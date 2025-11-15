Reklama
Donald Trump znów chwali Karola Nawrockiego. „Fantastyczny”

Polska jest wspaniała, a człowiek, który wygrał wybory prezydenckie jest fantastyczny - podkreślił Donald Trump, mówiąc o Karolu Nawrockim w rozmowie z brytyjskimi mediami.

Publikacja: 15.11.2025 09:11

Karol Nawrocki i Donald Trump na spotkaniu w Białym Domu w Waszyngtonie.

Karol Nawrocki i Donald Trump na spotkaniu w Białym Domu w Waszyngtonie.

Foto: PAP/Radek Pietruszka

Ada Michalak

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Jak Donald Trump ocenia Karola Nawrockiego?
  • Jakie elementy polityki migracyjnej Polski wzbudziły uznanie Donalda Trumpa?
  • Jakie były okoliczności wsparcia Karola Nawrockiego przez Donalda Trumpa?
  • Jakie reakcje w Stanach Zjednoczonych wywołało zwycięstwo Karola Nawrockiego?

W rozmowie z brytyjskimi mediami Donald Trump mówił między innymi o Karolu Nawrockim, który na stanowisku prezydenta RP jest już ponad sto dni. Jak przywódca USA ocenia polskiego polityka?

Donald Trump
Polityka
Donald Trump skomentował wynik wyborów w Polsce. Pisze o szoku w Europie

Donald Trump: Polska jest wspaniała, nie przyjmuje zbyt wielu migrantów 

Na stronie GB News opublikowano wywiad z Donaldem Trumpem, podczas którego prezydent USA powiedział między innymi, że jest kilka państw, które „bardzo dobrze” radziło sobie z migracją. Polityk do grona tych krajów zaliczył między innymi Polskę. 

- Polska jest wspaniała, a człowiek, który wygrał wybory (prezydenckie – red.) – który był fantastyczny – nie miał szans, aby zbliżyć się do zwycięstwa. Był jednym z wielu kandydatów. Dzięki jego przyjacielowi i mojemu przyjacielowi – naszemu wspólnemu znajomemu – poparłem go, a on wygrał wybory – stwierdził Trump. – Było to dość duże zaskoczenie, ale on jest fantastyczny. Będzie świetnym prezydentem – dodał, zaznaczając, że Polska nie przyjmuje zbyt wielu migrantów. – Są pewne kraje, które po prostu odmawiają – powiedział.

Foto: PAP

W wypowiedzi Trumpa nie padło nazwisko Karola Nawrockiego. Prezydent USA nie zdradził też, kim jest „przyjaciel”, o którym mówił. 

Wcześniej – mówiąc o polityce migracyjnej – Trump stwierdził także, że „niektórzy przywódcy krajów europejskich – w tym w Wielkiej Brytanii – są niesamowicie przewrażliwieni na punkcie sugestii, że ich obywatele są ważniejsi od obywateli z innych krajów”. Amerykański polityk wspomniał tu o premierze Węgier Wiktorze Orbanie, którego – zdaniem Trumpa – „inni przywódcy nienawidzą”. – Ale on wykonuje fantastyczną robotę. – Wiesz, ilu ludzi (migrantów – red.) wpuścił do swojego kraju? Zero. Nie ma żadnych problemów. Przyjął kilku Ukraińców w związku z trwającą wojną, ale w zasadzie to nikogo – powiedział prezydent USA.

Donald Trump powitał Karola Nawrockiego w Białym Domu
Polityka
Nawrocki: Rozmawiałem z Trumpem o rozszerzeniu komponentu żołnierzy USA w Polsce

Trump pogratulował Nawrockiemu zwycięstwa w wyborach prezydenckich  

To nie pierwszy raz, kiedy Trump mówi o Karolu Nawrockim. W czerwcu prezydent Stanów Zjednoczonych tuż po drugiej turze wyborów prezydenckich w Polsce skomentował jej wynik. „Sojusznik Trumpa wygrał w Polsce, wywołując szok w całej Europie” – napisał amerykański prezydent w mediach społecznościowych. „Gratulacje dla Polski, wybraliście ZWYCIĘZCĘ!” – zaznaczał Trump.

Gratulacje polskiemu politykowi przekazał wówczas także sekretarz stanu Marco Rubio. „Gratulacje dla prezydenta elekta Karola Nawrockiego za ciężko wywalczone zwycięstwo, które otwiera nowy rozdział w historii Polski.” „Razem, Stany Zjednoczone i Polska stworzą najbardziej ambitny sojusz w naszej wspólnej historii w dziedzinie obronności, energii i handlu” – napisał.

Karol Nawrocki i Donald Trump
Dyplomacja
Donald Trump napisał list do Karola Nawrockiego. O czym?

Nawrocki spotkał się z Trumpem 

3 września – podczas swojej pierwszej zagranicznej wizyty jako głowa państwa – Karol Nawrocki spotkał się w Waszyngtonie z prezydentem USA Donaldem Trumpem. – To wielka przyjemność gościć tutaj prezydenta Nawrockiego – mówił Trump. – Pokonał wszystkich bardzo łatwo, teraz jest bardzo popularny – podkreślił. Polityk zaznaczył także, że „nie popiera byle kogo, ale Nawrockiego poparł i był z tego bardzo dumny”. Trump zaznaczył wtedy także, że „cieszy się, iż Polska jest zadowolona ze swojego prezydenta”.

Było to już drugie w tym roku spotkanie Karola Nawrockiego z prezydentem Stanów Zjednoczonych. Na początku maja – jeszcze w czasie kampanii wyborczej – polski polityk jako kandydat na prezydenta został przyjęty przez Trumpa w Białym Domu. 

W czerwcu – już po wygranych przez Karola Nawrockiego wyborach prezydenckich – doszło również do rozmowy telefonicznej z liderem Stanów Zjednoczonych. Głównymi tematami były wówczas współpraca sojusznicza oraz stosunki polityczne pomiędzy naszymi państwami. Tuż po zaprzysiężeniu na urząd prezydenta Nawrocki dwukrotnie reprezentował także Polskę podczas rozmów liderów europejskich z Trumpem. Wideokonferencje odbywały się 13 i 16 sierpnia – tuż przed i po spotkaniu prezydenta Donalda Trumpa z Władimirem Putinem na Alasce.

Źródło: rp.pl

Dyplomacja Miejsca Regiony Ameryka Północna Stany Zjednoczone Osoby Donald Trump Relacje Polska-USA Karol Nawrocki

W rozmowie z brytyjskimi mediami Donald Trump mówił między innymi o Karolu Nawrockim, który na stanowisku prezydenta RP jest już ponad sto dni. Jak przywódca USA ocenia polskiego polityka?

Donald Trump: Polska jest wspaniała, nie przyjmuje zbyt wielu migrantów 

