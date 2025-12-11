- My nie wydajemy pieniędzy. Ale poświęcamy wiele czasu i wiele wysiłku, ponieważ w ubiegłym tygodniu zginęło 27 tys. żołnierzy. To tak jakby rozgrywać mecz futbolu i wziąć połowę publiczności, to 27 tysięcy – kontynuował Trump.

Następnie prezydent USA podkreślił, iż obecnie „dzieje się wiele rzeczy” a „wiele osób mówi, że jesteśmy bliżej niż kiedykolwiek” zakończenia wojny na Ukrainie. Wcześniej pojawiły się informacje, że Trump oczekuje, iż do zawieszenia broni między Rosją a Ukrainą dojdzie przed świętami Bożego Narodzenia. Trump powtórzył przy tym, że wojna nigdy nie powinna się rozpocząć i że nie rozpoczęłaby się, gdyby to on był w 2022 roku prezydentem.

Donald Trump: Zastanawiam się, kiedy Ukraina zorganizuje wybory

Prezydent USA mówił też, że „Zełenski musi być realistą”. Powtórzył też zarzut, sformułowany w wywiadzie dla „Politico” odnośnie tego, że Ukraina od dawna nie przeprowadzała wyborów (ukraińskie prawo nie pozwala na ich organizację w czasie, gdy w kraju obowiązuje stan wojenny). - Zastanawiam się jak długo minie, zanim zorganizują wybory. To demokracja. Nie mieli wyborów od długiego czasu. Tracą wielu ludzi. Widziałem sondaż, z którego wynikało, że 82 proc. Ukraińców domaga się porozumienia pokojowego. Chcą porozumienia. Rozumiem to. Tracą tysiące, osób tygodniowo - mówił prezydent USA nie wskazując jednak, o jakim sondażu mówi. Przeprowadzony na przełomie września i października przez Kijowski Międzynarodowego Instytut Socjologii sondaż wskazywał np. że 71 proc. Ukraińców odrzuca pomysł oddania Rosji okupowanych ukraińskich ziem - tymczasem Rosja uzależnia zgodę na zakończenie walk od wycofania się Ukraińców z kontrolowanej jeszcze przez nich części Donbasu.

Postępy rosyjskiej armii na wschodzie Ukrainy od grudnia 2024 roku do grudnia 2025 roku Foto: PAP

- Kiedy będą mieli wybory? Nie chcę nikogo oczerniać ale mają ogromną sytuację korupcyjną. Czy będą mieli wybory? Czy dalej to będzie tak wyglądać - kontynuował Trump. - Sądzę, że to wojna którą da się zakończyć porozumieniem, ale do tanga trzeba dwojga – dodał.

Ukraina odpowiada na propozycję planu pokojowego. Chce wykreślenia z dokumentu zapisów wykluczających jej członkostwo w NATO

W środę Ukraińcy – jak podaje CNN – dostarczyli USA odpowiedź na najnowszą wersję planu pokojowego, opracowaną po rozmowach między specjalnym wysłannikiem USA ds. Bliskiego Wschodu Stevem Witkoffem oraz zięciem prezydenta USA Jaredem Kushnerem z Władimirem Putinem na Kremlu.