Jak już informowaliśmy na łamach rp.pl, we wtorek 9 grudnia w stan spoczynku przeszedł sędzia Sądu Najwyższego Wiesław Kozielewicz, który pełnił funkcję prezesa Izby Odpowiedzialności Zawodowej. Kto będzie jego następcą? Zgodnie z art. 15 ustawy o Sądzie Najwyższym Prezes SN jest powoływany przez prezydenta po zasięgnięciu opinii Pierwszego Prezesa SN. Wybór następuje spośród trzech kandydatów wybranych przez zgromadzenie sędziów izby Sądu Najwyższego. Kadencja prezesa izby trwa trzy lata. Może zostać ponownie powołany na to stanowisko dwukrotnie.

Kandydaci na nowego prezesa Izby Odpowiedzialności Zawodowej wybrani

Portal oko.press poinformował, że w czwartek 11 grudnia 2025 r. kandydatów na nowego prezesa Izby Odpowiedzialności Zawodowej SN wybrało Zgromadzenie Sędziów tej Izby.

W głosowaniu wybrano troje kandydatów. Są to:

Maria Szczepaniec – jest tzw. neosędzią; na co dzień orzeka w Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych SN; otrzymała trzy głosy,

Tomasz Demendecki - jest tzw. neosędzią; na co dzień orzeka w Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych SN; otrzymał trzy głosy,

Barbara Skoczkowska - na co dzień orzeka w Izbie Karnej; dostała jeden głos.

To spośród tej trójki prezydent Karol Nawrocki wybierze nowego prezesa IOZ.