W panelu „Społeczne budownictwo mieszkaniowe” zaproszeni goście omówią możliwości rozwoju tej dziedziny budownictwa. Choć mieszkanie powinno być prawem, a nie towarem, dziś stanowi zarówno podstawową potrzebę milionów Polaków, jak i przedmiot intensywnej gry rynkowej – zdominowanej przez deweloperów i fundusze inwestycyjne. W tym kontekście społeczne budownictwo mieszkaniowe jawi się jako konieczny, lecz wciąż niestety marginalny element systemu – ograniczany przez skalę, procedury i niedopasowanie narzędzi do realiów rynku. Tymczasem nowoczesne technologie, w tym prefabrykacja, dają szansę na przełom: szybszą realizację inwestycji, wyższą jakość, niższe koszty i mniejszy wpływ na środowisko. Jak zatem zaplanować proces inwestycyjny, by publiczny inwestor mógł skutecznie konkurować z rynkiem i realnie wpływać na dostępność oraz jakość mieszkań w Polsce?

Moderatorem dyskusji będzie Zbigniew Bartuś, redaktor, „Dziennik Gazeta Prawna”, a udział w panelu zapowiedzieli Marta Postuła, pierwsza wiceprezes zarządu, Bank Gospodarstwa Krajowego, Łukasz Bałajewicz, prezes zarządu, Krajowy Zasób Nieruchomości, oraz Robert Jędrzejowski, prezes zarządu firmy Pekabex.

Forum Ekonomiczne jest największą w Europie Środkowo-Wschodniej platformą spotkań, na której nie tylko dyskutuje się o bezpieczeństwie, perspektywach rozwoju gospodarczego, współczesnych wyzwaniach oraz przezwyciężaniu kryzysów, ale także przedstawia konkretne rozwiązania i innowacyjne idee. Więcej informacji: www.forum-ekonomiczne.pl

