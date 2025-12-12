Brytyjski urząd statystyczny (ONS) poinformował, że produkcja w sektorze usług zatrzymała się, produkcja budowlana spadła o 0,3 proc., a produkcja przemysłowa obniżyła się o 0,5 proc., „głównie z powodu spadku produkcji pojazdów silnikowych, przyczep i naczep w tym okresie”.

Brytyjska gospodarka wyraźnie zwalnia

CNBC pisze, że dane te pojawiają się po tym, jak kanclerz skarbu Wielkiej Brytanii Rachel Reeves przedstawiła w zeszłym miesiącu długo wyczekiwany budżet, obejmujący szereg podwyżek podatków. Miały one na celu zasypanie „czarnej dziury” w finansach publicznych oraz pobudzenie potrzebnego wzrostu gospodarczego.

– Październikowy PKB pokazuje, jak poważne trudności przeżywa obecnie brytyjska gospodarka, podczas gdy rząd poszukuje jakichkolwiek źródeł wzrostu – napisała w komentarzu Lindsay James, strateg inwestycyjna w firmie zarządzającej aktywami Quilter. – Ten wynik nie spełnia nawet już wcześniej niskich oczekiwań i nie zapowiada nic dobrego również dla danych za kolejny miesiąc – dodała.

Bank Anglii pod presją obniżki stóp procentowych

Według analityków piątkowe dane sprawiają, że coraz bardziej prawdopodobne jest, iż Bank Anglii obniży stopy procentowe na najbliższym posiedzeniu. Jednak przy utrzymującej się wysokiej inflacji tempo kolejnych obniżek pozostaje pod znakiem zapytania.