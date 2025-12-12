Rzeczpospolita
Kto nowym prezesem Izby Odpowiedzialności Zawodowej? Wybrano kandydatów

Maria Szczepaniec, Tomasz Demendecki oraz Barbara Skoczkowska - to z tej trójki sędziów nowego prezesa Izby Odpowiedzialności Zawodowej wybierze prezydent Karol Nawrocki.

Publikacja: 12.12.2025 12:11

Sąd Najwyższy

Sąd Najwyższy

Foto: Fotorzepa, Jakub Czermiński

Mateusz Adamski

Jak już informowaliśmy na łamach rp.pl, we wtorek 9 grudnia w stan spoczynku przeszedł sędzia Sądu Najwyższego Wiesław Kozielewicz, który pełnił funkcję prezesa Izby Odpowiedzialności Zawodowej. Kto będzie jego następcą? Zgodnie z art. 15 ustawy o Sądzie Najwyższym Prezes SN jest powoływany przez prezydenta po zasięgnięciu opinii Pierwszego Prezesa SN. Wybór następuje spośród trzech kandydatów wybranych przez zgromadzenie sędziów izby Sądu Najwyższego. Kadencja prezesa izby trwa trzy lata. Może zostać ponownie powołany na to stanowisko dwukrotnie.

Kandydaci na nowego prezesa Izby Odpowiedzialności Zawodowej wybrani

Portal oko.press poinformował, że w czwartek 11 grudnia 2025 r. kandydatów na nowego prezesa Izby Odpowiedzialności Zawodowej SN wybrało Zgromadzenie Sędziów tej Izby. 

W głosowaniu wybrano troje kandydatów. Są to:

  • Maria Szczepaniec – jest tzw. neosędzią; na co dzień orzeka w Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych SN; otrzymała trzy głosy,
  • Tomasz Demendecki - jest tzw. neosędzią; na co dzień orzeka w Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych SN; otrzymał trzy głosy,
  • Barbara Skoczkowska - na co dzień orzeka w Izbie Karnej; dostała jeden głos.

To spośród tej trójki prezydent Karol Nawrocki wybierze nowego prezesa IOZ. 

Czym zajmuje się Izba Odpowiedzialności Zawodowej

Przypomnijmy, iż Izba Odpowiedzialności Zawodowej w 2022 r. zastąpiła uznawaną przez Trybunał Sprawiedliwości UE za nielegalną Izbę Dyscyplinarną. Jej pierwotny skład wskazał prezydent Andrzej Duda wybierając 11 z listy 33 sędziów kandydatów, których I prezes Małgorzata Manowska wylosowała publicznie spośród całego Sądu Najwyższego.  

Do właściwości IOZ należą sprawy dyscyplinarne dotyczące m.in. sędziów SN, sędziów sądów powszechnych, adwokatów, radców prawnych, notariuszy czy komorników. Izba ta podejmuje też decyzje o zezwoleniu na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej lub na tymczasowe aresztowanie sędziów, asesorów sądowych, prokuratorów i asesorów prokuratury.

