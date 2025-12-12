Z tego artykułu się dowiesz: Jakie działania Tinie Peters zarzucano w związku z wyborami prezydenckimi w USA w 2020 roku?

Prezydent Donald Trump stara się o ułaskawienie republikanki Tiny Peters, skazanej w ubiegłym roku przez sąd stanowy za ingerencję w wybory prezydenckie, które odbyły się w USA w 2020 r.. Eksperci podkreślają jednak, że jego decyzja nie ma mocy prawnej.

Kim jest Tina Peters? Ingerowała w wybory prezydenckie w USA w 2020 r.

Tina Peters – do 2023 r. pełniąca rolę głównego urzędnika administracyjnego hrabstwa Mesa w stanie Kolorado – w sierpniu 2024 r. została skazana na dziewięć lat pozbawienia wolności przez sąd stanowy za siedem – spośród dziesięciu – zarzutów stawianych jej w związku z ingerencją w wybory prezydenckie w USA w 2020 r. oraz innymi nieprawidłowościami w wykonywaniu obowiązków służbowych. Cztery z tych zarzutów były kwalifikowane jako przestępstwa – dotyczyły one m.in. usiłowania wpłynięcia na funkcjonariusza publicznego oraz podszywania się pod inną osobę.

W czwartek Trump przekazał we wpisie opublikowanym w należącym do niego serwisie Truth Social, że przyznaje Tinie Peters „pełne ułaskawienie federalne” za jej działania podejmowane w kontekście rzekomych nieprawidłowości w wyborach prezydenckich. Prezydent USA określił Peters jako osobę, która „chciała zapewnić uczciwość wyborów” i przedstawił jej działania jako próbę ujawnienia domniemanych oszustw wyborczych.