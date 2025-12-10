Z tego artykułu dowiesz się: Jakie znaczenie miało wsparcie Donalda Trumpa dla partii prawicowych w Europie?

Jakie konsekwencje wywołało otwarte poparcie Trumpa dla niemieckiej partii AfD?

Dlaczego francuskie Zjednoczenie Narodowe traktuje Trumpa z rezerwą?

Jakie są główne punkty sporu między AfD a Zjednoczeniem Narodowym?

Jakie są przewidywania dotyczące potencjalnego sukcesu Zjednoczenia Narodowego we Francji?

AfD od tygodni chwali działania administracji Donalda Trumpa, w tym ataki na europejskich liderów głównego nurtu i zapowiedzi wspierania „patriotycznych partii europejskich”. W oczach partii to potwierdzenie jej programu, opartego na suwerenności narodowej, ograniczeniu migracji i odwróceniu procesu „cywilizacyjnego zaniku”, o którym mówi dokument strategii bezpieczeństwa USA.

Reklama Reklama

Petr Bystron, europoseł AfD, określił amerykańską strategię jako „bezpośrednie uznanie” działań partii. Z kolei współprzewodnicząca Alice Weidel stwierdziła, że stanowisko Trumpa dowodzi potrzeby istnienia AfD w niemieckiej polityce.

W tym tygodniu delegacja AfD, w tym Bystron, udaje się do USA na spotkania z republikanami związanymi z ruchem MAGA. Celem jest budowanie relacji politycznych i zdobywanie międzynarodowej legitymizacji – szczególnie po tym, jak niemiecki kontrwywiad uznał AfD za ugrupowanie ekstremistyczne. Zarówno amerykańscy politycy, jak i AfD przedstawiają tę decyzję jako „prześladowanie polityczne”.