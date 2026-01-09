Jarosław Kaczyński komentuje umowę UE–Mercosur. Polski eksport do Unii Europejskiej zagrożony?

W piątek na konferencji prasowej w Sejmie do sprawy umowy UE z Mercosur odniósł się prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. Ocenił on, że protest rolników był „całkowicie uzasadniony”. – Sprawa Mercosuru jest niezmiernie ważna, zagraża polskiemu rolnictwu, ale także zagraża sytuacji zdrowotnej całego społeczeństwa, bo wiadomo, że żywność z Ameryki Południowej nie odpowiada standardom, do których już się przyzwyczailiśmy, także nasze organizmy się przyzwyczaiły – mówił.

Były premier stwierdził, że ekspansja żywności z państw Mercosur ma jeszcze jeden aspekt. – Może ograniczyć polski eksport do Unii Europejskiej, a to jest naprawdę bardzo poważna część naszego eksportu w ogóle, i to jest jeden z sukcesów tych ostatnich trzydziestu kilku lat. Ten sukces może w tym momencie przestać być tak wielkim sukcesem i to jest dla nas bardzo trudne do przyjęcia – powiedział.

Protest rolników w Warszawie przeciwko umowie UE–Mercosur Foto: REUTERS/Aleksandra Szmigiel

Prezes PiS zarzucił rządowi manipulację w sprawie umowy UE–Mercosur. Odnosząc się do działań na rzecz przyjęcia układu Kaczyński wyraził opinię, że „te sprawy ruszyły w momencie przejęcia władzy przez rząd Donalda Tuska”. – Były zapewnienia z jego strony, że teraz są różnego rodzaju zabezpieczenia, że to już jest niegroźne, później to zdanie było zmieniane. W tej chwili się deklaruje, że jesteśmy przeciw, tylko nie ma odpowiednio dużej mniejszości, żeby to zablokować. To wszystko jest próba wprowadzenia społeczeństwa w błąd – kontynuował.

– Mamy do czynienia z sytuacją kryzysu, który na pewno doprowadzi do tego (trzeba jeszcze dodać sprawy związane z Ukrainą), co można będzie określić jako bardzo głęboki, a być może zupełnie niszczący kryzys polskiego rolnictwa – powiedział prezes PiS. Przekonywał, że polscy rolnicy już znajdują się w bardzo trudnej sytuacji, a ceny wielu produktów rolnych są poniżej granicy opłacalności produkcji. Jarosław Kaczyński dodał, że sytuacja dotyczy bezpośrednio także osób, które nie są rolnikami. – Bo to jest kwestia po prostu stanu naszego zdrowia, stanu naszej gospodarki, naszych możliwości na rynkach europejskich, ale także i światowych – argumentował. Były premier mówił, że w sprawie Mercosur „warto bić na alarm”. – Trzeba pamiętać, że to sprawa wszystkich Polaków, a nie tylko rolników – dodał.