Donald Trump
We wtorek prezydent USA Donald Trump złożył pozew przeciwko brytyjskiemu nadawcy publicznemu BBC, oskarżając go o zniesławienie w związku z emisją zmontowanych fragmentów jego przemówienia z 6 stycznia 2021 r. Amerykański przywódca twierdzi, że materiał sugerował, iż bezpośrednio wzywał zwolenników do szturmu na Kapitol. W pozwie polityk domaga się łącznie do 10 mld dol. odszkodowania.
Teraz na pozew Trumpa odpowiadają brytyjscy politycy. Część z nich oskarża prezydenta USA o próbę ingerencji w demokrację w kraju.
BBC zapowiedziało już, że zamierza bronić się przed oskarżeniami oraz pozwem Donalda Trumpa. „Jasno daliśmy wcześniej do zrozumienia, że będziemy bronić tej sprawy. Nie będziemy dalej komentować toczących się postępowań sądowych” – stwierdził w krótkim oświadczeniu wydanym we wtorek rzecznik stacji.
BBC bronią także brytyjskie władze. Stephen Kinnock – polityk Partii Pracy, który od 8 lipca 2024 r. sprawuje funkcję ministra ds. opieki (Minister of State for Care) w Departamencie Zdrowia i Opieki Społecznej – powiedział, że BBC słusznie podtrzymuje swoje stanowisko w sprawie oskarżeń Trumpa o zniesławienie i ma nadzieję, że „będzie to kontynuować”. – Myślę że przeprosili za jeden lub dwa błędy popełnione w programie Panorama, ale jasno dali też do zrozumienia, że nie ma podstaw do odpowiedzi w odniesieniu do oskarżeń pana Trumpa dotyczących szerszego problemu zniesławienia – stwierdził Kinnock w wywiadzie dla Sky News. – Rząd jest ogromnym zwolennikiem BBC. Partia Pracy zawsze będzie bronić BBC jako niezwykle ważnej instytucji. Tak, w tym konkretnym filmie popełniono kilka błędów, ale myślę, że słusznie obstają przy swoich argumentach i mam nadzieję, że będą to kontynuować – dodał. – Rząd Wielkiej Brytanii znalazł się pod presją, by wesprzeć stację w obliczu żądań Trumpa o odszkodowanie – zaznaczył.
Ed Davey – lider Liberalnych Demokratów – wezwał zaś premiera Keira Starmera do „obrony BBC przed skandalicznymi groźbami prawnymi Trumpa”. – Administracja Trumpa jasno dała do zrozumienia, że chce ingerować w naszą demokrację, co obejmuje osłabienie naszego nadawcy krajowego. Premier musi jasno powiedzieć, że to niedopuszczalne – zaznaczył Davey.
Pozew został wniesiony przez Trumpa do federalnego sądu w Miami i otwiera międzynarodowy front w długotrwałej batalii prezydenta USA z mediami, które – jego zdaniem – przedstawiają go w sposób nieprawdziwy lub stronniczy.
Spór dotyczy fragmentów przemówienia Trumpa wygłoszonego 6 stycznia 2021 r., w dniu ataku na Kapitol. Według pozwu BBC zestawiła ze sobą urywki wypowiedzi, w tym wezwanie do „marszu na Kapitol” oraz słowa „walczcie jak diabli”, pomijając fragment, w którym Trump apelował o pokojowy protest. Zdaniem prezydenta USA taki montaż stworzył fałszywe wrażenie, że wprost nawoływał on do przemocy. W pozwie Trump zarzuca BBC nie tylko zniesławienie, lecz także naruszenie prawa stanu Floryda dotyczącego zakazu nieuczciwych i wprowadzających w błąd praktyk rynkowych. Domaga się 5 mld dol. odszkodowania za każdy z dwóch zarzutów. Zespół prawny prezydenta USA oskarża również BBC o „długotrwały wzorzec wprowadzania odbiorców w błąd” w relacjonowaniu działań polityka, motywowany „lewicową agendą polityczną”.
BBC wcześniej przeprosiła Trumpa, przyznała się do „błędu w ocenie” i uznała, że montaż mógł wprowadzać widzów w błąd. Zapowiedziała też, że dokument nie będzie ponownie emitowany na żadnej z jej platform. Jednocześnie nadawca podkreślał, że nie widzi podstaw prawnych do pozwu.
Sprawa wywołała jeden z największych kryzysów w 103-letniej historii BBC. Kontrowersyjny materiał został wyemitowany w programie dokumentalnym „Panorama” tuż przed wyborami prezydenckimi w USA w 2024 r. Skandal doprowadził do rezygnacji dwóch najwyższych rangą menedżerów nadawcy.
BBC jest finansowana z obowiązkowej opłaty licencyjnej płaconej przez brytyjskich widzów. Jak podkreślają prawnicy w Wielkiej Brytanii, ewentualna wypłata odszkodowania Trumpowi mogłaby stać się poważnym problemem politycznym.
Dokument „Panorama” nie był emitowany w Stanach Zjednoczonych. Trump zdecydował się na pozew w USA, gdyż w Wielkiej Brytanii sprawy o zniesławienie muszą być wnoszone w ciągu roku od publikacji, a ten termin już minął. Aby wygrać proces w USA, Trump będzie musiał wykazać nie tylko, że materiał był fałszywy i zniesławiający, ale również że BBC działała świadomie lub z rażącą lekkomyślnością – co wynika z konstytucyjnej ochrony wolności słowa i prasy.
