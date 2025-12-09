Karol Nawrocki na liście najbardziej wpływowych Europejczyków. Na czele - Donald Trump

Z tego artykułu się dowiesz: Jakie kryteria przyjęto do wyboru najbardziej wpływowych Europejczyków w rankingu Politico?

Dlaczego Donald Trump znalazł się na czele rankingu najbardziej wpływowych osób w Europie?

Jakie skutki dla Europy miały działania administracji Trumpa?

Dlaczego Karola Nawrockiego wyróżniono jako jedynego Polaka w tym zestawieniu?

„Jeśli władza to zdolność do sprawiania, by coś się wydarzyło — lub do zapobiegania temu — to bogactwo, popularność i oficjalna władza mają znaczenie. Jednak tak samo jak odwaga polityczna, jasność wizji, gotowość do kwestionowania konwencji i zdolność inspirowania innych. A w dzisiejszej Europie tych składników brakuje” – tak redakcja portalu Politico rozpoczyna opis metodologii wyboru 28 najbardziej wpływowych ludzi Europy w mijającym roku, którzy w dużej mierze będą kształtować rzeczywistość Europy w 2026.

Amerykański prezydent na czele rankingu najbardziej wpływowych ludzi Europy

Wyjątkowo tegoroczny ranking otwiera prezydent Stanów Zjednoczonych. Redakcja zauważa, że powrót Donalda Trumpa na to stanowisko wstrząsnął europejskimi państwami i instytucjami, które wciąż odczuwają skutki rosyjskiej napaści na Ukrainę.

„Szybkość, z jaką Waszyngton zmienił się z zaufanego sojusznika w potencjalnego przeciwnika, zachwiała fundamentami, na których Europa od dawna polegała” – czytamy. Politico zauważa, że Donald Trump zamiast wzorem poprzedników gwarantować bezpieczeństwo, otwarcie groził Europie – czy to zagarnięciem duńskiej Grenlandii, czy wywierając presję na Kijów, by oddał swoje terytoria w zamian za pokój.