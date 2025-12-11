Rzeczpospolita
Donald Trump: 82 proc. Ukraińców chce porozumienia pokojowego. Kiedy będą wybory?

Donald Trump poinformował, że europejscy przywódcy chcą, by w weekend odbyły się w Europie rozmowy na temat pokoju w Ukrainie, z udziałem strony amerykańskiej i Wołodymyra Zełenskiego.

Publikacja: 11.12.2025 07:40

Foto: REUTERS/Evelyn Hockstein/File Photo

Artur Bartkiewicz

W czasie spotkania z dziennikarzami w Białym Domu Trump mówił, że rozmawiał w środę z przywódcami Francji, Niemiec i Wielkiej Brytanii (Emmanuelem Macronem, Friedrichem Merzem i Keirem Starmerem). - To wszystko bardzo dobrzy przywódcy, moi dobrzy przyjaciele. Rozmawialiśmy o Ukrainie, w dość ostrych słowach – podkreślił prezydent USA. 

Kiedy będą mieli wybory? Nie chcę nikogo oczerniać ale mają ogromną sytuację korupcyjną. Czy będą mieli wybory? Czy dalej to będzie tak wyglądać

Donald Trump, prezydent USA

Donald Trump: Wiele osób mówi, że jesteśmy bliżej porozumienia pokojowego niż kiedykolwiek 

- Chcą, abyśmy przybyli na spotkanie w weekend w Europie. Podejmiemy decyzję w oparciu o to, z czym wrócą. Ponieważ nie chcemy tracić czasu – mówił też Trump. Dopytywany czy w spotkaniu miałby uczestniczyć prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski, Trump odpowiedział twierdząco. 

- Zobaczymy co się stanie, czekamy na odpowiedzi, zanim posuniemy się dalej. Nie wydajemy żadnych pieniędzy na Ukrainę, sprzedajemy broń, rakiety i wszystko inne NATO, i NATO nam płaci – zastrzegł Trump dodając, że dopiero potem broń z USA trafia na Ukrainę (chodzi o tzw. inicjatywę PURL).

- My nie wydajemy pieniędzy. Ale poświęcamy wiele czasu i wiele wysiłku, ponieważ w ubiegłym tygodniu zginęło 27 tys. żołnierzy. To tak jakby rozgrywać mecz futbolu i wziąć połowę publiczności, to 27 tysięcy – kontynuował Trump.

Następnie prezydent USA podkreślił, iż obecnie „dzieje się wiele rzeczy” a „wiele osób mówi, że jesteśmy bliżej niż kiedykolwiek” zakończenia wojny na Ukrainie. Wcześniej pojawiły się informacje, że Trump oczekuje, iż do zawieszenia broni między Rosją a Ukrainą dojdzie przed świętami Bożego Narodzenia. Trump powtórzył przy tym, że wojna nigdy nie powinna się rozpocząć i że nie rozpoczęłaby się, gdyby to on był w 2022 roku prezydentem. 

Donald Trump: Zastanawiam się, kiedy Ukraina zorganizuje wybory

Prezydent USA mówił też, że „Zełenski musi być realistą”. Powtórzył też zarzut, sformułowany w wywiadzie dla „Politico” odnośnie tego, że Ukraina od dawna nie przeprowadzała wyborów (ukraińskie prawo nie pozwala na ich organizację w czasie, gdy w kraju obowiązuje stan wojenny). - Zastanawiam się jak długo minie, zanim zorganizują wybory. To demokracja. Nie mieli wyborów od długiego czasu. Tracą wielu ludzi. Widziałem sondaż, z którego wynikało, że 82 proc. Ukraińców domaga się porozumienia pokojowego. Chcą porozumienia. Rozumiem to. Tracą tysiące, osób tygodniowo - mówił prezydent USA nie wskazując jednak, o jakim sondażu mówi. Przeprowadzony na przełomie września i października przez Kijowski Międzynarodowego Instytut Socjologii sondaż wskazywał np. że 71 proc. Ukraińców odrzuca pomysł oddania Rosji okupowanych ukraińskich ziem - tymczasem Rosja uzależnia zgodę na zakończenie walk od wycofania się Ukraińców z kontrolowanej jeszcze przez nich części Donbasu. 

Postępy rosyjskiej armii na wschodzie Ukrainy od grudnia 2024 roku do grudnia 2025 roku

Postępy rosyjskiej armii na wschodzie Ukrainy od grudnia 2024 roku do grudnia 2025 roku

Foto: PAP

- Kiedy będą mieli wybory? Nie chcę nikogo oczerniać ale mają ogromną sytuację korupcyjną. Czy będą mieli wybory? Czy dalej to będzie tak wyglądać - kontynuował Trump. - Sądzę, że to wojna którą da się zakończyć porozumieniem, ale do tanga trzeba dwojga – dodał. 

Ukraina odpowiada na propozycję planu pokojowego. Chce wykreślenia z dokumentu zapisów wykluczających jej członkostwo w NATO

W środę Ukraińcy – jak podaje CNN – dostarczyli USA odpowiedź na najnowszą wersję planu pokojowego, opracowaną po rozmowach między specjalnym wysłannikiem USA ds. Bliskiego Wschodu Stevem Witkoffem oraz zięciem prezydenta USA Jaredem Kushnerem z Władimirem Putinem na Kremlu. 

Obecnie negocjacje mają dotyczyć trzech dokumentów – 20-punktowego planu wyznaczającego ramy porozumienia pokojowego, a także osobnego dokumentu dotyczącego gwarancji bezpieczeństwa i dokumentu mówiącego o powojennej odbudowie Ukrainy. Nie wiadomo jakie zmiany w amerykańskich propozycjach wprowadziła Ukraina. 

Z nieoficjalnych informacji wynika, że Ukraińcy zaproponowali stworzenie strefy zdemilitaryzowanej wzdłuż obecnej linii frontu. Ukraina chce również gwarancji bezpieczeństwa przypominających te, które zapewnia artykuł 5 Traktatu Północnoatlantyckiego. Ukraina proponuje zapis mówiący o szybkim wejściu kraju do UE (mowa ma być o 2027 roku) oraz usunięcie wszystkich zapisów, które wykluczałyby przyszłą przynależność Ukrainy do NATO. 

W kontekście wyborów Ukraińcy są gotowi przeprowadzić je w ciągu 60-90 dni, jeśli kraj otrzyma gwarancje bezpieczeństwa. 

W obecnej, 20-punktowej wersji planu pokojowego nadal mają znajdować się zapisy o faktycznym uznaniu przez USA kontroli Rosji nad okupowanymi częściami Ukrainy. W planie pojawia się też zapis o tym, iż ukraińska armia może liczyć maksymalnie 800 tys. żołnierzy. 

