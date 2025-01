Waloryzacja emerytur 2025. Jedna grupa seniorów dostanie wyższe przelewy już w lutym

Czy jest szansa na wyższą waloryzację?

Wskaźnik waloryzacji rent i emerytur odpowiada średniorocznemu wskaźnikowi cen towarów i usług w poprzednim roku kalendarzowym, zwiększonemu o co najmniej 20 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim roku. Jak podaje portal next.gazeta.pl, w grudniu – w trakcie spotkania w Ministerstwie Finansów – pojawiła się propozycja ustanowienia przyszłorocznej waloryzacji na poziomie 8,55 proc. Wysokość nowego wskaźnika waloryzacji zasugerowała minister Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Zaproponowany wskaźnik miałby uwzględniać 50 proc. realnego wzrostu wynagrodzeń. W razie przyjęcia tej propozycji minimalna emerytura w 2025 r. wzrosłaby do poziomu 1933 zł brutto.

Emerytura honorowa: Wyższe świadczenie dla najstarszych seniorów

W 2025 roku na wyższe, dodatkowe świadczenie mogą również liczyć stulatkowie. Od 1 stycznia 2025 r. weszły w życie nowe przepisy gwarantujące m.in. ujednolicenie zasad przyznawania świadczenia dla stulatków. Wysokość emerytury honorowej (kwota bazowa obowiązująca w dniu setnych urodzin świadczeniobiorcy) nie będzie zależała – tak jak do tej pory – od daty urodzenia świadczeniobiorcy. Zgodnie z nowymi przepisami każda z osób uprawnionych do pobierania emerytury honorowej otrzyma taką samą kwotę (od 1 marca 2024 r. jest to 6 246,13 zł brutto), która będzie dodatkowo podlegać corocznej waloryzacji.