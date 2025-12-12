Aktualizacja: 12.12.2025 08:24 Publikacja: 12.12.2025 07:19
Karol Nawrocki i Wołodymyr Zełenski
Foto: REUTERS
– Pracujemy nad tym, żeby to spotkanie się odbyło jak najszybciej, mam nadzieję, że jeszcze w tym roku – powiedział Bodnar, który nie chciał jednak ujawnić, jaki termin spotkania zaproponowali Ukraińcy. – Nie powiem, bo to jest sprawa związana z bezpieczeństwem głowy państwa. Ambasador poinformował, że ewentualny termin wizyty został przekazany stronie polskiej w tym tygodniu.
– Chcielibyśmy, aby to spotkanie odbyło się w tym roku, pracujemy nad treścią takiej wizyty – dodał dyplomata. Bodnar potwierdził też informacje przekazywane przez prezydenckiego ministra, Marcina Przydacza, który mówił, że do takiego spotkania dojdzie w Warszawie.
Na pytanie, czy podczas rozmowy Nawrockiego z Zełenskim poruszone zostaną kwestie historyczne, o czym informowała Kancelaria Prezydenta RP, ambasador odpowiedział twierdząco. – Najpierw będzie pytanie o bezpieczeństwo, związane z trwającą wojną Rosji przeciw Ukrainie i rozmowami pokojowymi. Oczywiście współpraca wojskowa, współpraca przemysłu obronnego. Oprócz tego pytania związane z współpracą gospodarczą, w tym z odbudową. I również pytania historyczne, związane z trwającymi ekshumacjami (ofiar rzezi wołyńskiej – red.) – wyliczał Bodnar.
Ambasador Ukrainy był następnie pytany, dlaczego Polska nie uczestniczy w negocjacjach między USA, Ukrainą i Europą dotyczących porozumienia pokojowego.
– Wczoraj (wice)premier (Radosław) Sikorski uczestniczył w spotkaniu „Koalicji Chętnych”, gdzie wspólnie się wypracowuje stanowisko do przedstawienia stronie amerykańskiej – odparł Bodnar.
Na uwagę, że przedstawicieli Polski nie było w czasie amerykańsko-ukraińskich negocjacji w Genewie, a także w czasie spotkania Wołodymyra Zełenskiego z przywódcami Niemiec, Francji i Wielkiej Brytanii w Londynie, a także nie mówi się o udziale Polski w czasie zaplanowanych na sobotę rozmów w Paryżu, Bodnar odparł, że do tych miejsc Ukraińcy zostali zaproszeni. – Byliśmy tam gośćmi, na zaproszenie organizatorów. Wszystkie pytania proszę skierować do tych, którzy te spotkania organizowali – dodał dyplomata.
A czy Ukrainie zależy na tym, by Polska była przy negocjacyjnym stole?
– Oczywiście, jak najbardziej. Bez Polski nie da się zapewnić trwałego pokoju. Od Polski zależy logistyka, jak będzie przebiegała odbudowa, jak pójdzie współpraca z innymi państwami. Bez Polski tutaj się nie da – odparł Bodnar.
– Jest format „Koalicji chętnych”, w którym Polska jest obecna. Inne formaty są wyznaczone przez innych partnerów – dodał. – Zaproszenie do Londynu było skierowane od strony brytyjskiej – zaznaczył.
Czy w czasie weekendowego spotkania w Paryżu może dojść do przełomu w kwestii porozumienia pokojowego?
– Jesteśmy bliżej niż dalej jakichś konkretnych rozwiązań. Oczywiście strona ukraińska, zwłaszcza prezydent Zełenski pracuje nad tym, aby te rozwiązania były jak najbardziej korzystne dla Ukrainy i w ogóle dla bezpieczeństwa europejskiego – odparł Bodnar. Jak mówił, strona ukraińska chce zawieszenia broni na obecnej linii frontu.
Rosyjskie podboje na Ukrainie
Foto: PAP
– Oczywiście chodzi teraz o kwestie związane z gwarancjami bezpieczeństwa, to temat ważny z punktu widzenia niepowtórzenia tej agresji – dodał.
– Trzecim obszarem (...) jest odbudowa Ukrainy i środki, które zostaną wykorzystane. My koncentrujemy się na tym, że to muszą być środki reparacyjne od strony rosyjskiej, te środki, które są teraz (zamrożone) w niektórych krajach w UE – mówił też Bodnar.
Wasyl Bodnar, ambasador Ukrainy
Ambasador potwierdził, że Zełenski jest gotów do organizacji wyborów nawet jeśli nie dojdzie do odwołania stanu wojennego. – Tak ogłosił i teraz pracuje z parlamentem nad tym, żeby zaproponować jakieś rozwiązania, które będą niezbędne, by pokazać, że demokracja w Ukrainie trwa – podkreślił. – Jakie rozwiązania zostaną znalezione, nie umiem powiedzieć, takie dyskusje trwają – dodał.
A czy Ukraina jest gotowa zrzec się z kontrolowanej jeszcze przez siebie części Donbasu, w zamian za pokój? – Nikt w Ukrainie nie odda żadnej części ukraińskiej ziemi. Ta kwestia jest zamknięta. Konstytucja na to nie pozwala, naród ukraiński nie zgodzi się na to. Część terytoriów będzie okupowana, ale to oznacza, że przed nami, przed dyplomatami, będzie wiele rzeczy do zrobienia po to, by te terytoria zwrócić. Mamy sytuację w historii ludzkości, gdy terytoria były okupowane przez dziesiątki lat – odparł.
– Nie ma żadnego polityka na Ukrainie, który zgodzi się oddać ziemię, w zamian za pokój. Bo to prowadzi tylko do kolejnej wojny – dodał ambasador.
Foto: PAP
W kontekście przekazania przez Polskę pozostających jeszcze w jej dyspozycji MiG-ów-29 Bodnar zwrócił uwagę, że nie będzie to przekazanie, ale „wymiana” – Polska ma uzyskać od Ukraińców m.in. know how w zakresie wykorzystywania dronów na polu walki, ze słów Bodnara wynika, że do Polski trafią m.in. ukraińskie drony – nie podał jednak w jakiej liczbie. – To nowoczesny sprzęt, który się dobrze sprawdził, będzie wzmacniał obronność Polski. Ambasador nie chciał podać terminu, w którym polskie MiG-i-29 trafią na Ukrainę (chodzi łącznie o 14 maszyn).
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Ponad 3500 miejsc pracy, pięć zakładów produkcyjnych i centrum usług wspólnych w Warszawie, 235 mln zł inwestycji w latach 2022–2023 i 16,6 mln zł CIT zapłaconego w 2024 r. Tak wygląda twardy bilans obecności Veluxu w Polsce – mówi Przemysław Pokorski, dyrektor zarządzający Velux Polska.
