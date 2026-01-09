Z tego artykułu dowiesz się: Jakie decyzje podjęła Rada UE w sprawie umowy z Mercosurem?

Jakie są następne kroki w procesie ratyfikacji umowy UE-Mercosur?

Jakie korzyści i wyzwania przynosi umowa UE-Mercosur dla handlu i współpracy?

Dlaczego tymczasowa umowa handlowa (iTA) jest ważna i jak będzie funkcjonować?

To historyczny moment po 25 latach negocjacji, które Komisja Europejska zaczęła na pięć lat przed wstąpieniem Polski do Unii Europejskiej. Zgoda Rady daje szefowej Komisji zielone światło do podpisania umowy handlowej i umowy o partnerstwie – z organizacją Mercosur, która reprezentuje Argentynę, Brazylię, Paragwaj i Urugwaj, a zawieszonym członkiem jest od lat Wenezuela. Po wejściu w życie umowy dadzą podstawy do dialogu politycznego, współpracy i stosunków handlowych. Państwa Unii Europejskiej i Mercosuru tworzą też liczący 720 mln konsumentów gigantyczny rynek. W południe informowaliśmy o nieoficjalnych doniesieniach unijnych dyplomatów, teraz mamy już oficjalny komunikat Rady.

Kolejnym krokiem będzie podpisanie umowy w Paragwaju przez Ursulę von der Leyen, przewodniczącą Komisji Europejskiej, z władzami Mercosuru i Paragwaju, który w styczniu przejął prezydencję w tej organizacji.

Nawet podpis szefowej Komisji nie będzie jeszcze ostatnim etapem w Europie, umowy będą wymagały zgody Parlamentu Europejskiego, zanim będą mogły zostać formalnie zawarte przez Radę. Następnie będą musiały ją ratyfikować państwa członkowskie UE.