Z tego artykułu się dowiesz: Co jest przeszkodą do podpisania umowy UE z Mercosurem?

Jaką rolę odgrywa w tym Francja, Włochy i Polska?

Dlaczego kluczowe są mechanizmy zabezpieczające?

Jak umowa z Mercosurem na geopolityke i relacje Europ - Chiny - USA?

Poranna wiadomość od Ursuli von der Leyen potwierdziła w piątek doniesienia Politico, że oczekiwanego od 25 lat dealu między Mercosurem a Unią Europejską na razie nie będzie. – Skontaktowaliśmy się z naszymi partnerami z Mercosuru i uzgodniliśmy niewielkie opóźnienie podpisania umowy – napisała przewodnicząca Komisji Europejskiej (KE) w serwisie X o godz. 3.59 w piątek rano.

Reklama Reklama

Ursula von der Leyen przypomina, że umowa ta ma kluczowe znaczenie dla Europy pod względem gospodarczym, dyplomatycznym i geopolitycznym. Czego już nie pisze, coraz skuteczniej powstrzymują ją rolnicy. Naciski będących właśnie pod ich wpływem Francji, Włoch i Polski, sprawiły, że przewodnicząca nie poleciała do Brazylii w sobotę 20 grudnia, by podpisać umowę.

– Otworzy ona nowe możliwości handlowe i gospodarcze dla wszystkich naszych państw członkowskich. Dzięki dodatkowym kontrolom i zabezpieczeniom zapewniliśmy naszym rolnikom i konsumentom wszelkie niezbędne środki ochrony. W roku, w którym dominowały wiadomości o podwyżkach ceł i nowych ograniczeniach handlowych, pozytywny wpływ tego porozumienia ma znaczenie nie tylko dla naszych dwóch regionów, ale także dla globalnej gospodarki – pisze von der Leyen.

Mercosur najpierw się odgrażał, potem się zgodził na opóźnienie

To Brazylii najbardziej zależało na podpisaniu umowy do końca roku, ponieważ zaraz oddaje prezydencję w Mercosurze Paragwajowi, a chciała mieć udział w historycznym wydarzeniu. Stąd wzięły się pogróżki, że jeśli nie podpiszemy umowy jeszcze w 2025 r., to Brazylia się na nią nie zgodzi. Teraz jednak zmiękczyła stanowisko. Jak informuje Politico, prezydent Brazylii Luiz Inácio Lula da Silva zgodził się na prośbę premier Włoch Giorgii Meloni o więcej czasu, aby mogła ona uspokoić włoskich rolników, że nie będą narażeni na zalew tanich produktów drobiowych i wołowych. To właśnie wolta Meloni w ostatniej chwili zniweczyła plan zawarcia umowy już 20 grudnia.