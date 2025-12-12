Aktualizacja: 12.12.2025 10:20 Publikacja: 12.12.2025 09:37
Foto: AdobeStock
Indeks dużych spółek zwyżkuje z rana o ponad 0,7 proc., sięgając 3084 pkt. Wśród dużych spółek szczególnie mocne jest LPP, które w reakcji na wyniki zyskuje blisko 7 proc. W przypadku pozostałych walorów nie ma już takich fajerwerków, ale wsparcie do zwyżek indeksu dają banki. Słabiej natomiast wypadają spółki handlowe i CD Projekt, który zaczyna dzień od 1,5-proc. przeceny. Dzisiejsza zwyżka WIG20 przynosi nowy szczyt hossy indeksu dużych spółek, który od początku roku zyskuje już blisko 41 proc. Co więcej, uwzględniający dywidendy indeks WIG20 Total Return urósł już o niemal 48 proc.
Czytaj więcej
Amerykański bank centralny obciął główną stopę procentową o 25 pb., co było powszechnie oczekiwan...
Końcówka roku sprzyja wzrostom i nic dziwnego, że szampańskie nastroje panują też na innych giełdach, po tym jak w czwartek ze spadków wybronił się amerykański S&P 500, który jednocześnie zanotował najwyższe zamknięcie w tym roku. Dobre nastroje przeniosły się do Azji, gdzie królował Hang Seng (1,75 proc.), a tuż za nim plasowały się Kospi (1,38 proc.) i Nikkei 225 (1,37 proc.). Na Starym Kontynencie przewodzi polska giełda, z kolei niemiecki DAX zwyżkuje o 0,46 proc., a francuski CAC40 o 0,27 proc.
Dobre nastawienie do polskich akcji wspiera mocny złoty. Kurs dol. utrzymuje się poniżej 3,60 zł, natomiast euro kosztuje 4,22 zł. Główna para walutowa pozostaje z rana w miejscu, na poziomie 1,173.
Czytaj więcej
Wzięliśmy pod lupę wszystkie firmy wchodzące w skład indeksu WIGmed. Zdecydowana większość jest w...
Po wczorajszych spadkach nieco odbija cena ropy, wycenianej w piątek z rana na niecałe 58 dol. za uncję. Silne pozostają metale szlachetne, po tym jak w czwartek srebro przy 3-proc. umocnieniu ustanowiło nowe rekordy.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Wzięliśmy pod lupę wszystkie firmy wchodzące w skład indeksu WIGmed. Zdecydowana większość jest wyceniana poniże...
Winit wynajmuje 36,3 tys. mkw. w MLP Business Park Schalke.
W czwartek kapitał znów płynął w stronę Europy, na czym skorzystała także warszawska giełda. Naszemu rynkowi spr...
WIG20 w czwartek notuje symboliczne zmiany. Rynek czeka na start Wall Street.
Krajowe akcje nie cieszyły się już tak dużym wzięciem jak dzień wcześniej, ale nadal przeważał popyt.
Ponad 3500 miejsc pracy, pięć zakładów produkcyjnych i centrum usług wspólnych w Warszawie, 235 mln zł inwestycji w latach 2022–2023 i 16,6 mln zł CIT zapłaconego w 2024 r. Tak wygląda twardy bilans obecności Veluxu w Polsce – mówi Przemysław Pokorski, dyrektor zarządzający Velux Polska.
WIG20 po niezdecydowaniu na początku dnia ruszył na północ. Czy popyt dowiezie zwycięstwo do końca?
W świecie, w którym coraz częściej liczy się wygoda, szybkość i realne korzyści z codziennych wyborów, programy lojalnościowe zyskują na znaczeniu.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas