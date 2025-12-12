Indeks dużych spółek zwyżkuje z rana o ponad 0,7 proc., sięgając 3084 pkt. Wśród dużych spółek szczególnie mocne jest LPP, które w reakcji na wyniki zyskuje blisko 7 proc. W przypadku pozostałych walorów nie ma już takich fajerwerków, ale wsparcie do zwyżek indeksu dają banki. Słabiej natomiast wypadają spółki handlowe i CD Projekt, który zaczyna dzień od 1,5-proc. przeceny. Dzisiejsza zwyżka WIG20 przynosi nowy szczyt hossy indeksu dużych spółek, który od początku roku zyskuje już blisko 41 proc. Co więcej, uwzględniający dywidendy indeks WIG20 Total Return urósł już o niemal 48 proc.

Dobre nastroje na świecie i mocny złoty sprzyjają GPW

Końcówka roku sprzyja wzrostom i nic dziwnego, że szampańskie nastroje panują też na innych giełdach, po tym jak w czwartek ze spadków wybronił się amerykański S&P 500, który jednocześnie zanotował najwyższe zamknięcie w tym roku. Dobre nastroje przeniosły się do Azji, gdzie królował Hang Seng (1,75 proc.), a tuż za nim plasowały się Kospi (1,38 proc.) i Nikkei 225 (1,37 proc.). Na Starym Kontynencie przewodzi polska giełda, z kolei niemiecki DAX zwyżkuje o 0,46 proc., a francuski CAC40 o 0,27 proc.

Dobre nastawienie do polskich akcji wspiera mocny złoty. Kurs dol. utrzymuje się poniżej 3,60 zł, natomiast euro kosztuje 4,22 zł. Główna para walutowa pozostaje z rana w miejscu, na poziomie 1,173.