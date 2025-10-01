Partia Republikańska, która dysponuje większością w obu izbach Kongresu, w Izbie Reprezentantów (dysponuje tu 222 mandatami przy 217 mandatach Partii Demokratycznej) przyjęła ustawę, która zapewniała administracji finansowanie na siedem tygodni. Jednak ustawa utknęła w Senacie – mimo że Partia Republikańska ma tu większość (53 do 47).

Filibuster, czyli parlamentarny „korsarz”. Mniejszość w Senacie USA może zablokować większość

Partia Demokratyczna do zablokowania ustawy wykorzystała procedurę określaną jako filibuster. To sposób obstrukcji parlamentarnej polegający na – jak często mówi się potocznie – „zagadywaniu ustawy na śmierć” lub „zagarnięciu debaty”. Polega to na przedłużającej się w nieskończoność debacie nad projektem, uniemożliwiającej poddanie go głosowaniu.

Słowo filibuster ma pochodzić od holenderskiego słowa vrijbuiter, oznaczającego „pirata” lub „korsarza”. W przypadku procedury obstrukcji parlamentarnej można mówić o kimś, kto „przechwytuje” debatę, jak piraci dokonujący abordażu na statek handlowy.

Filibuster to procedura, która znajduje się w regulaminie Senatu i jest stosowana od XIX wieku

Procedura obstrukcji przez przedłużanie debaty nad projektem przepisów prawnych znana była już w starożytnym Rzymie, gdzie stosował ją senator Kato Młodszy, który – nie chcąc dopuścić do wejścia w życie przepisów, z którymi się nie zgadzał, wygłaszał wielogodzinne mowy trwające często do zmroku, gdy – zgodnie z procedurą – praca rzymskiego Senatu się kończyła.

W Stanach Zjednoczonych filibuster to procedura przewidziana przez regulamin Senatu. Regulamin pozwala na prowadzenie debaty tak długo, jak długo chcą tego zainteresowani senatorowie – chyba że Senat przerwie debatę większością 3/5 zaprzysiężonych senatorów (zazwyczaj oznacza to konieczność uzyskania 60 głosów w liczącej 100 senatorów izbie wyższej Kongresu). Według zwolenników tej praktyki filibuster jest „duszą Senatu”. Praktyka ta pozwala mniejszości wymuszać ustępstwa na większości, jeśli ta nie posiada wymaganych do jej zablokowania 60 głosów. W głosowaniu ostatniej szansy w Senacie, do którego doszło w przeddzień shutdownu, za przerwaniem debaty nad ustawą zapewniającą finansowanie administracji zagłosowało 55 senatorów.