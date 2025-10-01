Rzeczpospolita
Wydarzenia
Filibuster, czyli jak Partia Demokratyczna nie posiadając większości sparaliżowała administrację Donalda Trumpa

Partia Demokratyczna, opozycyjna wobec administracji Donalda Trumpa, nie ma większości ani w Izbie Reprezentantów, ani w Senacie. Mimo to demokraci byli w stanie doprowadzić do zawieszenia działania administracji federalnej (tzw. shutdown). Było to możliwe dzięki parlamentarnej procedurze nazywanej filibuster.

Publikacja: 01.10.2025 10:43

Donald Trump

Foto: REUTERS/Ken Cedeno

Artur Bartkiewicz

Zawieszenie administracji federalnej rozpoczęło się w USA 1 października o godzinie 0.01 czasu wschodniego (EDT) (6.01 czasu polskiego). Na razie nie wiadomo, jak długo potrwa. Do shutdownu doszło w USA po raz pierwszy od siedmiu lat – poprzednia taka sytuacja miała miejsce na przełomie 2018 i 2019 roku i trwała 35 dni. 

Zawieszenia (shutdown) administracji federalnej w USA

Foto: PAP

Administracja federalna w USA sparaliżowana, mimo że partia Donalda Trumpa ma większość w obu izbach Kongresu

W czasie zawieszenia (shutdownu) administracja federalna ogranicza działanie do wykonywania tylko kluczowych zadań – wielu urzędników kierowanych jest na przymusowe, bezpłatne urlopy, a ci, którzy pozostają w pracy (m.in. policjanci czy żołnierze) nie otrzymują wynagrodzenia do czasu przełamania impasu ws. budżetu.

Tegoroczny shutdown jest wynikiem sporu o dopłaty do ubezpieczeń społecznych najuboższych mieszkańców kraju. Program tych dopłat wkrótce wygasa, a Partia Demokratyczna domaga się, aby wprowadzić je na stałe, ponieważ w innym przypadku koszty ubezpieczeń społecznych dla Amerykanów objętych Ustawą o Przystępnej Opiece Zdrowotnej (Affordable Care Act) znacząco wzrosną. 

Partia Republikańska, która dysponuje większością w obu izbach Kongresu, w Izbie Reprezentantów (dysponuje tu 222 mandatami przy 217 mandatach Partii Demokratycznej) przyjęła ustawę, która zapewniała administracji finansowanie na siedem tygodni. Jednak ustawa utknęła w Senacie – mimo że Partia Republikańska ma tu większość (53 do 47).

Filibuster, czyli parlamentarny „korsarz”. Mniejszość w Senacie USA może zablokować większość

Partia Demokratyczna do zablokowania ustawy wykorzystała procedurę określaną jako filibuster. To sposób obstrukcji parlamentarnej polegający na – jak często mówi się potocznie – „zagadywaniu ustawy na śmierć” lub „zagarnięciu debaty”. Polega to na przedłużającej się w nieskończoność debacie nad projektem, uniemożliwiającej poddanie go głosowaniu. 

Słowo filibuster ma pochodzić od holenderskiego słowa vrijbuiter, oznaczającego „pirata” lub „korsarza”. W przypadku procedury obstrukcji parlamentarnej można mówić o kimś, kto „przechwytuje” debatę, jak piraci dokonujący abordażu na statek handlowy. 

Filibuster to procedura, która znajduje się w regulaminie Senatu i jest stosowana od XIX wieku

Procedura obstrukcji przez przedłużanie debaty nad projektem przepisów prawnych znana była już w starożytnym Rzymie, gdzie stosował ją senator Kato Młodszy, który – nie chcąc dopuścić do wejścia w życie przepisów, z którymi się nie zgadzał, wygłaszał wielogodzinne mowy trwające często do zmroku, gdy – zgodnie z procedurą – praca rzymskiego Senatu się kończyła. 

W Stanach Zjednoczonych filibuster to procedura przewidziana przez regulamin Senatu. Regulamin pozwala na prowadzenie debaty tak długo, jak długo chcą tego zainteresowani senatorowie – chyba że Senat przerwie debatę większością 3/5 zaprzysiężonych senatorów (zazwyczaj oznacza to konieczność uzyskania 60 głosów w liczącej 100 senatorów izbie wyższej Kongresu). Według zwolenników tej praktyki filibuster jest „duszą Senatu”. Praktyka ta pozwala mniejszości wymuszać ustępstwa na większości, jeśli ta nie posiada wymaganych do jej zablokowania 60 głosów. W głosowaniu ostatniej szansy w Senacie, do którego doszło w przeddzień shutdownu, za przerwaniem debaty nad ustawą zapewniającą finansowanie administracji zagłosowało 55 senatorów. 

60

Tyle głosów trzeba mieć w Senacie, by przerwać obstrukcję przy pomocy procedury filibuster

Praktyka pojawiła się w regulaminie Senatu w 1806 roku, a po raz pierwszy zastosowano ją w 1837 roku. W XX wieku umocniono ją do tego stopnia, że obecnie wszystkie ważne ustawy muszą być przyjmowane w Senacie większością 60 głosów. 

Obecnie regulamin Senatu USA stanowi, że próbę zmian przepisów dotyczących obstrukcji w ramach procedury filibuster również można zablokować za pomocą tej procedury – a przełamanie impasu jest wówczas możliwe większością 2/3 głosów zaprzysiężonych senatorów. 

W Izbie Reprezentantów procedura ta była wykorzystywana do 1842 roku, gdy stworzono regulacje ograniczające czas debaty (dlatego ustawy Partii Republikańskiej nie zablokowano w izbie niższej parlamentu). Obecnie w Izbie Reprezentantów ograniczoną możliwość obstrukcji daje prawo przyznane liderom partii zasiadających w Izbie Reprezentantów przemawiać tak długo, jak chcą. W 2025 [[roku||r.||konwencja redakcyjna||Zgodnie z zasadami redakcyjnymi, po dacie rocznej stosuje się skrót "r.".] skorzystał z tego lider Partii Demokratycznej w izbie niższej, Hakeem Jeffries, który przemawiał przez 8 godzin i 44 minuty w czasie debaty nad Wielką Piękną Ustawą Donalda Trumpa (ang. One Big Beautiful Bill Act).

Procedurę filibuster można stosować również w niektórych parlamentach stanowych. 

Źródło: rp.pl

Administracja federalna w USA sparaliżowana, mimo że partia Donalda Trumpa ma większość w obu izbach Kongresu

