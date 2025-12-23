Aktualizacja: 23.12.2025 00:31 Publikacja: 23.12.2025 00:01
Foto: rp.pl
Materiał powstał we współpracy z Uniwersytetem Warszawskim
Współpraca nauki i biznesu? Puste, zużyte hasło czy jednak hasło z treścią?
Absolutnie z treścią. To nie tylko sposób, którym uniwersytet może odpłacić społeczeństwu za to, że finansuje jego funkcjonowanie. Głęboko wierzę, że powinniśmy oddawać to co najlepsze do społeczeństwa za podatki, z których jesteśmy utrzymywani. A od technologii i ich rozwoju zależy przyszłość kraju. Ich wdrożenie w biznesie jest niezwykle ważne. Właśnie to staramy się robić na kampusie Ochota Uniwersytetu Warszawskiego To jest kampus nauk przyrodniczych, ścisłych. Spotykamy naukę z biznesem.
Jak wygląda to spotkanie?
Ja sam wywodzę się z biznesu. I przyznam, że na początku trochę zderzyłem się z uczelnią. To była inna kultura organizacyjna, różne rozumienie na przykład czasu i terminów. Biznes dużo chce robić „na jutro”, uczelnia: „w tym semestrze powinniśmy dać radę”. Po dziesięciu latach pracy na UW mogę powiedzieć, że dojrzeliśmy na uniwersytecie, ale myślę, że i polski biznes dojrzał do tego, żeby sięgać po polskie innowacje i tworzyć je razem z nami. Jako uniwersytet wsłuchujemy się w potrzeby biznesu, musieliśmy odwrócić kolejność, to zazwyczaj uczelnia opracowywała jakąś technologię, a później szukała dla niej zastosowania.
Problem polega na tym, że innowacje tworzone w Polsce niestety stosunkowo rzadko stają się globalnymi sukcesami.
Jedną z tych przyczyn jest to, że nasz ekosystem nie jest dojrzały. Co to znaczy? Z jednej strony potrzebujemy biznesu, który nam zaufa, czyli takiego kapitału długiego zaufania, czyli zainwestowania w coś, co przyniesie zwrot z inwestycji w okresie dłuższym niż jedna kadencja w polityce czy biznesie. Wiem, że to jest trudne i wymaga właśnie zaufania, ale na pewno warto. Dojrzały ekosystem to też odpowiednie struktury i odpowiedni ludzie. Na przykład w Stanach Zjednoczonych mamy funkcję pośredników, czyli menedżerów nauki, którzy wprowadzają technologie na rynek, czy takich organizatorów wzrostu danej technologii. Zajmuje się tym mnóstwo ludzi. My takich ludzi nie mieliśmy – na uniwersytetach i w biznesie. Teraz już jest na pewno dużo lepiej.
W jaki sposób stworzyć środowisko, w którym naukowcy, biznes i inwestorzy chcą naprawdę współpracować?
To wymaga zaufania i pracy wszystkich stron, wszystkich interesariuszy. Dlatego tworzymy ekosystem między naukowcami i firmami. To nie jest zresztą tak, że nauka się dzisiaj dzieje tylko i wyłącznie w uniwersytecie, dzieje się między tymi podmiotami. Bardzo ważna jest jeszcze rola regulatora. Rola rządu, rola ministerstwa. To od nich zależy finansowanie i sposób funkcjonowania nauki.
Jakie zmiany legislacyjne są potrzebne, by współpraca nauki z biznesem funkcjonowała lepiej?
Bardzo ważna jest deregulacja w takich obszarach jak zamówienia publiczne, te procedury bardzo spowalniają funkcjonowanie nauki. Mówi się o zdjęciu z pewnych obszarów reżimu finansów publicznych, między innymi z obszaru transferu technologii. Czyli w tej chwili, jeżeli dyrektor Centrum Transferu Technologii źle wyceni jakąś technologię, to wpada w reżim finansów publicznych, w jakąś totalną niegospodarność. A wiemy, że relacje biznesowe wymagają od uniwersytetu, żeby działał jak biznes, ponosił przynajmniej część ryzyka.
Materiał powstał we współpracy z Uniwersytetem Warszawskim
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: Rzeczpospolita
Oby nowy rok był – wbrew nastrojom w geopolityce – zaskakująco dobry dla funkcjonowania światowej gospodarki. Pr...
W jakiej kondycji będzie amerykańska demokracja? Gospodarka rosyjska upadnie? Ukraińcy przegrają wojnę? Unia pój...
Przez kilka ostatnich lat energetyka na całym świecie musiała stawiać czoła raptownemu przyspieszeniu transforma...
Przygotowujemy się do realizacji nowych wyzwań. Na przykład kończymy przygotowawczy etap związany z realizacją p...
Orlen inwestuje w nowe technologie i stawia na odnawialne źródła energii, ale sukces dekarbonizacji zależy nie tylko od inwestycji grupy – kluczowa będzie zmiana przyzwyczajeń milionów klientów – ocenia Stanisław Barański, dyrektor Biura Zrównoważonego Rozwoju i Transformacji Energetycznej Grupy Orlen.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas