Planujesz przejść na emeryturę w 2026 roku? Ekspert ZUS wskazuje dwa najlepsze terminy

Z tego artykułu dowiesz się: Kiedy jest najbardziej korzystny moment na przejście na emeryturę w 2026 roku?

Jakie czynniki wpływają na wysokość emerytury?

Jakie są statystyczne trendy dotyczące składania wniosków emerytalnych w korzystnych terminach?

Okazuje się, że czasami opłaca się poczekać kilka miesięcy z zakończeniem kariery zawodowej. Istnieją dwa terminy, w których korzystniej jest przejść na emeryturę.

Jakie terminy warto wziąć pod uwagę przechodząc na emeryturę w 2026 roku?

Przechodząc na emeryturę warto w pierwszej kolejności pamiętać o tym, od czego zależy jej wysokość oraz co wpływa na podstawę jej obliczenia.

- Wysokość emerytury zależy przede wszystkim od zgromadzonego i zwaloryzowanego kapitału emerytalnego oraz od średniego dalszego trwania życia w wieku, w którym ubezpieczony przechodzi na emeryturę. Jednym z kluczowych czynników wpływających na podstawę obliczenia emerytury jest waloryzacja składek emerytalnych i kapitału początkowego – wyjaśnia nam Bartosz Gaca, dyrektor Departamentu Świadczeń Emerytalno-Rentowych w Centrali ZUS.