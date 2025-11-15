Amerykański polityk zaznaczył także, że „ludzie w Wielkiej Brytanii są bardzo źli z powodu tego, co się wydarzyło”. – Bo to pokazuje, że BBC to fake news – dodał Trump.

Przywódca USA zapowiedział też, że w weekend zamierza rozmawiać z brytyjskim premierem Keirem Starmerem. Jak ocenił, Wielka Brytania jest „bardzo zawstydzona tym, co zrobiło BBC”.

Mimo że BBC przeprosiła już za kontrowersyjny materiał dotyczący Trumpa, stacja stwierdziła, że nie widzi podstaw do złożenia pozwu przez prezydenta USA. „Choć BBC szczerze żałuje sposobu, w jaki zmontowano to nagranie wideo, stanowczo nie zgadza się z twierdzeniem, że istnieją podstawy do wniesienia pozwu o zniesławienie” – czytamy w oświadczeniu.

Dotychczas przedstawiciele prawni prezydenta USA Donalda Trumpa zażądali od BBC usunięcia materiału oraz zadośćuczynienia za „szkody finansowe i wizerunkowe”.

BBC zmanipulowała materiał dotyczący Trumpa?