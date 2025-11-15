Z tego artykułu dowiesz się: Jak Donald Trump ocenia Karola Nawrockiego?

Jakie elementy polityki migracyjnej Polski wzbudziły uznanie Donalda Trumpa?

Jakie były okoliczności wsparcia Karola Nawrockiego przez Donalda Trumpa?

Jakie reakcje w Stanach Zjednoczonych wywołało zwycięstwo Karola Nawrockiego?

W rozmowie z brytyjskimi mediami Donald Trump mówił między innymi o Karolu Nawrockim, który na stanowisku prezydenta RP jest już ponad sto dni. Jak przywódca USA ocenia polskiego polityka?

Donald Trump: Polska jest wspaniała, nie przyjmuje zbyt wielu migrantów

Na stronie GB News opublikowano wywiad z Donaldem Trumpem, podczas którego prezydent USA powiedział między innymi, że jest kilka państw, które „bardzo dobrze” radziło sobie z migracją. Polityk do grona tych krajów zaliczył między innymi Polskę.

- Polska jest wspaniała, a człowiek, który wygrał wybory (prezydenckie – red.) – który był fantastyczny – nie miał szans, aby zbliżyć się do zwycięstwa. Był jednym z wielu kandydatów. Dzięki jego przyjacielowi i mojemu przyjacielowi – naszemu wspólnemu znajomemu – poparłem go, a on wygrał wybory – stwierdził Trump. – Było to dość duże zaskoczenie, ale on jest fantastyczny. Będzie świetnym prezydentem – dodał, zaznaczając, że Polska nie przyjmuje zbyt wielu migrantów. – Są pewne kraje, które po prostu odmawiają – powiedział.