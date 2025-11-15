Reklama
Rozwiń
Rzeczpospolita
Wydarzenia
Reklama

Donald Trump zażąda od BBC gigantycznego odszkodowania? Mowa o miliardach dolarów

Prezydent USA Donald Trump zapowiedział, że w przyszłym tygodniu podejmie kroki prawne przeciwko brytyjskiemu nadawcy BBC. - Pozwiemy ich o sumę między 1 a 5 miliardów dolarów. Muszę to zrobić - powiedział.

Publikacja: 15.11.2025 09:43

Prezydent USA Donald Trump

Prezydent USA Donald Trump

Foto: REUTERS/Annabelle Gordon

Ada Michalak

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Dlaczego Donald Trump planuje pozwać BBC o miliardy dolarów?
  • Jakie kontrowersje wywołał montaż wypowiedzi Donalda Trumpa przez BBC?
  • Jakie były reakcje i działania Donalda Trumpa oraz Białego Domu wobec BBC?
  • Jakie konsekwencje personalne spowodowała sprawa w kierownictwie BBC?
  • Jakie były zarzuty stronniczości wobec BBC w czasie wyborów prezydenckich w USA?

Brytyjski dziennik „The Telegraph” poinformował niedawno, że dotarł do wewnętrznego raportu BBC, w którym wskazano, że redakcja wprowadzała swoich widzów w błąd w programach dotyczących wyborów prezydenckich w USA w 2024 r. Największe kontrowersje dotyczyły zmanipulowania wypowiedzi obecnego prezydenta Stanów Zjednoczonych. 

Do sprawy odniósł się Donald Trump, który zapowiedział, że w przyszłym tygodniu podejmie kroki prawne przeciwko brytyjskiemu nadawcy. 

Czytaj więcej

Siedziba BBC
Polityka
Dymisje w kierownictwie BBC. W tle zmontowana wypowiedź Donalda Trumpa

Donald Trump: Pozwiemy BBC. Prezydent USA podał kwotę

– Pozwiemy ich o sumę między 1 a 5 mld dol. najpewniej jakoś w przyszłym tygodniu. Muszę to zrobić. Nawet przyznali się, że oszukali – zaznaczył Donald Trump, odpowiadając na pokładzie prezydenckiego samolotu na pytania dziennikarzy. 

Reklama
Reklama

Amerykański polityk zaznaczył także, że „ludzie w Wielkiej Brytanii są bardzo źli z powodu tego, co się wydarzyło”. – Bo to pokazuje, że BBC to fake news – dodał Trump. 

Przywódca USA zapowiedział też, że w weekend zamierza rozmawiać z brytyjskim premierem Keirem Starmerem. Jak ocenił, Wielka Brytania jest „bardzo zawstydzona tym, co zrobiło BBC”. 

Mimo że BBC przeprosiła już za kontrowersyjny materiał dotyczący Trumpa, stacja stwierdziła, że nie widzi podstaw do złożenia pozwu przez prezydenta USA. „Choć BBC szczerze żałuje sposobu, w jaki zmontowano to nagranie wideo, stanowczo nie zgadza się z twierdzeniem, że istnieją podstawy do wniesienia pozwu o zniesławienie” – czytamy w oświadczeniu.

Dotychczas przedstawiciele prawni prezydenta USA Donalda Trumpa zażądali od BBC usunięcia materiału oraz zadośćuczynienia za „szkody finansowe i wizerunkowe”.

Czytaj więcej

Donald Trump
Polityka
Donald Trump na wojnie z mediami. Chce milionów od tych, które go krytykują

BBC zmanipulowała materiał dotyczący Trumpa?

W listopadzie 2024 r. – niedługo przed wyborami prezydenckimi w USA – BBC w programie „Panorama” wyemitowała fragmenty przemówienia Donalda Trumpa. Okazało się jednak, że stacja połączyła wówczas różne fragmenty wypowiedzi obecnego prezydenta Stanów Zjednoczonych z 6 stycznia 2021 r., czyli dnia, kiedy doszło do „szturmu na Kapitol”. Montaż sugerował między innymi, że Trump popiera ten akt przemocy, co wywołało niemałe kontrowersje.

Reklama
Reklama

„Idziemy do Kapitolu i będziemy kibicować naszym dzielnym senatorom i kongresmenom” – mówił w swoim przemówieniu Trump. W programie „Panorama” materiał zmontowano jednak tak, jakby polityk mówił: „Idziemy do Kapitolu… i będę tam z wami. I będziemy walczyć. Będziemy walczyć jak diabli”. Jak zauważają media, dwie części przemówienia, które zostały zmontowane razem, dzieliło ponad 50 minut. Słowa „walczyć jak diabli” padły w wypowiedzi Trumpa dotyczącej tego, że wybory w USA są – jego zdaniem – „skorumpowane”. 

W programie „Panorama” – tuż po źle zmontowanym przemówieniu republikańskiego polityka – w BBC zobaczyć można było także wideo przedstawiające mężczyzn machających flagami i maszerujących w kierunku Kapitolu. 

Program, o którym mowa, został zrealizowany dla brytyjskiej telewizji publicznej przez firmę zewnętrzną.

W związku ze sprawą Biały Dom oskarżył stację o „kłamliwy montaż” przemówienia Trumpa oraz o przedstawienie w nim „bezczelnych kłamstw”. – Zaufanie do mediów jest na historycznie niskim poziomie z powodu takich manipulacji – stwierdziła Abigail Jackson, zastępczyni sekretarza prasowego Białego Domu. Dodała także, że nie może być zgody na takie zachowanie. 

Czytaj więcej

Trump pozwywa telewizję CBS za wywiad z Harris
Media
Trump pozywa telewizję CBS za wywiad z Harris. Prawnicy: absurdalny pozew

Rezygnacje w kierownictwie BBC. Chodzi o montaż przemówienia Donalda Trumpa

W ubiegłą niedzielę BBC poinformowała na swojej stronie internetowej, że do dymisji podali się Deborah Turness – szefowa BBC News – oraz Tim Davie, dyrektor generalny stacji

Reklama
Reklama

W oświadczeniu opublikowanym po ogłoszeniu swojej decyzji Davie podkreślił, że rezygnacja „wynika z jego osobistej decyzji oraz szerszej refleksji nad wymaganiami związanymi z pełnioną funkcją”. „Chciałem poinformować, że po 20 latach podjąłem decyzję o odejściu z BBC. To całkowicie moja decyzja, a ja pozostaję bardzo wdzięczny przewodniczącemu i radzie BBC za ich niezachwiane i jednomyślne wsparcie przez cały okres mojej kadencji, także w ostatnich dniach” – stwierdził.

W swoim oświadczeniu Davie zwrócił też uwagę na rolę BBC oraz konieczność zachowania transparentności instytucji publicznych. „W tych coraz bardziej spolaryzowanych czasach BBC ma wyjątkową wartość. Jak wszystkie organizacje publiczne, BBC nie jest idealna i musimy zawsze być otwarci, przejrzyści i odpowiedzialni” – wskazał w komunikacie. Podkreślił również, że choć bieżąca debata dotycząca BBC News nie była jedynym powodem jego decyzji, to „zrozumiale przyczyniła się” do jego rezygnacji. „Ogólnie rzecz biorąc, BBC działa dobrze, ale popełniono pewne błędy i jako dyrektor generalny muszę ponieść za nie ostateczną odpowiedzialność” – dodał.

Deborah Turness zaznaczyła natomiast, że rezygnacja ze stanowiska była dla niej „trudną decyzją”. „Nie będzie już moją rolą prowadzenie nas we wspólnej wizji, którą wszyscy dzielimy: wizji dążenia do prawdy bez żadnej agendy” – stwierdziła. „Kontrowersje wokół programu »Panorama« o prezydencie Trumpie są na etapie, który szkodzi BBC – instytucji, którą kocham” – zaznaczyła. „Odpowiedzialność spoczywa na mnie. Choć popełniono błędy, chcę jasno powiedzieć, że ostatnie zarzuty, iż BBC News jest instytucjonalnie stronnicze, są nieprawdziwe” – dodała. 

Czytaj więcej

Karol Nawrocki i Donald Trump na spotkaniu w Białym Domu w Waszyngtonie.
Polityka
Donald Trump znów chwali Karola Nawrockiego. „Fantastyczny”

BBC stronnicza wobec Trumpa podczas wyborów w USA?

Brytyjski dziennik „The Telegraph” ujawnił, że z wewnętrznego raportu BBC wynikało, iż program „Panorama” – który wyemitowano zaledwie tydzień przed głosowaniem w wyborach w USA – został zmontowany w sposób, który sugerował, że Donald Trump zachęcał swoich zwolenników do zamieszek na Kapitolu.

Reklama
Reklama

Wątpliwości w sprawie edycji materiału, o którym mowa, pojawiły się w mającej 19 stron notatce autorstwa Michaela Prescotta, byłego niezależnego doradcy zewnętrznego w komisji ds. wytycznych redakcyjnych i standardów BBC.

Prescott był zdania, że stacja BBC nie tylko źle zmontowała wypowiedzi Trumpa, ale też m.in. nagłośniła wyniki „nieuczciwego” sondażu przedwyborczego w stanie Iowa, który faworyzował kandydatkę Demokratów Kamalę Harris, jednocześnie bagatelizując inne sondaże przeczące tym wynikom. BBC miała także dać – jak zaznaczył Prescott – „nadmierny” rozgłos komentarzom Trumpa niezgodnym z prawdą – między innymi o ludziach jedzących zwierzęta domowe.

Łącznie Prescott wymienił w swoim raporcie dziewięć przykładów, w których – jego zdaniem – BBC przejawiało stronniczość wobec Trumpa podczas wyborów w USA.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Media Miejsca Regiony Ameryka Północna Stany Zjednoczone Osoby Donald Trump Marki BBC

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Dlaczego Donald Trump planuje pozwać BBC o miliardy dolarów?
  • Jakie kontrowersje wywołał montaż wypowiedzi Donalda Trumpa przez BBC?
  • Jakie były reakcje i działania Donalda Trumpa oraz Białego Domu wobec BBC?
  • Jakie konsekwencje personalne spowodowała sprawa w kierownictwie BBC?
  • Jakie były zarzuty stronniczości wobec BBC w czasie wyborów prezydenckich w USA?
Pozostało jeszcze 95% artykułu

Brytyjski dziennik „The Telegraph” poinformował niedawno, że dotarł do wewnętrznego raportu BBC, w którym wskazano, że redakcja wprowadzała swoich widzów w błąd w programach dotyczących wyborów prezydenckich w USA w 2024 r. Największe kontrowersje dotyczyły zmanipulowania wypowiedzi obecnego prezydenta Stanów Zjednoczonych. 

Do sprawy odniósł się Donald Trump, który zapowiedział, że w przyszłym tygodniu podejmie kroki prawne przeciwko brytyjskiemu nadawcy. 

Pozostało jeszcze 94% artykułu
/
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
Karol Nawrocki i Donald Trump na spotkaniu w Białym Domu w Waszyngtonie.
Polityka
Donald Trump znów chwali Karola Nawrockiego. „Fantastyczny”
Wyjątkowa Wyprzedaż Forda. Hybrydowe SUV-y Puma i Kuga już od 89 900 zł
Materiał Promocyjny
Wyjątkowa Wyprzedaż Forda. Hybrydowe SUV-y Puma i Kuga już od 89 900 zł
Advertisement
Lotniskowiec USS Gerlad Ford
Polityka
Amerykanie pokazują żółtą kartkę Trumpowi. Chodzi o ataki na łodzie z narkotykami
Nicolás Maduro
Polityka
Reżim Wenezueli w strachu. Czy dojdzie do interwencji USA?
Sekretarz stanu Marco Rubio jest odpowiedzialny w rządzie Donalda Trumpa za politykę zagraniczną
Polityka
Zalecenie Marka Rubio: Wiza do USA nie dla otyłych
Manager w erze AI – strategia, narzędzia, kompetencje AI
Materiał Promocyjny
Manager w erze AI – strategia, narzędzia, kompetencje AI
Donald Trump i Beniamin Netanjahu w Knesecie, 13 października 2025
Polityka
„America First” i MAGA w nowej umowie wojskowej USA-Izrael
eSIM w podróży: łatwy dostęp do internetu za granicą, bez opłat roamingowych
Materiał Promocyjny
eSIM w podróży: łatwy dostęp do internetu za granicą, bez opłat roamingowych
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama