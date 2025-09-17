Aktualizacja: 17.09.2025 13:46 Publikacja: 17.09.2025 06:47
Karol Nawrocki i Donald Trump
Foto: REUTERS/Brian Snyder
Nie wiadomo, czego dotyczy list, który został już przesłany pocztą dyplomatyczną do Warszawy.
Marcin Przydacz, szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej, w rozmowie z RMF FM stwierdził, że list nie dotarł jeszcze do Kancelarii Prezydenta. Według Przydacza może on „znajdować się w ambasadzie RP w Waszyngtonie”.
– Czekamy, aż kierownik (Bogdan) Klich prześle go do kancelarii. Sytuacja, w której media dowiadują się o treści listu wcześniej niż jego adresat, niezbyt dobrze świadczy o szybkości przesyłek korespondencji przez dzisiejszy MSZ. Jestem tutaj delikatnie zaniepokojony - dodał prezydencki minister. Jego zdaniem list może dotyczyć „sankcji i ceł”, których USA oczekują wobec Rosji od państw europejskich.
Tymczasem Onet, powołując się na swoje ustalenia podał, że list Trumpa do Karola Nawrockiego jest „kurtuazyjny” i nie dotyczy wizyty Karola Nawrockiego w Białym Domu, nie zawiera też żadnych deklaracji związanych z wydarzeniami, do których doszło w nocy z 9 na 10 września, gdy liczne rosyjskie drony naruszyły przestrzeń powietrzną Polski.
Nawrocki spotkał się z Trumpem w Białym Domu 3 września – wizyta w USA była pierwszą zagraniczną wizytą nowego prezydenta RP (Nawrocki został zaprzysiężony 6 sierpnia). W czasie tej wizyty Trump zapewnił m.in. że nie tylko nie zamierza wycofywać amerykańskich żołnierzy z Polski, ale może też – jeśli Polska zwróci się z taką prośbą – zwiększyć obecność wojskową USA w Polsce. Obecnie w Polsce stacjonuje ok. 10 tys. żołnierzy USA – Polska partycypuje w kosztach ich utrzymania (jak poinformował polski rząd nasz kraj płaci za obecność jednego żołnierza USA w Polsce 15 tys. dolarów rocznie). Trump, w czasie wizyty Nawrockiego, chwalił Polskę za wydawanie na obronność niemal 5 proc. PKB.
Wcześniej Nawrocki brał udział w dwóch telekonferencjach przywódców państw europejskich z Donaldem Trumpem, do których doszło przed i po szczycie na Alasce, gdzie Trump spotkał się 15 sierpnia z Władimirem Putinem. Nawrocki nie pojechał jednak do Waszyngtonu wraz z europejskimi przywódcami uczestniczącymi w tych telekonferencjach i Wołodymyrem Zełenskim.
Prezydent Nawrocki rozmawiał też telefonicznie z Donaldem Trumpem 10 września, po tym, jak w nocy z 9 na 10 września kilkanaście rosyjskich dronów naruszyło polską przestrzeń powietrzną. „Przed chwilą rozmawiałem telefonicznie z Prezydentem USA Donaldem Trumpem na temat wielokrotnego naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony, do którego doszło dziś w nocy. Rozmowa wpisuje się w szereg konsultacji prowadzonych przeze mnie z naszymi sojusznikami. Dzisiejsze rozmowy potwierdziły jedność sojuszniczą” – napisał Nawrocki po rozmowie. Biały Dom nie informował o rozmowie.
Jak informowały „Fakty” TVN, w czasie rozmowy prezydent USA miał potwierdzić amerykańskie gwarancje bezpieczeństwa dla Polski i poparł dyskusję w NATO o wzmocnieniu wschodniej flanki. Dwa dni po tej rozmowie NATO zdecydowało się na rozpoczęcie operacji Eastern Sentry, która ma zwiększyć bezpieczeństwo flanki wschodniej, w szczególności wschodniej granicy Polski.
Trump, wypowiadając się publicznie na temat naruszenia przestrzeni powietrznej nad Polską przez rosyjskie drony mówił jednak, że mogła to być „pomyłka”. – To mogła być pomyłka. To mogła być pomyłka – stwierdził Trump. – Ale niezależnie od tego, nie jestem zadowolony z niczego, co jest związane z całą sytuacją. Ale miejmy nadzieję, to wszystko się skończy – dodał.
Kilka dni później w liście do sojuszników z NATO, Trump nie wykluczył nałożenia sankcji na Rosję, ale jako warunek postawił wstrzymanie zakupów ropy przez kraje NATO (z tego grona bezpośrednio od Rosji kupują ją obecnie Węgry, Słowacja i Turcja), sugerował też nałożenie przez sojuszników z NATO ceł na Chiny (w wysokości 50 lub 100 proc.), by wywrzeć presję na Pekin, który jest dziś największym odbiorcą rosyjskiej ropy.
Rosyjskie drony i rakiety nad terytorium Ukrainy i Polski, mapa z nocy z 9 na 10 września
Foto: PAP
Bardziej zdecydowane stanowisko wobec naruszenia przestrzeni powietrznej Polski zaprezentował sekretarz stanu USA Marco Rubio. – Uważamy, że to niedopuszczalny, niefortunny i niebezpieczny rozwój sytuacji – powiedział Rubio przed wyjazdem do Izraela i Wielkiej Brytanii. – Nie ma wątpliwości: drony zostały wystrzelone celowo. Pytanie brzmi, czy miały trafić konkretnie do Polski – kontynuował. Jak dodał, jeśli dowody potwierdzą, iż drony zostały celowo skierowane nad Polskę będzie to „bardzo poważne zaognienie sytuacji”.
Władze w Warszawie wielokrotnie podkreślały, że nie mają wątpliwości, iż naruszenie przestrzeni powietrznej nad Polską przez drony było wynikiem celowego działania Rosji.
