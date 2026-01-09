Aktualizacja: 09.01.2026 13:49 Publikacja: 09.01.2026 12:25
Policjanci stoją obok traktorów, podczas gdy rolnicy protestują przeciwko umowie o wolnym handlu między Unią Europejską a krajami Mercosur w Ameryce Południowej, w dniu szczytu przywódców Unii Europejskiej w Brukseli, Belgia, 18 grudnia 2025 r.
Jak dowiedziała się „Rzeczpospolita”, na trwającym właśnie posiedzeniu Coreper – czyli spotkaniu ambasadorów państw członkowskich UE w ramach Komitetu Stałych Przedstawicieli (kluczowego organu Rady UE) – państwa członkowskie udzieliły zgody na podpisanie umowy z Mercosurem.
– Jest zgoda na Mercosur. Procedura pisemna kończy się o 17.00 – mówi dyplomata unijny. Coreper to tajne posiedzenie, którego nie mogą śledzić media, jednak „Rzeczpospolita” dotarła do jednej z osób znających efekty spotkania.
Na piątkowej agendzie była dyskusja o wielu umowach o wolnym handlu. Natomiast w przypadku Mercosuru Rada UE decydowała w sprawie podpisania w imieniu Unii Europejskiej i tymczasowego stosowania umowy o partnerstwie między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, a Wspólnym Rynkiem Południowym: Argentyną, Brazylią, Paragwajem i Urugwajem.
Co ważne, Rada UE zaaprobowała „środki ochronne” na progu 5 proc. W trakcie trilogu, czyli negocjacji Komisji z Parlamentem Europejskim i Radą, instytucje te uzgodniły, że KE powinna wszcząć dochodzenie w sprawie konieczności wprowadzenia środków ochronnych, gdy import wrażliwych produktów rolnych z Mercosuru wzrośnie średnio właśnie o 5 proc. w ciągu trzech lat. Początkowo KE chciała, by próg został ustalony na poziomie 10 proc.
Komisja Europejska zapowiada też wydanie oświadczenia, że nic, co nie spełnia standardów unijnych, nie może być importowane do UE. Takie sygnały były już po wtorkowym spotkaniu Rady UE z trzema komisarzami ds. rolnictwa, handlu i zdrowia, o czym pisała „Rzeczpospolita”.
Według unijnego dyplomaty, z którym rozmawiała „Rzeczpospolita”, prawdopodobnie miną miesiące, zanim umowa wejdzie w życie w praktyce. Teraz musi się o niej jeszcze wypowiedzieć Parlament Europejski, ale już ze zgodą Rady Ursula von der Leyen może – zdaniem rozmówców z Komisji Europejskiej – lecieć do Ameryki Południowej, by podpisać umowę, co jest planowane na najbliższy poniedziałek 12 stycznia 2026 r.
