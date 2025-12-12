– Pracujemy nad tym, żeby to spotkanie się odbyło jak najszybciej, mam nadzieję, że jeszcze w tym roku – powiedział Bodnar, który nie chciał jednak ujawnić, jaki termin spotkania zaproponowali Ukraińcy. – Nie powiem, bo to jest sprawa związana z bezpieczeństwem głowy państwa. Ambasador poinformował, że ewentualny termin wizyty został przekazany stronie polskiej w tym tygodniu.

– Chcielibyśmy, aby to spotkanie odbyło się w tym roku, pracujemy nad treścią takiej wizyty – dodał dyplomata. Bodnar potwierdził też informacje przekazywane przez prezydenckiego ministra, Marcina Przydacza, który mówił, że do takiego spotkania dojdzie w Warszawie.

Na pytanie, czy podczas rozmowy Nawrockiego z Zełenskim poruszone zostaną kwestie historyczne, o czym informowała Kancelaria Prezydenta RP, ambasador odpowiedział twierdząco. – Najpierw będzie pytanie o bezpieczeństwo, związane z trwającą wojną Rosji przeciw Ukrainie i rozmowami pokojowymi. Oczywiście współpraca wojskowa, współpraca przemysłu obronnego. Oprócz tego pytania związane z współpracą gospodarczą, w tym z odbudową. I również pytania historyczne, związane z trwającymi ekshumacjami (ofiar rzezi wołyńskiej – red.) – wyliczał Bodnar.

Dlaczego Polski nie ma przy negocjacjach między USA, Ukrainą a Europą?

Ambasador Ukrainy był następnie pytany, dlaczego Polska nie uczestniczy w negocjacjach między USA, Ukrainą i Europą dotyczących porozumienia pokojowego.