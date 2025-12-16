BBC bronią także brytyjskie władze. Stephen Kinnock – polityk Partii Pracy, który od 8 lipca 2024 r. sprawuje funkcję ministra ds. opieki (Minister of State for Care) w Departamencie Zdrowia i Opieki Społecznej – powiedział, że BBC słusznie podtrzymuje swoje stanowisko w sprawie oskarżeń Trumpa o zniesławienie i ma nadzieję, że „będzie to kontynuować”. – Myślę że przeprosili za jeden lub dwa błędy popełnione w programie Panorama, ale jasno dali też do zrozumienia, że nie ma podstaw do odpowiedzi w odniesieniu do oskarżeń pana Trumpa dotyczących szerszego problemu zniesławienia – stwierdził Kinnock w wywiadzie dla Sky News. – Rząd jest ogromnym zwolennikiem BBC. Partia Pracy zawsze będzie bronić BBC jako niezwykle ważnej instytucji. Tak, w tym konkretnym filmie popełniono kilka błędów, ale myślę, że słusznie obstają przy swoich argumentach i mam nadzieję, że będą to kontynuować – dodał. – Rząd Wielkiej Brytanii znalazł się pod presją, by wesprzeć stację w obliczu żądań Trumpa o odszkodowanie – zaznaczył.

Ed Davey – lider Liberalnych Demokratów – wezwał zaś premiera Keira Starmera do „obrony BBC przed skandalicznymi groźbami prawnymi Trumpa”. – Administracja Trumpa jasno dała do zrozumienia, że chce ingerować w naszą demokrację, co obejmuje osłabienie naszego nadawcy krajowego. Premier musi jasno powiedzieć, że to niedopuszczalne – zaznaczył Davey.

Dlaczego Donald Trump pozwał BBC? Zarzut manipulacji nagraniem prezydenta USA

Pozew został wniesiony przez Trumpa do federalnego sądu w Miami i otwiera międzynarodowy front w długotrwałej batalii prezydenta USA z mediami, które – jego zdaniem – przedstawiają go w sposób nieprawdziwy lub stronniczy.

Spór dotyczy fragmentów przemówienia Trumpa wygłoszonego 6 stycznia 2021 r., w dniu ataku na Kapitol. Według pozwu BBC zestawiła ze sobą urywki wypowiedzi, w tym wezwanie do „marszu na Kapitol” oraz słowa „walczcie jak diabli”, pomijając fragment, w którym Trump apelował o pokojowy protest. Zdaniem prezydenta USA taki montaż stworzył fałszywe wrażenie, że wprost nawoływał on do przemocy. W pozwie Trump zarzuca BBC nie tylko zniesławienie, lecz także naruszenie prawa stanu Floryda dotyczącego zakazu nieuczciwych i wprowadzających w błąd praktyk rynkowych. Domaga się 5 mld dol. odszkodowania za każdy z dwóch zarzutów. Zespół prawny prezydenta USA oskarża również BBC o „długotrwały wzorzec wprowadzania odbiorców w błąd” w relacjonowaniu działań polityka, motywowany „lewicową agendą polityczną”.