Rzeczpospolita
Wydarzenia
Reklama

„Żywność z Ameryki Południowej nie odpowiada standardom”. Prezes PiS reaguje na umowę UE–Mercosur

– Sprawa Mercosuru zagraża polskiemu rolnictwu, ale także zagraża sytuacji zdrowotnej całego społeczeństwa, bo wiadomo, że żywność z Ameryki Południowej nie odpowiada standardom, do których już się przyzwyczailiśmy – powiedział prezes PiS Jarosław Kaczyński, komentując zgodę Rady UE na podpisanie umowy handlowej z państwami Mercosur. Były premier ostrzegł przed „zupełnie niszczącym kryzysem polskiego rolnictwa” i zarzucił rządowi Donalda Tuska manipulacje w sprawie układu z Mercosur.

Publikacja: 09.01.2026 20:10

Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński

Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński

Foto: PAP/Marcin Obara

Jakub Czermiński

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Jakie decyzje podjęła Rada Unii Europejskiej w sprawie umowy handlowej z Mercosur?
  • Jakie państwa były przeciw umowie UE–Mercosur?
  • Jak, zdaniem Jarosława Kaczyńskiego, układ z Mercosur może wpłynąć na polski eksport do krajów UE?
  • Jakie zarzuty w związku z umową z Mercosur prezes PiS formułuje wobec premiera Donalda Tuska?
  • Czy Jarosław Kaczyński rozmawiał z Giorgią Meloni o zablokowaniu umowy z Mercosur?

W piątek w Brukseli Rada Unii Europejskiej zgodziła się na podpisanie umowy handlowej z państwami Mercosur z Ameryki Południowej (zakończenie procedury pisemnej nastąpiło po godz. 17.00). Umowa oznacza zniesienie ceł na handel między UE a Mercosur, niektóre produkty rolnicze mają zostać objęte kontyngentami. Zatwierdzono klauzulę ochronną, która ma być uruchamiana, gdy ceny produktów rolnych w UE spadną o 5 proc.

Polska, Francja, Węgry, Austria i Irlandia głosowały przeciwko umowie, Belgia wstrzymała się od głosu. Do zbudowania mniejszości blokującej potrzeba było sprzeciwu co najmniej czterech państw członkowskich, stanowiących co najmniej 35 proc. ludności UE. O tym, że umowa wejdzie w życie, przesądziło stanowisko Włoch.

Czytaj więcej

Protest polskich rolników w Warszawie, 9 stycznia
Polityka
Premier Donald Tusk o umowie z Mercosur: Ktoś nie dowiózł

Przeciwko umowie Unii Europejskiej z Mercosurem w piątek w Warszawie protestowali rolnicy. Przedstawiciele manifestantów zostali w Pałacu Prezydenckim przyjęci przez prezydenta Karola Nawrockiego. Minister rolnictwa Stefan Krajewski zapowiadał skierowanie układu z Mercosur do TSUE.

Reklama
Reklama

Jarosław Kaczyński komentuje umowę UE–Mercosur. Polski eksport do Unii Europejskiej zagrożony?

W piątek na konferencji prasowej w Sejmie do sprawy umowy UE z Mercosur odniósł się prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. Ocenił on, że protest rolników był „całkowicie uzasadniony”. – Sprawa Mercosuru jest niezmiernie ważna, zagraża polskiemu rolnictwu, ale także zagraża sytuacji zdrowotnej całego społeczeństwa, bo wiadomo, że żywność z Ameryki Południowej nie odpowiada standardom, do których już się przyzwyczailiśmy, także nasze organizmy się przyzwyczaiły – mówił.

Były premier stwierdził, że ekspansja żywności z państw Mercosur ma jeszcze jeden aspekt. – Może ograniczyć polski eksport do Unii Europejskiej, a to jest naprawdę bardzo poważna część naszego eksportu w ogóle, i to jest jeden z sukcesów tych ostatnich trzydziestu kilku lat. Ten sukces może w tym momencie przestać być tak wielkim sukcesem i to jest dla nas bardzo trudne do przyjęcia – powiedział.

Protest rolników w Warszawie przeciwko umowie UE–Mercosur

Protest rolników w Warszawie przeciwko umowie UE–Mercosur

Foto: REUTERS/Aleksandra Szmigiel

Prezes PiS zarzucił rządowi manipulację w sprawie umowy UE–Mercosur. Odnosząc się do działań na rzecz przyjęcia układu Kaczyński wyraził opinię, że „te sprawy ruszyły w momencie przejęcia władzy przez rząd Donalda Tuska”. – Były zapewnienia z jego strony, że teraz są różnego rodzaju zabezpieczenia, że to już jest niegroźne, później to zdanie było zmieniane. W tej chwili się deklaruje, że jesteśmy przeciw, tylko nie ma odpowiednio dużej mniejszości, żeby to zablokować. To wszystko jest próba wprowadzenia społeczeństwa w błąd – kontynuował.

– Mamy do czynienia z sytuacją kryzysu, który na pewno doprowadzi do tego (trzeba jeszcze dodać sprawy związane z Ukrainą), co można będzie określić jako bardzo głęboki, a być może zupełnie niszczący kryzys polskiego rolnictwa – powiedział prezes PiS. Przekonywał, że polscy rolnicy już znajdują się w bardzo trudnej sytuacji, a ceny wielu produktów rolnych są poniżej granicy opłacalności produkcji. Jarosław Kaczyński dodał, że sytuacja dotyczy bezpośrednio także osób, które nie są rolnikami. – Bo to jest kwestia po prostu stanu naszego zdrowia, stanu naszej gospodarki, naszych możliwości na rynkach europejskich, ale także i światowych – argumentował. Były premier mówił, że w sprawie Mercosur „warto bić na alarm”. – Trzeba pamiętać, że to sprawa wszystkich Polaków, a nie tylko rolników – dodał.

Czytaj więcej

Ogólnopolski protest rolników w Warszawie. Rolnicy protestują przeciwko umowie UE–Mercosur oraz prze
Publicystyka
Aleksandra Pilarczyk: To nie rolnicy powinni protestować przeciw umowie z Mercosurem, ale europejscy konsumenci
Reklama
Reklama

Czy PiS rozmawiał o sprawie Mercosur z premier Włoch Giorgią Meloni?

Jarosław Kaczyński był pytany o rozmowy z szefową włoskiego rządu Giorgią Meloni na temat zablokowania porozumienia UE z blokiem Mercosur. – Na ten temat rozmawiał przede wszystkim premier Morawiecki. Ja rozmawiałem stosunkowo niedawno z panią Meloni, ale akurat w innych kwestiach – odparł. Mówił, że premier Włoch stosuje zasadę, która powinna być stosowana też w Polsce. – Prowadzi politykę w interesie swojego kraju – stwierdził.

– Nie mamy żadnych pretensji do pani Meloni z tego względu, że niezależnie od naszego sojuszu, tak jak w innych sojuszach, na przykład z Węgrami, mamy do czynienia z protokołem zbieżności i protokołem rozbieżności, i trzeba sobie z tego zdawać sprawę – mówił były premier.

Protest rolników w Warszawie

Protest rolników w Warszawie

Foto: PAP/Paweł Supernak

– Chcemy ocalić nasze rolnictwo, które działa w takich warunkach, jakie są w Polsce. I to jest możliwe, tylko trzeba politycznej woli i umiejętności przeciwstawiania się tym szaleństwom, które dzisiaj w Europie mają miejsce – dodał.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Polityka Partie Polityczne Prawo i Sprawiedliwość (PiS) Osoby Jarosław Kaczyński Organizacje Sejm Mercosur
Nietykalna sierżant „Doris”. Drugie życie tajnej policjantki
Policja
Nietykalna sierżant „Doris”. Drugie życie tajnej policjantki
Michał Szułdrzyński i Michał Kolanko
Polityka
Tusk ws. PIP zaryzykował wojnę klasową, Kaczyński chce restartu w PiS
Protest polskich rolników w Warszawie, 9 stycznia
Polityka
Premier Donald Tusk o umowie z Mercosur: Ktoś nie dowiózł
Donald Tusk
Polityka
Donald Tusk po spotkaniu z Karolem Nawrockim: W tych sprawach jesteśmy tego samego zdania
Wyprzedaż rocznika 2025. Samochody dostawcze FORD PRO już od 64 900 zł
Materiał Promocyjny
Wyprzedaż rocznika 2025. Samochody dostawcze FORD PRO już od 64 900 zł
Advertisement
Premier Donald Tusk po przyjeździe na spotkanie z prezydentem Karolem Nawrockim w Pałacu Prezydencki
Polityka
Po spotkaniu Donalda Tuska z Karolem Nawrockim. Czego dotyczyła rozmowa?
Wyprzedaż w salonach Jeep®! Tylko teraz Jeep Avenger z korzyścią do 30 000 zł!
Materiał Promocyjny
Wyprzedaż w salonach Jeep®! Tylko teraz Jeep Avenger z korzyścią do 30 000 zł!
Advertisement
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama