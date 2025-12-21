– Protokół z tego głosowania przetrwa dłużej niż prezydentura Donalda Trumpa – powiedział kongresman Massie. Dał swoim kolegom do zrozumienia, że powinni zacząć myśleć o sobie i nie narażać się na interpretację, że „chronią pedofilów” – tylko dlatego, że Trump tego od nich żądał.

Są też inne sygnały. Tu wyliczyć można m.in. opór wobec ceł, odmowę republikańskich senatorów zniesienia filibustera (procedury parlamentarnej, która daje mniejszości w Senacie wpływ na proces legislacyjny utrudniając uchwalanie ustaw bez szerokiego poparcia ponadpartyjnego), do czego nawoływał prezydent w czasie paraliżu rządowego. W niektórych republikańskich stanach pojawiła się opozycja wobec nacisków z Białego Domu, by zmienić mapy okręgów kongresowych, tak by utrwalić dominację Partii Republikańskiej.

Niektórzy republikańscy ustawodawcy przyłączają się do ponadpartyjnej inicjatywy na rzecz surowych sankcji wobec Rosji, których w przeszłości Biały Dom konsekwentnie unikał. Kwestionują też kontynuowane przez administrację ataki na łodzie na Karaibach, które Trump oskarża o przemyt narkotyków. Ataki przeprowadzane są na wątpliwych podstawach prawnych i bez zgody Kongresu. Pojawiły się też opinie, że mogło tam dojść do zbrodni wojennych.

Prezydent nadal jednak posiada silny wpływ na swoją partię dzięki ogromnej popularności wśród skrajnie prawicowej bazy, a obserwatorzy przypominają, że jego polityczna siła przetrwała wiele momentów, gdy wydawało się, że słabnie. Pytanie tylko, jak długo będzie w stanie podtrzymać to poparcie.

Rosnące rozczarowanie społeczeństwa zmusza zwolenników Trumpa do refleksji

Dystans wobec Trumpa może się zwiększyć w przyszłym roku, w miarę jak zbliżać się będą wybory połówkowe do Kongresu, gdy na szali będzie to, czy republikanie utrzymają większość w Izbie Reprezentantów i Senacie. Historycznie rzecz biorąc, partia rządząca zazwyczaj traci miejsca w Kongresie w wyborach połówkowych. Tym razem dodatkowo opinia publiczna nie sprzyja republikanom.