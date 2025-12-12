Rzeczpospolita
Euforia na warszawskiej giełdzie. WIG20 bije rekord, LPP wystrzeliło

Polska giełda rozpoczyna piątkową sesje w mocnym stylu. WIG20 na starcie bije rekord obecnej hossy, a WIG jest bliski osiągnięcia najwyższego poziomu w historii.

Publikacja: 12.12.2025 09:37

Foto: AdobeStock

Andrzej Pałasz

Indeks dużych spółek zwyżkuje z rana o ponad 0,7 proc., sięgając 3084 pkt. Wśród dużych spółek szczególnie mocne jest LPP, które w reakcji na wyniki zyskuje blisko 7 proc. W przypadku pozostałych walorów nie ma już takich fajerwerków, ale wsparcie do zwyżek indeksu dają banki. Słabiej natomiast wypadają spółki handlowe i CD Projekt, który zaczyna dzień od 1,5-proc. przeceny. Dzisiejsza zwyżka WIG20 przynosi nowy szczyt hossy indeksu dużych spółek, który od początku roku zyskuje już blisko 41 proc. Co więcej, uwzględniający dywidendy indeks WIG20 Total Return urósł już o niemal 48 proc. 

Po wczorajszych spadkach nieco odbija cena ropy, wycenianej w piątek z rana na niecałe 58 dol. za uncję. Silne pozostają metale szlachetne, po tym jak w czwartek srebro przy 3-proc. umocnieniu ustanowiło nowe rekordy.

