z najgorszych”. W rzeczywistości jednak tylko 5 proc. deportowanych to osoby z historią kryminalną. Amerykanom nie podoba się brutalne postępowanie funkcjonariuszy ICE, łamanie praw podczas deportacji oraz to, że ofiarami łapanek padają też imigranci z legalnym pobytem, a nawet Amerykanie.

Rok 2025 pod rządami Donalda Trumpa. Komu w USA powodzi się najlepiej?

Największy jednak niepokój i niezadowolenie wśród Amerykanów budzi sytuacja gospodarcza. Trump twierdzi, że „odziedziczył po poprzedniej administracji bałagan”, ale gdy obejmował urząd, gospodarka miała się dobrze: stopa bezrobocia była niska, płace rosły, inflacja, choć wyższa niż normalnie, spadła znacznie od 2022 r.

W pierwszym roku urzędowania Trumpa nie doszło do recesji, której bali się ekonomiści na początku roku, słysząc o zaporowych cłach, które wówczas planowała administracja Donalda Trumpa, by potem je jednak zweryfikować, ale wzrosła stopa bezrobocia do poziomu najwyższego od 2021 r. Część gospodarki tętni życiem dzięki inwestycjom w infrastrukturę dla sektora AI, a giełda ma się dobrze. Ale z tego korzystają głównie bogatsi Amerykanie i to oni napędzają konsumpcję.

Przeciętnym mieszkańcom tego kraju zarobki rosną wolniej, a sen z powiek spędzają rosnące wydatki. Energia elektryczna też jest coraz droższa, kupno domu staje się poza zasięgiem przeciętnego zjadacza chleba, opieka nad dziećmi jest bardzo droga, a ceny żywności rosną szybciej niż wskaźniki inflacji – częściowo z powodu deportacji pracowników z sektora rolnego. Większość Amerykanów twierdzi, że wydaje więcej na żywność i media niż rok temu – wynika z najnowszego sondażu Washington Post–ABC News–Ipsos.

– Na początku grudnia połowa Amerykanów szacowała w sondażach, że ich sytuacja finansowa była gorsza niż rok wcześniej – powiedziała Claudia Sahm, główna ekonomistka w firmie zarządzającej inwestycjami New Century Advisors. Trump chwali się działaniami na rzecz obniżenia cen niektórych leków, ale koszty ubezpieczenia zdrowotnego wzrosną w 2026 r. kilkakrotnie dla milionów Amerykanów, jeśli Kongres wkrótce nie podejmie działań. W rezultacie wielu Amerykanów rozpocznie nowy rok, martwiąc się o swoje miejsce pracy, domowy budżet, a przy tym bez nadziei na poprawę.