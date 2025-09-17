Z tego artykułu dowiesz się: Ile razy Karol Nawrocki rozmawiał z Donaldem Trumpem od dnia zaprzysiężenia?

Nie wiadomo, czego dotyczy list, który został już przesłany pocztą dyplomatyczną do Warszawy.

Marcin Przydacz, szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej, w rozmowie z RMF FM stwierdził, że list nie dotarł jeszcze do Kancelarii Prezydenta. Według Przydacza może on „znajdować się w ambasadzie RP w Waszyngtonie”.

– Czekamy, aż kierownik (Bogdan) Klich prześle go do kancelarii. Sytuacja, w której media dowiadują się o treści listu wcześniej niż jego adresat, niezbyt dobrze świadczy o szybkości przesyłek korespondencji przez dzisiejszy MSZ. Jestem tutaj delikatnie zaniepokojony - dodał prezydencki minister. Jego zdaniem list może dotyczyć „sankcji i ceł”, których USA oczekują wobec Rosji od państw europejskich.

Tymczasem Onet, powołując się na swoje ustalenia podał, że list Trumpa do Karola Nawrockiego jest „kurtuazyjny” i nie dotyczy wizyty Karola Nawrockiego w Białym Domu, nie zawiera też żadnych deklaracji związanych z wydarzeniami, do których doszło w nocy z 9 na 10 września, gdy liczne rosyjskie drony naruszyły przestrzeń powietrzną Polski.