Rzeczpospolita
Ekonomia
Reklama

Już oficjalnie: Rada daje zielone światło na umowę UE–Mercosur. Podpis może być szybko

Choć pierwsze informacje były już w południe, teraz Rada opublikowała oficjalne stanowisko: przyjęła dzisiaj dwie decyzje, które upoważniły Komisję do podpisania umowy o partnerstwie oraz tymczasowej umowy handlowej między UE a Mercosurem.

Publikacja: 09.01.2026 19:41

Protesty rolników przeciwko umowie UE z Mercosurem we Włoszech

Protesty rolników przeciwko umowie UE z Mercosurem we Włoszech

Foto: PAP/EPA/MATTEO CORNER

Aleksandra Ptak-Iglewska

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Jakie decyzje podjęła Rada UE w sprawie umowy z Mercosurem?
  • Jakie są następne kroki w procesie ratyfikacji umowy UE-Mercosur?
  • Jakie korzyści i wyzwania przynosi umowa UE-Mercosur dla handlu i współpracy?
  • Dlaczego tymczasowa umowa handlowa (iTA) jest ważna i jak będzie funkcjonować?

To historyczny moment po 25 latach negocjacji, które Komisja Europejska zaczęła na pięć lat przed wstąpieniem Polski do Unii Europejskiej. Zgoda Rady daje szefowej Komisji zielone światło do podpisania umowy handlowej i umowy o partnerstwie – z organizacją Mercosur, która reprezentuje Argentynę, Brazylię, Paragwaj i Urugwaj, a zawieszonym członkiem jest od lat Wenezuela. Po wejściu w życie umowy dadzą podstawy do dialogu politycznego, współpracy i stosunków handlowych. Państwa Unii Europejskiej i Mercosuru tworzą też liczący 720 mln konsumentów gigantyczny rynek. W południe informowaliśmy o nieoficjalnych doniesieniach unijnych dyplomatów, teraz mamy już oficjalny komunikat Rady.

Kolejnym krokiem będzie podpisanie umowy w Paragwaju przez Ursulę von der Leyen, przewodniczącą Komisji Europejskiej, z władzami Mercosuru i Paragwaju, który w styczniu przejął prezydencję w tej organizacji.

Nawet podpis szefowej Komisji nie będzie jeszcze ostatnim etapem w Europie, umowy będą wymagały zgody Parlamentu Europejskiego, zanim będą mogły zostać formalnie zawarte przez Radę. Następnie będą musiały ją ratyfikować państwa członkowskie UE.

Czytaj więcej

Hodowla bydła mięsnego w kraju Mercosur
Publicystyka
Bogusław Chrabota: Zwolennicy umowy z Mercosurem wygrali. Komu należy pogratulować?
Reklama
Reklama

Mercosur to odpowiedź na rosnącą niepewność 

– W czasach rosnącej niepewności na świecie konieczne jest wzmocnienie naszej współpracy politycznej, pogłębienie więzi gospodarczych i podtrzymanie naszego wspólnego zaangażowania na rzecz zrównoważonego rozwoju – mówi Michael Damianos, minister energii, handlu i przemysłu Cypru. Teraz umowy będą podstawą do zacieśnienia współpracy politycznej, ale dają też ochronę inwestycji i regulują handel, a wartość wymiany handlowej już bez umowy sięga 100 mld euro rocznie.

Czytaj więcej

Francuscy rolnicy blokują Paryż w proteście przeciw umowie UE z Mercosurem
Handel
Mercosur na ostatniej prostej

– Przepisy te wzmocnią współpracę w takich obszarach, jak zrównoważony rozwój, ochrona środowiska i działania w dziedzinie klimatu, transformacja cyfrowa, prawa człowieka, mobilność, zwalczanie terroryzmu i zarządzanie kryzysowe. Przepisy dotyczące dialogu politycznego będą sprzyjać ściślejszej koordynacji działań w zakresie globalnych wyzwań, takich jak zmiana klimatu, utrzymanie pokoju i migracja – informuje Rada w komunikacie opublikowanym po posiedzeniu. Po podpisaniu umowy UE będzie tymczasowo stosować znaczną część rozdziałów dotyczących polityki i współpracy, do czasu zakończenia procedur ratyfikacyjnych.

Kiedy wejdzie w życie tymczasowa umowa handlowa

Tymczasowa umowa handlowa (iTA) odzwierciedla filar EMPA dotyczący liberalizacji handlu i inwestycji i będzie funkcjonować jako odrębna umowa do czasu wejścia w życie pełnej wersji EMPA. Jej celem jest jak najszybsze osiągnięcie korzyści gospodarczych wynikających z wynegocjowanych zobowiązań handlowych. Zakłada ona obniżenie ceł i otwiera dostęp do nowych rynków dla europejskich towarów i usług, co powinno poprawić warunki handlu dla motoryzacji, farmaceutyków i chemii. Umowa przewiduje też ułatwienia inwestycyjne i usuwanie barier w transgranicznym handlu usługami, zwłaszcza cyfrowymi i finansowymi. Firmy europejskie zyskają też dostęp do przetargów publicznych w krajach Mercosuru.

Ponieważ regulacja handlu z krajami trzecimi jest wyłączną kompetencją UE, a nie państw członkowskich, tymczasowa umowa handlowa (iTA) nie wymaga ratyfikacji przez członków UE. Będzie ona obowiązywała do wejścia w życie umowy EMPA.

Czytaj więcej

Minister rolnictwa Hiszpanii Luis Planas (środek z lewej) i minister rolnictwa Francji Annie Genevar
Gospodarka
Walka o Mercosur. KE sypnęła pieniędzmi na WPR i nawozy by uspokoić rolników
Reklama
Reklama

Rada zgodziła się też na głośne ostatnio środki ochronne, które umożliwiają szybkie reagowanie na zakłócenia rynku wynikające z przywozu wrażliwych produktów rolnych. Jak informuje Rada, do czasu formalnego przyjęcia stałych ram prawnych w wyniku negocjacji między Radą a Parlamentem Europejskim Komisja będzie uprawniona do stosowania dwustronnych środków ochronnych w ramach umowy o handlu i współpracy w odniesieniu do produktów rolnych, a do produktów objętych kontyngentami taryfowymi będą miały zastosowanie wzmocnione wymogi w zakresie monitorowania.

Ogromne kontrowersje na ostatnim etapie rozmów wywoływały żądania krajów rolniczych w sprawie lepszej ochrony rynków rolnych, Polska i Francja do końca głosowały przeciwko umowie, ale Włochy dały się przekonać do poparcia. Jak pisaliśmy w „Rz”, Komisja rzuciła na szalę sporo pieniędzy, by przeciągnąć rolników na swoją stronę, których niezadowolenie miało sporą siłę polityczną.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Unia Europejska (UE) Komisja Europejska Organizacje Mercosur
Policjanci stoją obok traktorów, podczas gdy rolnicy protestują przeciwko umowie o wolnym handlu mię
Handel
Jest decyzja Unii Europejskiej w sprawie umowy z Mercosurem
Czy rynek parków handlowych w Polsce będzie się rozwijał? Według CEO BIG Poland, rynek nie jest jesz
Handel
Co dalej z rynkiem parków handlowych? „Polska nie jest nawet blisko nasycenia”
Kontrowersyjny krok Cypru z Mercosurem. Czy towary zaczną płynąć we wtorek?
Handel
Kontrowersyjny krok Cypru z Mercosurem. Czy towary zaczną płynąć we wtorek?
Osiem marketów Auchan w Polsce zmieni właściciela, ale mają kontynuować działalność
Handel
Sprzedaż centrów handlowych Auchan ze zgodą UOKiK-u. Zmiany w ośmiu lokalizacjach
Wyprzedaż rocznika 2025. Samochody dostawcze FORD PRO już od 64 900 zł
Materiał Promocyjny
Wyprzedaż rocznika 2025. Samochody dostawcze FORD PRO już od 64 900 zł
Advertisement
Francuscy rolnicy blokują Paryż w proteście przeciw umowie UE z Mercosurem
Handel
Mercosur na ostatniej prostej
Wyprzedaż w salonach Jeep®! Tylko teraz Jeep Avenger z korzyścią do 30 000 zł!
Materiał Promocyjny
Wyprzedaż w salonach Jeep®! Tylko teraz Jeep Avenger z korzyścią do 30 000 zł!
Advertisement
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama