Aktualizacja: 08.01.2026 12:10 Publikacja: 08.01.2026 08:47
Prezydent Karol Nawrocki
Foto: PAP/Paweł Supernak
Stowarzyszenie poinformowało w mediach społecznościowych, iż pod koniec roku skierowało list do Kancelarii Prezydenta. „W trosce o dobro obywateli oraz ochronę ich praw i wolności, uporządkowanie wymiaru sprawiedliwości, zwracam się do Pana Prezydenta w imieniu Stowarzyszenia Sędziów Polskich »Iustitia« o spotkanie celem nawiązania dialogu dotyczącego fundamentalnych zasad funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości w Rzeczypospolitej Polskiej” – napisał na wstępie prezes Iustitii, sędzia Bartłomiej Przymusiński.
Przypomniał, że 28 grudnia 2025 r. do Sejmu wpłynęły dwa projekty ustaw: rządowy projekt ustawy o przywróceniu prawa do niezależnego i bezstronnego sądu ustanowionego na podstawie prawa przez uregulowanie skutków uchwał Krajowej Rady Sądownictwa podjętych w latach 2018-2025 (druk nr 2107) oraz rządowy projekt ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa (druk nr 2108).
W ocenie Przymusińskiego „projekty te zmierzają do przywrócenia praworządności w Polsce oraz realizują standardy wynikające z orzecznictwa sądów europejskich, w szczególności Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz Europejskiego Trybunału Praw Człowieka”.
„Mając na uwadze konstytucyjną rolę Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej jako strażnika Konstytucji oraz kluczowe kompetencje Prezydenta w procesie ustawodawczym, pragniemy zainicjować merytoryczną dyskusję dotyczącą kształtu wymiaru sprawiedliwości oraz konsekwencji, jakie dla obywateli niesie brak spójnych i systemowych rozwiązań w tym obszarze” – podkreślił szef Iustitii.
Czytaj więcej
Jest duża szansa, że część postępowań sądowych przyspieszy w 2026 r. Spodziewam się, że dojdzie d...
Jak pisaliśmy na łamach rp.pl, pierwsza z ustaw przyjętych tuż przed Świętami Bożego Narodzenia przez rząd ma uregulować status tzw. neosędziów, czyli sędziów powołanych po 2018 r., których status jest kwestionowany z uwagi na udział w procedurze nominacyjnej obecnej KRS. W jaki sposób?
Kluczem ma być uznanie za nieważne z mocy ustawy uchwał obecnej KRS dotyczących powołań sędziowskich i powtórzenie wszystkich „nielegalnych” konkursów sędziowskich przed „legalną” KRS. Zgodnie z projektem tzw. neosędziowie mają zostać podzieleni na kategorie, od których będzie zależał ich dalszy los.
W kategorii zielonej znajdują się tzw. młodzi sędziowie, których status ma zostać uzdrowiony w drodze uchwał przyszłej KRS. Chodzi o grupę 1,1 tys. osób, które po zmianach z mocy ustawy staną się niekwestionowanymi sędziami. W grupie żółtej są sędziowie, którzy awansowali po ocenie przez obecną KRS. Mają oni zostać cofnięci na poprzednio zajmowane stanowiska, ale swoje obecne funkcje pełniliby jeszcze przez dwa lata na delegacji. Następnie, jeśli nie zrezygnują, będą uczestniczyli w ponownych konkursach sędziowskich. Do kolejnej grupy określonej jako czerwona – zaliczono tzw. neosędziów, którzy przed powołaniem w procedurze przed obecną KRS wykonywali inny zawód prawniczy. Stracą oni status sędziów. Będą mogli ubiegać się o powrót do swoich dawnych profesji albo pozostać w danym sądzie jako referendarze.
Czytaj więcej
Dzień przed Wigilią rząd przyjął dwa flagowe projekty resortu sprawiedliwości: tzw. ustawy prawor...
Co ważne, wyroki wydane dotychczas przez tych sędziów mają co do zasady pozostać w mocy. Projekt umożliwia jednak przy tym wzruszenie takich orzeczeń stronom, które wcześniej konsekwentnie kwestionowały legalność składu orzekającego.
Projekt przewiduje też likwidację kwestionowanej Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego oraz pozostawienie w strukturze tego sądu Izby Odpowiedzialności Zawodowej. Po zmianach sędziowie orzekający w tej Izbie zostaną wylosowani spośród wszystkich sędziów SN. Przepisy te znoszą też skargę nadzwyczajną, nie przewidując przy tym instrumentu, który miałby tę skargę zastąpić.
Drugi z projektów zakłada reformę Krajowej Rady Sądownictwa. Miałoby znaleźć się w niej sześciu sędziów sądów rejonowych, trzech sędziów sądów okręgowych, dwóch sędziów sądów apelacyjnych i po jednym z sądów wojskowych, Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz jeden sędzia wojewódzkiego sądu administracyjnego.
Do KRS mogliby kandydować sędziowie z co najmniej 10-letnim stażem, w tym z co najmniej 5-letnim stażem na aktualnie zajmowanym stanowisku. Oznacza to, że do kandydowania uprawnieni będą także niektórzy tzw. neosędziowie. Kandydatury będzie mogła zgłosić grupa 100 czynnych sędziów, Naczelna Rada Adwokacka, Krajowa Rada Radców Prawnych i Krajowa Rada Notarialna.
Projekt szczegółowo reguluje też sposób wyboru sędziowskich członków KRS. Wybory mają być powszechne, a organizować je będzie Państwowa Komisja Wyborcza.
Czytaj więcej
Członków Krajowej Rady Sądownictwa wybiorą sędziowie w wyborach powszechnych, które zorganizuje P...
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Od środy 7 stycznia 2026 r. zaczną obowiązywać przepisy, które pozwolą fiskusowi na przywrócenie podatnikowi ter...
Wchodząca w życie nowelizacja prawa budowlanego ma ograniczyć pieniactwo i wyłudzanie pieniędzy od inwestorów. C...
Z początkiem 2026 roku zmieniła się wysokość abonamentu RTV. Za posiadanie odbiornika radiowego lub telewizyjneg...
Część rodziców może liczyć na wcześniejszą wypłatę świadczenia 800 plus w styczniu. Przelewy z ZUS dotrą do świa...
Jeden ze współwłaścicieli nie może żądać zapłaty całego odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokalu mieszkal...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas