Z tego artykułu dowiesz się: Jakie kwestie porusza stowarzyszenie Iustitia w liście do prezydenta Karola Nawrockiego?

Czego dotyczą dwa projekty ustaw przygotowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości?

W jaki sposób Ministerstwo Sprawiedliwości chce uregulować status tzw. neosędziów?

Jak ma zostać zreformowana Krajowa Rada Sądownictwa?

Stowarzyszenie poinformowało w mediach społecznościowych, iż pod koniec roku skierowało list do Kancelarii Prezydenta. „W trosce o dobro obywateli oraz ochronę ich praw i wolności, uporządkowanie wymiaru sprawiedliwości, zwracam się do Pana Prezydenta w imieniu Stowarzyszenia Sędziów Polskich »Iustitia« o spotkanie celem nawiązania dialogu dotyczącego fundamentalnych zasad funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości w Rzeczypospolitej Polskiej” – napisał na wstępie prezes Iustitii, sędzia Bartłomiej Przymusiński.

Przypomniał, że 28 grudnia 2025 r. do Sejmu wpłynęły dwa projekty ustaw: rządowy projekt ustawy o przywróceniu prawa do niezależnego i bezstronnego sądu ustanowionego na podstawie prawa przez uregulowanie skutków uchwał Krajowej Rady Sądownictwa podjętych w latach 2018-2025 (druk nr 2107) oraz rządowy projekt ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa (druk nr 2108).

W ocenie Przymusińskiego „projekty te zmierzają do przywrócenia praworządności w Polsce oraz realizują standardy wynikające z orzecznictwa sądów europejskich, w szczególności Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz Europejskiego Trybunału Praw Człowieka”.

„Mając na uwadze konstytucyjną rolę Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej jako strażnika Konstytucji oraz kluczowe kompetencje Prezydenta w procesie ustawodawczym, pragniemy zainicjować merytoryczną dyskusję dotyczącą kształtu wymiaru sprawiedliwości oraz konsekwencji, jakie dla obywateli niesie brak spójnych i systemowych rozwiązań w tym obszarze” – podkreślił szef Iustitii.