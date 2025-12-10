Aktualizacja: 10.12.2025 14:45 Publikacja: 10.12.2025 13:56
Jordan Bardella i Marine Le Pen
Foto: PAP/EPA
AfD od tygodni chwali działania administracji Donalda Trumpa, w tym ataki na europejskich liderów głównego nurtu i zapowiedzi wspierania „patriotycznych partii europejskich”. W oczach partii to potwierdzenie jej programu, opartego na suwerenności narodowej, ograniczeniu migracji i odwróceniu procesu „cywilizacyjnego zaniku”, o którym mówi dokument strategii bezpieczeństwa USA.
Petr Bystron, europoseł AfD, określił amerykańską strategię jako „bezpośrednie uznanie” działań partii. Z kolei współprzewodnicząca Alice Weidel stwierdziła, że stanowisko Trumpa dowodzi potrzeby istnienia AfD w niemieckiej polityce.
W tym tygodniu delegacja AfD, w tym Bystron, udaje się do USA na spotkania z republikanami związanymi z ruchem MAGA. Celem jest budowanie relacji politycznych i zdobywanie międzynarodowej legitymizacji – szczególnie po tym, jak niemiecki kontrwywiad uznał AfD za ugrupowanie ekstremistyczne. Zarówno amerykańscy politycy, jak i AfD przedstawiają tę decyzję jako „prześladowanie polityczne”.
We Francji Zjednoczenie Narodowe Marine Le Pen podchodzi do Trumpa z dużą rezerwą. Partia od lat stara się o normalizację wizerunku, dlatego publiczne wsparcie niepopularnego wśród Francuzów amerykańskiego prezydenta uznano za potencjalny balast.
Jordan Bardella, lider partii, zgodził się w brytyjskich mediach z częścią antyimigracyjnych tez Trumpa, ale wyraźnie odciął się od jego prób wpływania na politykę francuską. W rozmowie z „The Telegraph” podkreślił, że „nie potrzebuje wielkiego brata zza oceanu”.
– Jestem Francuzem, więc nie podoba mi się wasalizacja i nie potrzebuję wielkiego brata w osobie Trumpa, który miałby decydować o losie mojego kraju – mówił.
Wewnętrzne badania opinii publicznej potwierdzają tę kalkulację: większość elektoratu Zjednoczenia Narodowego ma negatywny stosunek do Trumpa. Eksperci wskazują także na istotne różnice ideologiczne – Le Pen popiera rozbudowany system socjalny, a kwestie religijne czy obyczajowe mają dla niej znacznie mniejsze znaczenie niż dla Trumpa.
Thierry Mariani z zarządu partii ocenił, że Trump traktuje Europę „jak kolonię”, a jego nieprzewidywalność czyni go „nieidealnym sojusznikiem”.
Choć AfD i Zjednoczenie Narodowe od lat pozostają w konflikcie, m.in. z powodu wypowiedzi niemieckich polityków w sprawie II wojny światowej, dzisiejszy podział jest przede wszystkim wynikiem innych kalkulacji politycznych. AfD potrzebuje międzynarodowego wsparcia, aby przełamać polityczną izolację w Niemczech. Francuska skrajna prawica dąży natomiast do zdobycia władzy we Francji i unika wszystkiego, co mogłoby odstraszyć wyborców centrum.
Ostatnie sondaże wskazują, że szansę na prezydenturę ma Bardella. Jest zdecydowanym faworytem. Gdyby wybory prezydenckie odbyły się pod koniec listopada, Bardella zdobyłby w I turze, w zależności od jej składu – 35 lub 36 proc. poparcia, co oznacza przewagę rzędu kilkunastu punktów procentowych nad drugim kandydatem z najlepszym wynikiem.
Źródło: rp.pl/Politico
