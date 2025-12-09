Karol Nawrocki na liście najbardziej wpływowych Europejczyków. Na czele - Donald Trump

Aktualizacja: 09.12.2025 19:30 Publikacja: 09.12.2025 17:39
Karol Nawrocki
Foto: PAP, Radek Pietruszka
„Jeśli władza to zdolność do sprawiania, by coś się wydarzyło — lub do zapobiegania temu — to bogactwo, popularność i oficjalna władza mają znaczenie. Jednak tak samo jak odwaga polityczna, jasność wizji, gotowość do kwestionowania konwencji i zdolność inspirowania innych. A w dzisiejszej Europie tych składników brakuje” – tak redakcja portalu Politico rozpoczyna opis metodologii wyboru 28 najbardziej wpływowych ludzi Europy w mijającym roku, którzy w dużej mierze będą kształtować rzeczywistość Europy w 2026.
Wyjątkowo tegoroczny ranking otwiera prezydent Stanów Zjednoczonych. Redakcja zauważa, że powrót Donalda Trumpa na to stanowisko wstrząsnął europejskimi państwami i instytucjami, które wciąż odczuwają skutki rosyjskiej napaści na Ukrainę.
„Szybkość, z jaką Waszyngton zmienił się z zaufanego sojusznika w potencjalnego przeciwnika, zachwiała fundamentami, na których Europa od dawna polegała” – czytamy. Politico zauważa, że Donald Trump zamiast wzorem poprzedników gwarantować bezpieczeństwo, otwarcie groził Europie – czy to zagarnięciem duńskiej Grenlandii, czy wywierając presję na Kijów, by oddał swoje terytoria w zamian za pokój.
Donald Trump i jego Stany Zjednoczone zajęli stanowiska zupełnie przeciwne do tych, które północnoamerykańskie mocarstwo reprezentowało przez lata, począwszy od działań na rzecz klimatu, przez otwarcie rynków po poparcie dla demokratycznych rządów walczących ze skrajną prawicą. To sprawiło, że Europa, która widziała w USA przeciwwagę dla Chin, znalazła się pomiędzy nimi.
Ranking powstał jako efekt wielomiesięcznej pracy dziennikarzy Politico z całej Europy, na podstawie reportaży i rozmów opracowano listę, która następnie została zrewidowana pod kątem nie tylko wizerunku, ale też zdolności umieszczonych na niej polityków, biznesmenów, naukowców i innych osób publicznych do wpływania na decyzje w nadchodzącym roku.
„Jak zawsze, umieszczenie na liście nie jest wyrazem poparcia ani nagrodą. Odzwierciedla ona raczej zdolność każdej osoby do kształtowania polityki i strategii europejskich w nadchodzącym roku, ocenianą przez naszą redakcję i osoby wpływowe, z którymi rozmawiamy” – czytamy w liście od redakcji.
Wybrany w czerwcu tego roku następca Andrzeja Dudy zajął w zestawieniu Politico – jako jedyny Polak – 23. miejsce.
„Polski premier Donald Tusk miał nadzieję, że ten rok będzie momentem, w którym przejmie pełną kontrolę nad krajem i zdecydowanie przeniesie go do centrum europejskiej polityki. Karol Nawrocki zadbał o to, by tak się nie stało” – brzmi początek uzasadnienia.
Według redakcji zwycięstwo Nawrockiego nad kandydatem rządzącej koalicji uczyniło z niego nową twarz polskiej prawicy. Konserwatywnych wyborców miało przekonać jego „trudne doświadczenie pseudokibica walczącego w ustawkach”, bokserskie doświadczenie i kariera akademicka, w której skupiał się na obronie pamięci historycznej Polski.
Rezultatem jego wyboru dla Polski jest według Politico impas, jako konsekwencja podejmowanych przez Nawrockiego prób przekształcenia Pałacu Prezydenckiego w alternatywny ośrodek władzy, ale też uznanie dla Nawrockiego okazywane przez Trumpa. Dla Europy oznacza to natomiast chaos, bo „podczas gdy Polska odradzała się jako filar proeuropejskiego przywództwa, obecnie jej dwaj przywódcy ciągną w przeciwnych kierunkach – pozostawiając wschodnią flankę UE bardziej podzieloną niż kiedykolwiek”.
Źródło: rp.pl, Politico.com
