Posłowie Parlamentu Europejskiego przegłosowali zarówno sam projekt rozporządzenia, jak i część z 250 poprawek zgłoszonych przez europosłów. Chodzi o zaproponowane przez Komisję Europejską rozporządzenie wprowadzające mechanizmy ochronne do umowy handlowej z krajami Mercosuru.
Jak dowiedzieliśmy się od pracowników Parlamentu, najważniejsze przegłosowane poprawki dotyczą tego, że żywność importowana z krajów Mercosuru musi spełniać dokładnie te same standardy, co żywność europejska.
Kolejną poprawką do mechanizmu zabezpieczającego unijne rynki rolne – na którą się zgodzili posłowie – jest szybsze uruchamianie tego mechanizmu.
Jak informowaliśmy w „Rzeczpospolitej”, Komisja Europejska spodziewa się podpisać umowę handlową z Mercosurem do końca roku.
We wtorek europosłowie zatwierdzili klauzulę ochronną do umowy UE-Mercosur, aby zapobiec szkodliwemu wpływowi importu z krajów Mercosuru na europejski sektor rolny.
Rozwiązania poparło 65 proc. posłów, oddano 431 głosów za, 161 przeciw i 70 posłów się wstrzymało. W środę 17 grudnia odbędą się negocjacje z Radą w sprawie ostatecznego kształtu przepisów.
Głosowany dziś dokument to dodatek do właściwej umowy handlowej, który wprowadza dodatkowe, wymyślone w tym roku przez KE zabezpieczenia. Projekt rozporządzenia określa, jak UE może zawieszać preferencje taryfowe dla drobiu czy wołowiny i innych towarów uznanych za wrażliwe – z krajów Mercosuru, jeżeli przywóz ten zostanie uznany za szkodliwy dla unijnych rolników.
Parlament zaostrzył ochronę, KE chciała wszczynać dochodzenie w sprawie konieczności wprowadzenia środków ochronnych, jeśli import wrażliwych produktów rolnych wzrósłby o 10 proc. w ciągu trzech lat, ale PE zaostrzył to do zaledwie 5 proc. Parlament chce też, aby można było szybciej wprowadzić środki ochronne, dlatego dochodzenia będą prowadzone szybciej, nie sześć miesięcy, a trzy w przypadku produktów ogólnych i dwa miesiące w przypadku produktów wrażliwych.
Przeszła też ważna poprawka zakładająca wzajemność w kwestii standardów, zgodnie z którą Komisja wszczyna dochodzenie i przyjmuje środki ochronne, jeżeli istnieją wiarygodne dowody, że dany towar nie spełnia równoważnych wymogów w zakresie ochrony środowiska, dobrostanu zwierząt, zdrowia, bezpieczeństwa żywności lub ochrony pracy, które mają zastosowanie do producentów w UE.
Posłowie odpowiedzialni za ten temat nie kryli zadowolenia z przebiegu głosowania. – Zwyciężył zdrowy rozsądek: nawet posłowie sceptycznie nastawieni do umowy handlowej między UE a Mercosurem zdają sobie sprawę, że posiadanie takiej dodatkowej siatki bezpieczeństwa leży w interesie wszystkich – mówił Bernd Lange, Niemiec, przewodniczący Komisji Handlu Międzynarodowego, który wskazywał, że obudziliśmy się w zupełnie innym świecie niż kilka miesięcy temu. – Jedyną rozsądną odpowiedzią na działania Chin i Stanów Zjednoczonych jest wyrażenie zgody na umowę z Mercosurem. Postępowanie w inny sposób byłoby nieodpowiedzialne z geopolitycznego punktu widzenia i nonsensowne z ekonomicznego. Niektóre inne mocarstwa, które lubią przedstawiać nas jako nieistotnych, zacierałyby wtedy ręce z radości – mówił Lange.
-Środki ochronne znacznie poprawiają sposób funkcjonowania rozporządzenia, zapewniając silniejszą ochronę naszym rolnikom i bardziej niezawodne ramy wdrażania – mówił Gabriel Mato, stały sprawozdawca Parlamentu ds. Mercosuru. Jego zdaniem, kompromisy odzwierciedlają priorytety zgłoszone przez Komisję Rolnictwa PE.
Dwustronne klauzule ochronne mają stanowić część zarówno umowy o partnerstwie między UE a Mercosurem, jak i tymczasowej umowy handlowej między UE a Mercosurem. Te dwie umowy muszą jeszcze zostać ratyfikowane przez Parlament Europejski po ich podpisaniu, które ma nastąpić pod koniec tego miesiąca.
UE jest drugim co do wielkości partnerem handlowym Mercosuru w zakresie towarów, z eksportem o wartości 57 mld euro w 2024 r. UE odpowiada za jedną czwartą całkowitego handlu usługami Mercosuru, a eksport UE do tego regionu wyniósł 29 mld euro w 2023 r.
