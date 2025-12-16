Zwyciężył zdrowy rozsądek

We wtorek europosłowie zatwierdzili klauzulę ochronną do umowy UE-Mercosur, aby zapobiec szkodliwemu wpływowi importu z krajów Mercosuru na europejski sektor rolny.

Rozwiązania poparło 65 proc. posłów, oddano 431 głosów za, 161 przeciw i 70 posłów się wstrzymało. W środę 17 grudnia odbędą się negocjacje z Radą w sprawie ostatecznego kształtu przepisów.

Głosowany dziś dokument to dodatek do właściwej umowy handlowej, który wprowadza dodatkowe, wymyślone w tym roku przez KE zabezpieczenia. Projekt rozporządzenia określa, jak UE może zawieszać preferencje taryfowe dla drobiu czy wołowiny i innych towarów uznanych za wrażliwe – z krajów Mercosuru, jeżeli przywóz ten zostanie uznany za szkodliwy dla unijnych rolników.

Parlament zaostrzył ochronę, KE chciała wszczynać dochodzenie w sprawie konieczności wprowadzenia środków ochronnych, jeśli import wrażliwych produktów rolnych wzrósłby o 10 proc. w ciągu trzech lat, ale PE zaostrzył to do zaledwie 5 proc. Parlament chce też, aby można było szybciej wprowadzić środki ochronne, dlatego dochodzenia będą prowadzone szybciej, nie sześć miesięcy, a trzy w przypadku produktów ogólnych i dwa miesiące w przypadku produktów wrażliwych.

Wzajemne standardy ochronią jakość europejskiej żywności

Przeszła też ważna poprawka zakładająca wzajemność w kwestii standardów, zgodnie z którą Komisja wszczyna dochodzenie i przyjmuje środki ochronne, jeżeli istnieją wiarygodne dowody, że dany towar nie spełnia równoważnych wymogów w zakresie ochrony środowiska, dobrostanu zwierząt, zdrowia, bezpieczeństwa żywności lub ochrony pracy, które mają zastosowanie do producentów w UE.

Posłowie odpowiedzialni za ten temat nie kryli zadowolenia z przebiegu głosowania. – Zwyciężył zdrowy rozsądek: nawet posłowie sceptycznie nastawieni do umowy handlowej między UE a Mercosurem zdają sobie sprawę, że posiadanie takiej dodatkowej siatki bezpieczeństwa leży w interesie wszystkich – mówił Bernd Lange, Niemiec, przewodniczący Komisji Handlu Międzynarodowego, który wskazywał, że obudziliśmy się w zupełnie innym świecie niż kilka miesięcy temu. – Jedyną rozsądną odpowiedzią na działania Chin i Stanów Zjednoczonych jest wyrażenie zgody na umowę z Mercosurem. Postępowanie w inny sposób byłoby nieodpowiedzialne z geopolitycznego punktu widzenia i nonsensowne z ekonomicznego. Niektóre inne mocarstwa, które lubią przedstawiać nas jako nieistotnych, zacierałyby wtedy ręce z radości – mówił Lange.