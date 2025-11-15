Aktualizacja: 15.11.2025 09:15 Publikacja: 15.11.2025 09:11
Karol Nawrocki i Donald Trump na spotkaniu w Białym Domu w Waszyngtonie.
Foto: PAP/Radek Pietruszka
W rozmowie z brytyjskimi mediami Donald Trump mówił między innymi o Karolu Nawrockim, który na stanowisku prezydenta RP jest już ponad sto dni. Jak przywódca USA ocenia polskiego polityka?
Czytaj więcej
Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump, który przed wyborami spotkał się w Białym Domu z Kar...
Na stronie GB News opublikowano wywiad z Donaldem Trumpem, podczas którego prezydent USA powiedział między innymi, że jest kilka państw, które „bardzo dobrze” radziło sobie z migracją. Polityk do grona tych krajów zaliczył między innymi Polskę.
- Polska jest wspaniała, a człowiek, który wygrał wybory (prezydenckie – red.) – który był fantastyczny – nie miał szans, aby zbliżyć się do zwycięstwa. Był jednym z wielu kandydatów. Dzięki jego przyjacielowi i mojemu przyjacielowi – naszemu wspólnemu znajomemu – poparłem go, a on wygrał wybory – stwierdził Trump. – Było to dość duże zaskoczenie, ale on jest fantastyczny. Będzie świetnym prezydentem – dodał, zaznaczając, że Polska nie przyjmuje zbyt wielu migrantów. – Są pewne kraje, które po prostu odmawiają – powiedział.
Foto: PAP
W wypowiedzi Trumpa nie padło nazwisko Karola Nawrockiego. Prezydent USA nie zdradził też, kim jest „przyjaciel”, o którym mówił.
Wcześniej – mówiąc o polityce migracyjnej – Trump stwierdził także, że „niektórzy przywódcy krajów europejskich – w tym w Wielkiej Brytanii – są niesamowicie przewrażliwieni na punkcie sugestii, że ich obywatele są ważniejsi od obywateli z innych krajów”. Amerykański polityk wspomniał tu o premierze Węgier Wiktorze Orbanie, którego – zdaniem Trumpa – „inni przywódcy nienawidzą”. – Ale on wykonuje fantastyczną robotę. – Wiesz, ilu ludzi (migrantów – red.) wpuścił do swojego kraju? Zero. Nie ma żadnych problemów. Przyjął kilku Ukraińców w związku z trwającą wojną, ale w zasadzie to nikogo – powiedział prezydent USA.
Czytaj więcej
Podczas spotkania z Karolem Nawrockim w Gabinecie Owalnym Donald Trump zadeklarował między innymi...
To nie pierwszy raz, kiedy Trump mówi o Karolu Nawrockim. W czerwcu prezydent Stanów Zjednoczonych tuż po drugiej turze wyborów prezydenckich w Polsce skomentował jej wynik. „Sojusznik Trumpa wygrał w Polsce, wywołując szok w całej Europie” – napisał amerykański prezydent w mediach społecznościowych. „Gratulacje dla Polski, wybraliście ZWYCIĘZCĘ!” – zaznaczał Trump.
Gratulacje polskiemu politykowi przekazał wówczas także sekretarz stanu Marco Rubio. „Gratulacje dla prezydenta elekta Karola Nawrockiego za ciężko wywalczone zwycięstwo, które otwiera nowy rozdział w historii Polski.” „Razem, Stany Zjednoczone i Polska stworzą najbardziej ambitny sojusz w naszej wspólnej historii w dziedzinie obronności, energii i handlu” – napisał.
Czytaj więcej
Do ambasady Polski w Waszyngtonie wpłynął list napisany przez Donalda Trumpa do Karola Nawrockieg...
3 września – podczas swojej pierwszej zagranicznej wizyty jako głowa państwa – Karol Nawrocki spotkał się w Waszyngtonie z prezydentem USA Donaldem Trumpem. – To wielka przyjemność gościć tutaj prezydenta Nawrockiego – mówił Trump. – Pokonał wszystkich bardzo łatwo, teraz jest bardzo popularny – podkreślił. Polityk zaznaczył także, że „nie popiera byle kogo, ale Nawrockiego poparł i był z tego bardzo dumny”. Trump zaznaczył wtedy także, że „cieszy się, iż Polska jest zadowolona ze swojego prezydenta”.
Było to już drugie w tym roku spotkanie Karola Nawrockiego z prezydentem Stanów Zjednoczonych. Na początku maja – jeszcze w czasie kampanii wyborczej – polski polityk jako kandydat na prezydenta został przyjęty przez Trumpa w Białym Domu.
W czerwcu – już po wygranych przez Karola Nawrockiego wyborach prezydenckich – doszło również do rozmowy telefonicznej z liderem Stanów Zjednoczonych. Głównymi tematami były wówczas współpraca sojusznicza oraz stosunki polityczne pomiędzy naszymi państwami. Tuż po zaprzysiężeniu na urząd prezydenta Nawrocki dwukrotnie reprezentował także Polskę podczas rozmów liderów europejskich z Trumpem. Wideokonferencje odbywały się 13 i 16 sierpnia – tuż przed i po spotkaniu prezydenta Donalda Trumpa z Władimirem Putinem na Alasce.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
W rozmowie z brytyjskimi mediami Donald Trump mówił między innymi o Karolu Nawrockim, który na stanowisku prezydenta RP jest już ponad sto dni. Jak przywódca USA ocenia polskiego polityka?
Ponad połowa Amerykanów wyraża sprzeciw wobec ataków amerykańskiej armii, jakich ta dokonuje na wodach międzynar...
Donald Trump na 65 proc. wyda rozkaz ataku – mówi „Rz” przewodniczący komisji spraw zagranicznych wenezuelskiego...
Sekretarz stanu Marco Rubio wydał instrukcje amerykańskim dyplomatom, aby brali pod uwagę otyłość jako potencjal...
Izrael dąży do zawarcia nowej umowy o pomocy wojskowej z USA, dwukrotnie wydłużając dotychczasowy okres obowiązy...
Strategiczne spojrzenie na przyszłość zarządzania z konkretnymi narzędziami i umiejętnościami potrzebnymi do wykorzystania potencjału AI.
Prezydent Donald Trump naciskał na republikanów, aby zmieniali granice kongresowych okręgów wyborczych w swoich...
W dzisiejszych czasach internet to nie tylko wygoda – to fundament podróżowania. Korzystamy z niego, by odnaleźć drogę, sprawdzić rozkład jazdy, znaleźć restaurację czy atrakcję turystyczną, kupić bilety, zamówić transport, pozostać w kontakcie z bliskimi i dzielić się chwilą tu i teraz. Gdy w trasie tracimy dostęp do danych, podróż traci rozmach, nawigacja staje się uciążliwa, plany się komplikują, zaczyna też narastać niepokojące poczucie odcięcia od świata. Wakacje bez stabilnego internetu to nieustanny stres, którego można uniknąć.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas