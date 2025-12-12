Rzeczpospolita
Wydarzenia
Reklama

Karol Nawrocki spotka się z Wołodymyrem Zełenskim w tym roku? Wypowiedź ambasadora

- Strona ukraińska zaproponowała swój termin, oczekujemy odpowiedzi strony polskiej - powiedział w RMF FM ambasador Ukrainy w Polsce, Wasyl Bodnar, pytany o ewentualne spotkanie prezydentów Polski i Ukrainy, Karola Nawrockiego i Wołodymyra Zełenskiego w Warszawie.

Publikacja: 12.12.2025 07:19

Karol Nawrocki i Wołodymyr Zełenski

Karol Nawrocki i Wołodymyr Zełenski

Foto: REUTERS

Artur Bartkiewicz

– Pracujemy nad tym, żeby to spotkanie się odbyło jak najszybciej, mam nadzieję, że jeszcze w tym roku – powiedział Bodnar, który nie chciał jednak ujawnić, jaki termin spotkania zaproponowali Ukraińcy. – Nie powiem, bo to jest sprawa związana z bezpieczeństwem głowy państwa. Ambasador poinformował, że ewentualny termin wizyty został przekazany stronie polskiej w tym tygodniu. 

Czytaj więcej

Karol Nawrocki i Wołodymyr Zełenski
Polityka
Spotkanie Karola Nawrockiego z Wołodymyrem Zełenskim. Kancelaria Prezydenta wskazała miejsce

– Chcielibyśmy, aby to spotkanie odbyło się w tym roku, pracujemy nad treścią takiej wizyty – dodał dyplomata. Bodnar potwierdził też informacje przekazywane przez prezydenckiego ministra, Marcina Przydacza, który mówił, że do takiego spotkania dojdzie w Warszawie.

Na pytanie, czy podczas rozmowy Nawrockiego z Zełenskim poruszone zostaną kwestie historyczne, o czym informowała Kancelaria Prezydenta RP, ambasador odpowiedział twierdząco. – Najpierw będzie pytanie o bezpieczeństwo, związane z trwającą wojną Rosji przeciw Ukrainie i rozmowami pokojowymi. Oczywiście współpraca wojskowa, współpraca przemysłu obronnego. Oprócz tego pytania związane z współpracą gospodarczą, w tym z odbudową. I również pytania historyczne, związane z trwającymi ekshumacjami (ofiar rzezi wołyńskiej – red.) – wyliczał Bodnar.

Dlaczego Polski nie ma przy negocjacjach między USA, Ukrainą a Europą?

Ambasador Ukrainy był następnie pytany, dlaczego Polska nie uczestniczy w negocjacjach między USA, Ukrainą i Europą dotyczących porozumienia pokojowego.

Reklama
Reklama

– Wczoraj (wice)premier (Radosław) Sikorski uczestniczył w spotkaniu „Koalicji Chętnych”, gdzie wspólnie się wypracowuje stanowisko do przedstawienia stronie amerykańskiej – odparł Bodnar.

Czytaj więcej

Nowy triumwirat Europy: Wielka Brytania, Niemcy, Francja
Polityka
Nowy triumwirat Europy: Wielka Brytania, Niemcy, Francja

Na uwagę, że przedstawicieli Polski nie było w czasie amerykańsko-ukraińskich negocjacji w Genewie, a także w czasie spotkania Wołodymyra Zełenskiego z przywódcami Niemiec, Francji i Wielkiej Brytanii w Londynie, a także nie mówi się o udziale Polski w czasie zaplanowanych na sobotę rozmów w Paryżu, Bodnar odparł, że do tych miejsc Ukraińcy zostali zaproszeni. – Byliśmy tam gośćmi, na zaproszenie organizatorów. Wszystkie pytania proszę skierować do tych, którzy te spotkania organizowali – dodał dyplomata.

A czy Ukrainie zależy na tym, by Polska była przy negocjacyjnym stole?

– Oczywiście, jak najbardziej. Bez Polski nie da się zapewnić trwałego pokoju. Od Polski zależy logistyka, jak będzie przebiegała odbudowa, jak pójdzie współpraca z innymi państwami. Bez Polski tutaj się nie da – odparł Bodnar. 

– Jest format „Koalicji chętnych”, w którym Polska jest obecna. Inne formaty są wyznaczone przez innych partnerów – dodał. – Zaproszenie do Londynu było skierowane od strony brytyjskiej – zaznaczył. 

Reklama
Reklama

Czy Ukraina jest gotowa oddać Rosji Donbas w zamian za pokój?

Czy w czasie weekendowego spotkania w Paryżu może dojść do przełomu w kwestii porozumienia pokojowego?

– Jesteśmy bliżej niż dalej jakichś konkretnych rozwiązań. Oczywiście strona ukraińska, zwłaszcza prezydent Zełenski pracuje nad tym, aby te rozwiązania były jak najbardziej korzystne dla Ukrainy i w ogóle dla bezpieczeństwa europejskiego – odparł Bodnar. Jak mówił, strona ukraińska chce zawieszenia broni na obecnej linii frontu. 

Rosyjskie podboje na Ukrainie

Rosyjskie podboje na Ukrainie

Foto: PAP

– Oczywiście chodzi teraz o kwestie związane z gwarancjami bezpieczeństwa, to temat ważny z punktu widzenia niepowtórzenia tej agresji – dodał.

– Trzecim obszarem (...) jest odbudowa Ukrainy i środki, które zostaną wykorzystane. My koncentrujemy się na tym, że to muszą być środki reparacyjne od strony rosyjskiej, te środki, które są teraz (zamrożone) w niektórych krajach w UE – mówił też Bodnar. 

Nie ma żadnego polityka na Ukrainie, który zgodzi się oddać ziemię, w zamian za pokój. Bo to prowadzi tylko do kolejnej wojny

Wasyl Bodnar, ambasador Ukrainy

Reklama
Reklama

Ambasador potwierdził, że Zełenski jest gotów do organizacji wyborów nawet jeśli nie dojdzie do odwołania stanu wojennego. – Tak ogłosił i teraz pracuje z parlamentem nad tym, żeby zaproponować jakieś rozwiązania, które będą niezbędne, by pokazać, że demokracja w Ukrainie trwa – podkreślił. – Jakie rozwiązania zostaną znalezione, nie umiem powiedzieć, takie dyskusje trwają – dodał.

A czy Ukraina jest gotowa zrzec się z kontrolowanej jeszcze przez siebie części Donbasu, w zamian za pokój?  – Nikt w Ukrainie nie odda żadnej części ukraińskiej ziemi. Ta kwestia jest zamknięta. Konstytucja na to nie pozwala, naród ukraiński nie zgodzi się na to. Część terytoriów będzie okupowana, ale to oznacza, że przed nami, przed dyplomatami, będzie wiele rzeczy do zrobienia po to, by te terytoria zwrócić. Mamy sytuację w historii ludzkości, gdy terytoria były okupowane przez dziesiątki lat  – odparł.

– Nie ma żadnego polityka na Ukrainie, który zgodzi się oddać ziemię, w zamian za pokój. Bo to prowadzi tylko do kolejnej wojny – dodał ambasador.

Foto: PAP

W kontekście przekazania przez Polskę pozostających jeszcze w jej dyspozycji MiG-ów-29 Bodnar zwrócił uwagę, że nie będzie to przekazanie, ale „wymiana” – Polska ma uzyskać od Ukraińców m.in. know how w zakresie wykorzystywania dronów na polu walki, ze słów Bodnara wynika, że do Polski trafią m.in. ukraińskie drony – nie podał jednak w jakiej liczbie. – To nowoczesny sprzęt, który się dobrze sprawdził, będzie wzmacniał obronność Polski. Ambasador nie chciał podać terminu, w którym polskie MiG-i-29 trafią na Ukrainę (chodzi łącznie o 14 maszyn). 

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Konflikty Zbrojne Wojna Rosji z Ukrainą Miejsca Regiony Europa Ukraina Osoby Wołodymyr Zełenski Karol Nawrocki
Kadr z nagrania przedstawiającego zajęcie tankowca
Dyplomacja
USA zamierzają przechwytywać kolejne tankowce z wenezuelską ropą
MLP Group z jedną z największych transakcji najmu w Niemczech
Materiał Promocyjny
MLP Group z jedną z największych transakcji najmu w Niemczech
Wołodymyr Zełenski i Donald Trump
Dyplomacja
Donald Trump: Projekt porozumienia podoba się ludziom Wołodymyra Zełenskiego, ale nie jemu
Donald Trump i Pete Hegseth
Dyplomacja
Kongres koryguje politykę zagraniczną Donalda Trumpa? Co zapisano w budżecie obronnym
Donald Trump
Dyplomacja
Donald Trump: 82 proc. Ukraińców chce porozumienia pokojowego. Kiedy będą wybory?
Jak producent okien dachowych wpisał się w polską gospodarkę
Materiał Promocyjny
Jak producent okien dachowych wpisał się w polską gospodarkę
Bombowiec strategiczny USA B-52 w towarzystwie japońskich myśliwców
Dyplomacja
Po rosyjskich bombowcach nad Morzem Japońskim pojawiły się bombowce USA
Lojalność, która naprawdę się opłaca. Skorzystaj z Circle K extra
Materiał Promocyjny
Lojalność, która naprawdę się opłaca. Skorzystaj z Circle K extra
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama