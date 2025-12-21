Planujesz przejść na emeryturę w 2026 roku? Ekspert ZUS wskazuje dwa najlepsze terminy

Aktualizacja: 21.12.2025 10:05 Publikacja: 21.12.2025 08:05
Kiedy jest dobry moment, by przejść na emeryturę w 2026 roku?
Okazuje się, że czasami opłaca się poczekać kilka miesięcy z zakończeniem kariery zawodowej. Istnieją dwa terminy, w których korzystniej jest przejść na emeryturę.
Przechodząc na emeryturę warto w pierwszej kolejności pamiętać o tym, od czego zależy jej wysokość oraz co wpływa na podstawę jej obliczenia.
- Wysokość emerytury zależy przede wszystkim od zgromadzonego i zwaloryzowanego kapitału emerytalnego oraz od średniego dalszego trwania życia w wieku, w którym ubezpieczony przechodzi na emeryturę. Jednym z kluczowych czynników wpływających na podstawę obliczenia emerytury jest waloryzacja składek emerytalnych i kapitału początkowego – wyjaśnia nam Bartosz Gaca, dyrektor Departamentu Świadczeń Emerytalno-Rentowych w Centrali ZUS.
W tym kontekście pierwszym z terminów, które warto wziąć pod uwagę przechodząc na emeryturę w 2026 roku, jest luty.
- Waloryzacja roczna przeprowadzana jest od 1 czerwca każdego roku i obejmuje kwoty zgromadzone na koncie ubezpieczonego do 31 stycznia roku poprzedniego. Osoby, które zdecydują się przejść na emeryturę do końca lutego 2026 r., skorzystają dodatkowo z waloryzacji świadczeń emerytalnych przeprowadzanej corocznie od 1 marca. Kwota świadczenia w wysokości przysługującej na dzień 28 lutego 2026 r. zostanie od 1 marca 2026 r., powiększona wskaźnikiem waloryzacji świadczeń – podkreśla Gaca.
Warto dodać, że lutowy termin złożenia wniosku o przyznanie emerytury ma jeszcze jedną korzyść. Mowa o tzw. trzynastce, czyli dodatkowym corocznym świadczeniu dla emerytów i rencistów w wysokości równej najniższej emeryturze, które przysługuje bez względu na wysokość pobieranej emerytury. Jest ono wypłacane w kwietniu, co oznacza, że skorzystają z niego już także osoby, które otrzymają emeryturę na podstawie wniosku złożonego w lutym.
Drugim terminem, który warto wziąć pod uwagę przechodząc na emeryturę w 2026 roku, jest lipiec.
- Z kolei przejście na emeryturę w lipcu 2026 r. pozwoli na uwzględnienie w podstawie obliczenia emerytury waloryzacji rocznej składek i kapitału początkowego przeprowadzonej w czerwcu 2026 r. (wskaźnikiem za 2025 r.), co powoduje wyższy stan konta po tej operacji – zaznacza Bartosz Gaca.
Fakt, że przechodząc na emeryturę w 2026 roku warto wziąć pod uwagę dwa wymienione wyżej terminy (luty i lipiec), potwierdzają symulacje przedstawione nam przez ZUS.
- Przykładowo, symulacja dla kobiety urodzonej w styczniu 1966 r., kończącej aktywność zawodową w styczniu 2026 r., pokazuje, że emerytura przyznana od 1 lutego 2026 r. mogłaby wynieść ok. 4 355 zł. Następnie kwota ta będzie podlegała waloryzacji wskaźnikiem obowiązującym od 1 marca 2026 r. Na dzień dzisiejszy wskaźnik ten nie jest jeszcze znany. Gdyby ta sama kobieta wystąpiła o emeryturę w marcu 2026 r. jej wysokość wyniosłaby ok. 4381 zł, natomiast gdyby zdecydowała się przejść na emeryturę od 1 lipca 2026 r., jej wysokość wyniosłaby ok. 4 601 zł. Różnice te wynikają z mechanizmów waloryzacji składek i kapitału początkowego oraz średniego dalszego trwania życia – wyjaśnia dyrektor Departamentu Świadczeń Emerytalno-Rentowych w Centrali ZUS, zaznaczając jednocześnie: - Warto jednak pamiętać, że ostateczna wysokość emerytury zależy od indywidualnej sytuacji ubezpieczonego, w tym od dalszej pracy i dodatkowych składek. Zawsze polecam konsultację z doradcą emerytalnym w ZUS, który bezpłatnie pomoże obliczyć prognozowaną emeryturę dla różnych terminów.
Okazuje się, że w lutym i w lipcu, a więc w miesiącach, w których najkorzystniej jest przechodzić na emeryturę, ZUS odnotowuje wpływ największej liczby wniosków. Trend ten zauważalny jest w statystykach z ostatnich lat.
- […] fakt, że niektóre terminy są korzystniejsze finansowo ze względu na waloryzacje, jest widoczny w statystykach ZUS. W latach 2023–2025 obserwowaliśmy największy napływ wniosków o emeryturę właśnie w lutym ze względu na marcową waloryzację świadczeń oraz w lipcu z uwagi na roczną waloryzację składek i kapitału początkowego przeprowadzaną w czerwcu – podaje Bartosz Gaca.
