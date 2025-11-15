Aktualizacja: 15.11.2025 10:23 Publikacja: 15.11.2025 09:43
Prezydent USA Donald Trump
Foto: REUTERS/Annabelle Gordon
Brytyjski dziennik „The Telegraph” poinformował niedawno, że dotarł do wewnętrznego raportu BBC, w którym wskazano, że redakcja wprowadzała swoich widzów w błąd w programach dotyczących wyborów prezydenckich w USA w 2024 r. Największe kontrowersje dotyczyły zmanipulowania wypowiedzi obecnego prezydenta Stanów Zjednoczonych.
Do sprawy odniósł się Donald Trump, który zapowiedział, że w przyszłym tygodniu podejmie kroki prawne przeciwko brytyjskiemu nadawcy.
– Pozwiemy ich o sumę między 1 a 5 mld dol. najpewniej jakoś w przyszłym tygodniu. Muszę to zrobić. Nawet przyznali się, że oszukali – zaznaczył Donald Trump, odpowiadając na pokładzie prezydenckiego samolotu na pytania dziennikarzy.
Amerykański polityk zaznaczył także, że „ludzie w Wielkiej Brytanii są bardzo źli z powodu tego, co się wydarzyło”. – Bo to pokazuje, że BBC to fake news – dodał Trump.
Przywódca USA zapowiedział też, że w weekend zamierza rozmawiać z brytyjskim premierem Keirem Starmerem. Jak ocenił, Wielka Brytania jest „bardzo zawstydzona tym, co zrobiło BBC”.
Mimo że BBC przeprosiła już za kontrowersyjny materiał dotyczący Trumpa, stacja stwierdziła, że nie widzi podstaw do złożenia pozwu przez prezydenta USA. „Choć BBC szczerze żałuje sposobu, w jaki zmontowano to nagranie wideo, stanowczo nie zgadza się z twierdzeniem, że istnieją podstawy do wniesienia pozwu o zniesławienie” – czytamy w oświadczeniu.
Dotychczas przedstawiciele prawni prezydenta USA Donalda Trumpa zażądali od BBC usunięcia materiału oraz zadośćuczynienia za „szkody finansowe i wizerunkowe”.
W listopadzie 2024 r. – niedługo przed wyborami prezydenckimi w USA – BBC w programie „Panorama” wyemitowała fragmenty przemówienia Donalda Trumpa. Okazało się jednak, że stacja połączyła wówczas różne fragmenty wypowiedzi obecnego prezydenta Stanów Zjednoczonych z 6 stycznia 2021 r. czyli dnia, kiedy doszło do „szturmu na Kapitol”. Montaż sugerował między innymi, że Trump popiera ten akt przemocy, co wywołało niemałe kontrowersje.
„Idziemy do Kapitolu i będziemy kibicować naszym dzielnym senatorom i kongresmenom” – mówił w swoim przemówieniu Trump. W programie „Panorama” materiał zmontowano jednak tak, jakby polityk mówił: „Idziemy do Kapitolu… i będę tam z wami. I będziemy walczyć. Będziemy walczyć jak diabli”. Jak zauważają media, dwie części przemówienia, które zostały zmontowane razem, dzieliło ponad 50 minut. Słowa „walczyć jak diabli” padły w wypowiedzi Trumpa dotyczącej tego, że wybory w USA są – jego zdaniem – „skorumpowane”.
W programie „Panorama” – tuż po źle zmontowanym przemówieniu republikańskiego polityka – w BBC zobaczyć można było także wideo przedstawiające mężczyzn machających flagami i maszerujących w kierunku Kapitolu.
Program, o którym mowa, został zrealizowany dla brytyjskiej telewizji publicznej przez firmę zewnętrzną.
W związku ze sprawą Biały Dom oskarżył stację o „kłamliwy montaż” przemówienia Trumpa oraz o przedstawienie w nim „bezczelnych kłamstw”. – Zaufanie do mediów jest na historycznie niskim poziomie z powodu takich manipulacji – stwierdziła Abigail Jackson, zastępczyni sekretarza prasowego Białego Domu. Dodała także, że nie może być zgody na takie zachowanie.
W ubiegłą niedzielę BBC poinformowała na swojej stronie internetowej, że do dymisji podali się Deborah Turness – szefowa BBC News – oraz Tim Davie, dyrektor generalny stacji.
W oświadczeniu opublikowanym po ogłoszeniu swojej decyzji Davie podkreślił, że rezygnacja „wynika z jego osobistej decyzji oraz szerszej refleksji nad wymaganiami związanymi z pełnioną funkcją”. „Chciałem poinformować, że po 20 latach podjąłem decyzję o odejściu z BBC. To całkowicie moja decyzja, a ja pozostaję bardzo wdzięczny przewodniczącemu i radzie BBC za ich niezachwiane i jednomyślne wsparcie przez cały okres mojej kadencji, także w ostatnich dniach” – stwierdził.
W swoim oświadczeniu Davie zwrócił też uwagę na rolę BBC oraz konieczność zachowania transparentności instytucji publicznych. „W tych coraz bardziej spolaryzowanych czasach BBC ma wyjątkową wartość. Jak wszystkie organizacje publiczne, BBC nie jest idealna i musimy zawsze być otwarci, przejrzyści i odpowiedzialni” – wskazał w komunikacie. Podkreślił również, że choć bieżąca debata dotycząca BBC News nie była jedynym powodem jego decyzji, to „zrozumiale przyczyniła się” do jego rezygnacji. „Ogólnie rzecz biorąc, BBC działa dobrze, ale popełniono pewne błędy i jako dyrektor generalny muszę ponieść za nie ostateczną odpowiedzialność” – dodał.
Deborah Turness zaznaczyła natomiast, że rezygnacja ze stanowiska była dla niej „trudną decyzją”. „Nie będzie już moją rolą prowadzenie nas we wspólnej wizji, którą wszyscy dzielimy: wizji dążenia do prawdy bez żadnej agendy” – stwierdziła. „Kontrowersje wokół programu »Panorama« o prezydencie Trumpie są na etapie, który szkodzi BBC – instytucji, którą kocham” – zaznaczyła. „Odpowiedzialność spoczywa na mnie. Choć popełniono błędy, chcę jasno powiedzieć, że ostatnie zarzuty, iż BBC News jest instytucjonalnie stronnicze, są nieprawdziwe” – dodała.
Brytyjski dziennik „The Telegraph” ujawnił, że z wewnętrznego raportu BBC wynikało, iż program „Panorama” – który wyemitowano zaledwie tydzień przed głosowaniem w wyborach w USA – został zmontowany w sposób, który sugerował, że Donald Trump zachęcał swoich zwolenników do zamieszek na Kapitolu.
Wątpliwości w sprawie edycji materiału, o którym mowa, pojawiły się w mającej 19 stron notatce autorstwa Michaela Prescotta, byłego niezależnego doradcy zewnętrznego w komisji ds. wytycznych redakcyjnych i standardów BBC.
Prescott był zdania, że stacja BBC nie tylko źle zmontowała wypowiedzi Trumpa, ale też m.in. nagłośniła wyniki „nieuczciwego” sondażu przedwyborczego w stanie Iowa, który faworyzował kandydatkę Demokratów Kamalę Harris, jednocześnie bagatelizując inne sondaże przeczące tym wynikom. BBC miała także dać – jak zaznaczył Prescott – „nadmierny” rozgłos komentarzom Trumpa niezgodnym z prawdą – między innymi o ludziach jedzących zwierzęta domowe.
Łącznie Prescott wymienił w swoim raporcie dziewięć przykładów, w których – jego zdaniem – BBC przejawiało stronniczość wobec Trumpa podczas wyborów w USA.
Źródło: rp.pl
