Rzeczpospolita
Ekonomia
Brytyjska gospodarka hamuje. PKB niespodziewanie na minusie

Brytyjska gospodarka niespodziewanie skurczyła się o 0,1 proc. w ciągu trzech miesięcy do października – wynika z oficjalnych danych opublikowanych w piątek. Ekonomiści spodziewali się w tym okresie zerowego wzrostu. Dla porównania, w trzech miesiącach do września brytyjska gospodarka urosła o 0,1 proc.

Publikacja: 12.12.2025 09:54

Foto: Photo by HENRY NICHOLLS / AFP

Urszula Lesman

Brytyjski urząd statystyczny (ONS) poinformował, że produkcja w sektorze usług zatrzymała się, produkcja budowlana spadła o 0,3 proc., a produkcja przemysłowa obniżyła się o 0,5 proc., „głównie z powodu spadku produkcji pojazdów silnikowych, przyczep i naczep w tym okresie”.

Brytyjska gospodarka wyraźnie zwalnia

CNBC pisze, że dane te pojawiają się po tym, jak kanclerz skarbu Wielkiej Brytanii Rachel Reeves przedstawiła w zeszłym miesiącu długo wyczekiwany budżet, obejmujący szereg podwyżek podatków. Miały one na celu zasypanie „czarnej dziury” w finansach publicznych oraz pobudzenie potrzebnego wzrostu gospodarczego.

– Październikowy PKB pokazuje, jak poważne trudności przeżywa obecnie brytyjska gospodarka, podczas gdy rząd poszukuje jakichkolwiek źródeł wzrostu – napisała w komentarzu Lindsay James, strateg inwestycyjna w firmie zarządzającej aktywami Quilter. – Ten wynik nie spełnia nawet już wcześniej niskich oczekiwań i nie zapowiada nic dobrego również dla danych za kolejny miesiąc – dodała.

Bank Anglii pod presją obniżki stóp procentowych

Według analityków piątkowe dane sprawiają, że coraz bardziej prawdopodobne jest, iż Bank Anglii obniży stopy procentowe na najbliższym posiedzeniu. Jednak przy utrzymującej się wysokiej inflacji tempo kolejnych obniżek pozostaje pod znakiem zapytania.

Komitet Polityki Pieniężnej Banku Anglii zbierze się 18 grudnia i powszechnie oczekuje się, że zgodzi się na obniżkę stóp o 0,25 pkt. proc. do poziomu 3,75 proc., w miarę jak inflacja słabnie.

Yael Selfin, główna ekonomistka KPMG UK, powiedziała CNBC, że spodziewa się utrzymania słabego wzrostu przez resztę kwartału, „ponieważ aktywność w listopadzie prawdopodobnie była ograniczana przez utrzymującą się niepewność związaną z budżetem”. – Ogólnie oczekujemy, że wzrost PKB w ostatnim kwartale tego roku będzie zerowy – dodała.

Źródło: rp.pl

