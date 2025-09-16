Rzeczpospolita
Przemysław Wipler: Słowa Donalda Trumpa nie były słuszne. Wiemy, czemu rosyjskie drony pojawiły się w Polsce

– Mamy wiedzę i pełne informacje, że 19 dronów, które wleciały w polską przestrzeń powietrzną, leciało w określone punkty, w określonym trybie i celu, by testować zdolności wykrywania i niszczenia takich obiektów przez wojsko polskie i nasze służby – powiedział poseł Konfederacji Przemysław Wipler komentując słowa Donalda Trumpa, który nie wykluczył, że obecność rosyjskich dronów w Polsce była pomyłką.

Publikacja: 16.09.2025 09:53

Poseł Konfederacji Przemysław Wipler

Foto: Fotorzepa, Jakub Czermiński

Przemysław Malinowski

Prezydent Karol Nawrocki we wtorek spotka się z prezydentem Niemiec Frankiem-Walterem Steinmeierem i prezydentem Francji Emmanuelem Macronem. W ostatnich dniach prezydent podkreślał, że warunkiem dobrych relacji z naszym zachodnim sąsiadem jest „załatwienie w końcu” kwestii reparacji od Niemiec.

Czytaj więcej

Minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski
Polityka
Karol Nawrocki mówi o reparacjach od Niemiec. Reaguje Radosław Sikorski

Niemcy mają propozycję „nowoczesnego” rozwiązania kwestii niemieckich zobowiązań za II wojnę. Miałoby to polegać na militarnym (sprzęt czy obecność żołnierzy Bundeswehry) i finansowym wsparciu dla polskiego bezpieczeństwa. „W ten sposób można by połączyć aktualną kwestię bezpieczeństwa z historycznym zobowiązaniem” – zasugerował w niemieckich mediach pełnomocnik MSZ ds. współpracy z Polską Knut Abraham.

Przemysław Wipler: Reparacje od Niemiec? Proces trudny i nie jest skazany na sukces

– Nie sądzę, by się cokolwiek wydarzało. Domaganie się reparacji za zniszczenia, których dopuścili się Niemcy podczas II wojny światowej, to jest długotrwały proces, który wymaga konsekwencji z naszej strony i w pewnym momencie zmiany linii politycznej w Niemczech. Jesteśmy od tego bardzo odlegli. To bardzo trudny proces i nie jest on skazany na sukces – mówił w rozmowie z RMF poseł Konfederacji Przemysław Wipler. 

– Z Niemcami mamy bardzo dużo protokołów rozbieżności dotyczących tego, że chcemy rozbudowywać infrastrukturę, która sprawi, że Polska będzie bardziej konkurencyjna wobec Niemiec, że będziemy mieć własne lotniska, własne terminale kontenerowe, własną infrastrukturę. Oni też blokują te inwestycje bezpośrednio bądź pośrednio z wykorzystaniem unijnych przepisów, kreując te przepisy, wykorzystując przepisy ekologiczne. Niemcy nie chcą, żeby Polska rozwijała się w takim tempie, jak się rozwija, bo dosyć mocno ich gonimy i w trakcie ostatnich trzech dekad wykonaliśmy wielką pracę, by w wielu miejscach w Polsce żyło się lepiej niż tam – powiedział.

Ultimatum Trumpa dla członków NATO. Przemysław Wipler: Prezydent USA wie, że nie zostanie spełnione

Wipler pytany był również o słowa Donalda Trumpa, który stwierdził, że rosyjski atak dronów na Polskę mógł być pomyłką. – Przyznanie, że był on celowy i wymuszenie jakiejś zdecydowanej reakcji komplikuje plany, które ma Trump, a tym planem nie jest jakieś bardzo mocne, ostre i zdecydowane wyciskanie Federacji Rosyjskiej, zwłaszcza jeżeli inne kraje NATO, dużo bliższe Federacji Rosyjskiej, tego nie robią. Bardzo słusznie wypunktował hipokryzję NATO i krajów naszego regionu, które biorą węglowodory – mówił poseł Konfederacji.

Czytaj więcej

Prezydent USA Donald Trump wita prezydenta Karola Nawrockiego w Białym Domu, Waszyngton, 3 września
Opinie polityczno - społeczne
Jacek Nizinkiewicz: Karol Nawrocki musi szybko dojrzeć po reakcji Donalda Trumpa

W ocenie posła Konfederacji słowa prezydenta USA nie były słuszne. – Mamy wiedzę i pełne informacje, że 19 dronów, które wleciały w polską przestrzeń powietrzną, leciało w określone punkty, w określonym trybie i celu, by testować zdolności wykrywania i niszczenia takich celów przez wojsko polskie i nasze służby – powiedział.

– Trump wie, że (ultimatum – red.) nie zostanie spełnione. Trump działa na rzecz swojego interesu narodowego i hasła „America first”. Donald Trump chce, by amerykańskie koncerny nie płaciły w Polsce podatków, a my chcemy, by zaczęły płacić. jego pani ambasador świetnie się miała za rządów PiS i ściągnęliśmy ponad 300 tysięcy pracowników z Azji i krajów obcych nam kulturowo głównie do koncernów amerykańskich, zarabiających na tym w Polsce i niepłacących podatków – dodał.

