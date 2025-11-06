Waldemar Żurek ujawnia projekt reformy KRS. Liczy na poparcie prezydenta Karola Nawrockiego

Z tego artykułu się dowiesz: Jakie są główne założenia projektu reformy Krajowej Rady Sądownictwa przedstawionego przez Waldemara Żurka?

Dlaczego minister sprawiedliwości Waldemar Żurek liczy na poparcie prezydenta Karola Nawrockiego dla reformy KRS?

Jak będzie wyglądał proces wyboru sędziów do Krajowej Rady Sądownictwa zgodnie z nowym projektem?

Jakie będą nowe uprawnienia i obowiązki Rady Społecznej, która ma wspierać KRS?

Dlaczego reforma KRS jest pilna i jakie mogą być konsekwencje jej opóźnienia?

Chodzi o zapowiadany od miesięcy projekt, mający zreformować Krajową Radę Sądownictwa tak, aby odebrać Sejmowi kompetencję wyboru sędziów-członków KRS i przywrócić to uprawnienie środowisku sędziowskiemu. To właśnie wprowadzone za rządów PiS wybieranie sędziowskiej części KRS przez posłów stało się podstawą do kwestionowania zarówno samej Rady jak i powołanych przy jej udziale sędziów, określanych mianem neosędziów. To już drugie podejście ekipy rządzącej do zmiany ustawy o KRS. Próba podjęta przez Adama Bodnara przed ponad rokiem zakończyła się fiaskiem, bowiem uchwaloną ustawę prezydent Andrzej Duda skierował do Trybunału Konstytucyjnego, gdzie tkwi do dziś.

Plan Waldemara Żurka na KRS. Sędziowie a nie politycy wybiorą sędziów do Rady

Przepisy są już gotowe i w czwartek minister Żurek ujawnił ich założenia. - Ten projekt to nie sztuka dla sztuki. Jego celem nadrzędnym jest to, żeby sprawy w sądach znacznie przyśpieszyły. (…) Ta ustawa jest kolejny krokiem do tego, żebyśmy mieli silne państwo – mówi szef MS.

Zgodnie z przedstawionymi założeniami w zreformowanej Radzie miałoby znaleźć się sześciu sędziów sądów rejonowych, trzech sędziów sądów okręgowych, dwóch sędziów sądów apelacyjnych i po jednym z sądów wojskowych, Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz jeden sędzia wojewódzkiego sądu administracyjnego.

Do KRS mogliby kandydować sędziowie z co najmniej 10-letni stażem, w tym z co najmniej 5-letnim stażem na aktualnie zajmowanym stanowisku. Oznacza to, że do kandydowania uprawnieni będą także niektórzy tzw. neosędziowie. Kandydatury będzie mogła zgłosić grupa czynnych sędziów, Naczelna Rada Adwokacka, Krajowa Rada Radców Prawnych i Krajowa Rada Notarialna.