Sąd Najwyższy
Jak już informowaliśmy na łamach rp.pl, we wtorek 9 grudnia w stan spoczynku przeszedł sędzia Sądu Najwyższego Wiesław Kozielewicz, który pełnił funkcję prezesa Izby Odpowiedzialności Zawodowej. Kto będzie jego następcą? Zgodnie z art. 15 ustawy o Sądzie Najwyższym Prezes SN jest powoływany przez prezydenta po zasięgnięciu opinii Pierwszego Prezesa SN. Wybór następuje spośród trzech kandydatów wybranych przez zgromadzenie sędziów izby Sądu Najwyższego. Kadencja prezesa izby trwa trzy lata. Może zostać ponownie powołany na to stanowisko dwukrotnie.
Portal oko.press poinformował, że w czwartek 11 grudnia 2025 r. kandydatów na nowego prezesa Izby Odpowiedzialności Zawodowej SN wybrało Zgromadzenie Sędziów tej Izby.
W głosowaniu wybrano troje kandydatów. Są to:
To spośród tej trójki prezydent Karol Nawrocki wybierze nowego prezesa IOZ.
Przypomnijmy, iż Izba Odpowiedzialności Zawodowej w 2022 r. zastąpiła uznawaną przez Trybunał Sprawiedliwości UE za nielegalną Izbę Dyscyplinarną. Jej pierwotny skład wskazał prezydent Andrzej Duda wybierając 11 z listy 33 sędziów kandydatów, których I prezes Małgorzata Manowska wylosowała publicznie spośród całego Sądu Najwyższego.
Do właściwości IOZ należą sprawy dyscyplinarne dotyczące m.in. sędziów SN, sędziów sądów powszechnych, adwokatów, radców prawnych, notariuszy czy komorników. Izba ta podejmuje też decyzje o zezwoleniu na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej lub na tymczasowe aresztowanie sędziów, asesorów sądowych, prokuratorów i asesorów prokuratury.
Ponad 3500 miejsc pracy, pięć zakładów produkcyjnych i centrum usług wspólnych w Warszawie, 235 mln zł inwestycji w latach 2022–2023 i 16,6 mln zł CIT zapłaconego w 2024 r. Tak wygląda twardy bilans obecności Veluxu w Polsce – mówi Przemysław Pokorski, dyrektor zarządzający Velux Polska.
