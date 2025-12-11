Aktualizacja: 11.12.2025 07:51 Publikacja: 11.12.2025 07:40
Donald Trump
Foto: REUTERS/Evelyn Hockstein/File Photo
W czasie spotkania z dziennikarzami w Białym Domu Trump mówił, że rozmawiał w środę z przywódcami Francji, Niemiec i Wielkiej Brytanii (Emmanuelem Macronem, Friedrichem Merzem i Keirem Starmerem). - To wszystko bardzo dobrzy przywódcy, moi dobrzy przyjaciele. Rozmawialiśmy o Ukrainie, w dość ostrych słowach – podkreślił prezydent USA.
Donald Trump, prezydent USA
- Chcą, abyśmy przybyli na spotkanie w weekend w Europie. Podejmiemy decyzję w oparciu o to, z czym wrócą. Ponieważ nie chcemy tracić czasu – mówił też Trump. Dopytywany czy w spotkaniu miałby uczestniczyć prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski, Trump odpowiedział twierdząco.
- Zobaczymy co się stanie, czekamy na odpowiedzi, zanim posuniemy się dalej. Nie wydajemy żadnych pieniędzy na Ukrainę, sprzedajemy broń, rakiety i wszystko inne NATO, i NATO nam płaci – zastrzegł Trump dodając, że dopiero potem broń z USA trafia na Ukrainę (chodzi o tzw. inicjatywę PURL).
- My nie wydajemy pieniędzy. Ale poświęcamy wiele czasu i wiele wysiłku, ponieważ w ubiegłym tygodniu zginęło 27 tys. żołnierzy. To tak jakby rozgrywać mecz futbolu i wziąć połowę publiczności, to 27 tysięcy – kontynuował Trump.
Następnie prezydent USA podkreślił, iż obecnie „dzieje się wiele rzeczy” a „wiele osób mówi, że jesteśmy bliżej niż kiedykolwiek” zakończenia wojny na Ukrainie. Wcześniej pojawiły się informacje, że Trump oczekuje, iż do zawieszenia broni między Rosją a Ukrainą dojdzie przed świętami Bożego Narodzenia. Trump powtórzył przy tym, że wojna nigdy nie powinna się rozpocząć i że nie rozpoczęłaby się, gdyby to on był w 2022 roku prezydentem.
Prezydent USA mówił też, że „Zełenski musi być realistą”. Powtórzył też zarzut, sformułowany w wywiadzie dla „Politico” odnośnie tego, że Ukraina od dawna nie przeprowadzała wyborów (ukraińskie prawo nie pozwala na ich organizację w czasie, gdy w kraju obowiązuje stan wojenny). - Zastanawiam się jak długo minie, zanim zorganizują wybory. To demokracja. Nie mieli wyborów od długiego czasu. Tracą wielu ludzi. Widziałem sondaż, z którego wynikało, że 82 proc. Ukraińców domaga się porozumienia pokojowego. Chcą porozumienia. Rozumiem to. Tracą tysiące, osób tygodniowo - mówił prezydent USA nie wskazując jednak, o jakim sondażu mówi. Przeprowadzony na przełomie września i października przez Kijowski Międzynarodowego Instytut Socjologii sondaż wskazywał np. że 71 proc. Ukraińców odrzuca pomysł oddania Rosji okupowanych ukraińskich ziem - tymczasem Rosja uzależnia zgodę na zakończenie walk od wycofania się Ukraińców z kontrolowanej jeszcze przez nich części Donbasu.
Postępy rosyjskiej armii na wschodzie Ukrainy od grudnia 2024 roku do grudnia 2025 roku
Foto: PAP
- Kiedy będą mieli wybory? Nie chcę nikogo oczerniać ale mają ogromną sytuację korupcyjną. Czy będą mieli wybory? Czy dalej to będzie tak wyglądać - kontynuował Trump. - Sądzę, że to wojna którą da się zakończyć porozumieniem, ale do tanga trzeba dwojga – dodał.
W środę Ukraińcy – jak podaje CNN – dostarczyli USA odpowiedź na najnowszą wersję planu pokojowego, opracowaną po rozmowach między specjalnym wysłannikiem USA ds. Bliskiego Wschodu Stevem Witkoffem oraz zięciem prezydenta USA Jaredem Kushnerem z Władimirem Putinem na Kremlu.
Obecnie negocjacje mają dotyczyć trzech dokumentów – 20-punktowego planu wyznaczającego ramy porozumienia pokojowego, a także osobnego dokumentu dotyczącego gwarancji bezpieczeństwa i dokumentu mówiącego o powojennej odbudowie Ukrainy. Nie wiadomo jakie zmiany w amerykańskich propozycjach wprowadziła Ukraina.
Z nieoficjalnych informacji wynika, że Ukraińcy zaproponowali stworzenie strefy zdemilitaryzowanej wzdłuż obecnej linii frontu. Ukraina chce również gwarancji bezpieczeństwa przypominających te, które zapewnia artykuł 5 Traktatu Północnoatlantyckiego. Ukraina proponuje zapis mówiący o szybkim wejściu kraju do UE (mowa ma być o 2027 roku) oraz usunięcie wszystkich zapisów, które wykluczałyby przyszłą przynależność Ukrainy do NATO.
W kontekście wyborów Ukraińcy są gotowi przeprowadzić je w ciągu 60-90 dni, jeśli kraj otrzyma gwarancje bezpieczeństwa.
W obecnej, 20-punktowej wersji planu pokojowego nadal mają znajdować się zapisy o faktycznym uznaniu przez USA kontroli Rosji nad okupowanymi częściami Ukrainy. W planie pojawia się też zapis o tym, iż ukraińska armia może liczyć maksymalnie 800 tys. żołnierzy.
