W piątek w Brukseli Rada Unii Europejskiej zgodziła się na podpisanie umowy handlowej z państwami Mercosur z Ameryki Południowej (zakończenie procedury pisemnej nastąpiło po godz. 17.00). Umowa oznacza zniesienie ceł na handel między UE a Mercosur, niektóre produkty rolnicze mają zostać objęte kontyngentami. Zatwierdzono klauzulę ochronną, która ma być uruchamiana, gdy ceny produktów rolnych w UE spadną o 5 proc.
Polska, Francja, Węgry, Austria i Irlandia głosowały przeciwko umowie, Belgia wstrzymała się od głosu. Do zbudowania mniejszości blokującej potrzeba było sprzeciwu co najmniej czterech państw członkowskich, stanowiących co najmniej 35 proc. ludności UE. O tym, że umowa wejdzie w życie, przesądziło stanowisko Włoch.
Przeciwko umowie Unii Europejskiej z Mercosurem w piątek w Warszawie protestowali rolnicy. Przedstawiciele manifestantów zostali w Pałacu Prezydenckim przyjęci przez prezydenta Karola Nawrockiego. Minister rolnictwa Stefan Krajewski zapowiadał skierowanie układu z Mercosur do TSUE.
W piątek na konferencji prasowej w Sejmie do sprawy umowy UE z Mercosur odniósł się prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. Ocenił on, że protest rolników był „całkowicie uzasadniony”. – Sprawa Mercosuru jest niezmiernie ważna, zagraża polskiemu rolnictwu, ale także zagraża sytuacji zdrowotnej całego społeczeństwa, bo wiadomo, że żywność z Ameryki Południowej nie odpowiada standardom, do których już się przyzwyczailiśmy, także nasze organizmy się przyzwyczaiły – mówił.
Były premier stwierdził, że ekspansja żywności z państw Mercosur ma jeszcze jeden aspekt. – Może ograniczyć polski eksport do Unii Europejskiej, a to jest naprawdę bardzo poważna część naszego eksportu w ogóle, i to jest jeden z sukcesów tych ostatnich trzydziestu kilku lat. Ten sukces może w tym momencie przestać być tak wielkim sukcesem i to jest dla nas bardzo trudne do przyjęcia – powiedział.
Prezes PiS zarzucił rządowi manipulację w sprawie umowy UE–Mercosur. Odnosząc się do działań na rzecz przyjęcia układu Kaczyński wyraził opinię, że „te sprawy ruszyły w momencie przejęcia władzy przez rząd Donalda Tuska”. – Były zapewnienia z jego strony, że teraz są różnego rodzaju zabezpieczenia, że to już jest niegroźne, później to zdanie było zmieniane. W tej chwili się deklaruje, że jesteśmy przeciw, tylko nie ma odpowiednio dużej mniejszości, żeby to zablokować. To wszystko jest próba wprowadzenia społeczeństwa w błąd – kontynuował.
– Mamy do czynienia z sytuacją kryzysu, który na pewno doprowadzi do tego (trzeba jeszcze dodać sprawy związane z Ukrainą), co można będzie określić jako bardzo głęboki, a być może zupełnie niszczący kryzys polskiego rolnictwa – powiedział prezes PiS. Przekonywał, że polscy rolnicy już znajdują się w bardzo trudnej sytuacji, a ceny wielu produktów rolnych są poniżej granicy opłacalności produkcji. Jarosław Kaczyński dodał, że sytuacja dotyczy bezpośrednio także osób, które nie są rolnikami. – Bo to jest kwestia po prostu stanu naszego zdrowia, stanu naszej gospodarki, naszych możliwości na rynkach europejskich, ale także i światowych – argumentował. Były premier mówił, że w sprawie Mercosur „warto bić na alarm”. – Trzeba pamiętać, że to sprawa wszystkich Polaków, a nie tylko rolników – dodał.
Jarosław Kaczyński był pytany o rozmowy z szefową włoskiego rządu Giorgią Meloni na temat zablokowania porozumienia UE z blokiem Mercosur. – Na ten temat rozmawiał przede wszystkim premier Morawiecki. Ja rozmawiałem stosunkowo niedawno z panią Meloni, ale akurat w innych kwestiach – odparł. Mówił, że premier Włoch stosuje zasadę, która powinna być stosowana też w Polsce. – Prowadzi politykę w interesie swojego kraju – stwierdził.
– Nie mamy żadnych pretensji do pani Meloni z tego względu, że niezależnie od naszego sojuszu, tak jak w innych sojuszach, na przykład z Węgrami, mamy do czynienia z protokołem zbieżności i protokołem rozbieżności, i trzeba sobie z tego zdawać sprawę – mówił były premier.
– Chcemy ocalić nasze rolnictwo, które działa w takich warunkach, jakie są w Polsce. I to jest możliwe, tylko trzeba politycznej woli i umiejętności przeciwstawiania się tym szaleństwom, które dzisiaj w Europie mają miejsce – dodał.
