Zawieszenie działania administracji federalnej w USA rozpoczęło się o godzinie 6.01 czasu polskiego (godzina 0.01 czasu wschodniego – EDT).

Partia Demokratyczna nie dysponuje większością w Senacie, ale wykorzystała taktykę opóźniania debaty nad przegłosowaną przez Izbę Reprezentantów ustawą ws. środków na działanie administracji na najbliższe siedem tygodni. Taktyka ta (tzw. filibuster) polega na rozpoczęciu nad daną ustawą debaty, która w praktyce może nigdy się nie zakończyć, ponieważ do jej zakończenia potrzeba wspomnianych 60 głosów, a Partia Republikańska dysponuje w Senacie mniejszą większością (53 do 47).

14 shutdownów w USA w ciągu ostatnich 44 lat Od 1981 roku w USA doszło 14 razy do paraliżu administracji, w większości przypadków trwał on kilka dni. Najdłuższy shutdown – trwający 35 dni – miał miejsce w czasie pierwszej kadencji Trumpa w Białym Domu, między 2018 a 2019 rokiem.

Shutdown w USA. Czego dotyczy spór między Partią Demokratyczną a Partią Republikańską?

We wtorkowym głosowaniu ostatniej szansy, które miało doprowadzić do uchwalenia ustawy, „za” głosowało 55 senatorów, a przeciw – 45. W efekcie od 1 października wszystkie amerykańskie agencje federalne muszą zawiesić niemal całkowicie swoją działalność, ponieważ będą pozbawione środków na jej prowadzenie. Tysiące urzędników administracji zostanie zmuszonych do udania się na bezpłatne urlopy. Pojawiają się sygnały, że Donald Trump może wykorzystać zawieszenie działania administracji do kolejnych zwolnień urzędników. W ubiegłym tygodniu pojawiła się informacja, że Biały Dom zwrócił się do agencji federalnych z prośbą o przygotowanie planów zwolnień zbiorowych w czasie spodziewanego paraliżu administracji.

– Gwarantujemy Amerykanom, że będziemy walczyć tak, jak to tylko możliwe, o opiekę zdrowotną – mówił po głosowaniu lider Partii Demokratycznej w Senacie Chuck Schumer.