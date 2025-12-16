Biedronka to my – wszyscy!

Drodzy Klienci Biedronki,

mijający 2025 rok jest dla nas wyjątkowy, bowiem świętujemy 30-lecie Biedronki w Polsce. W tym specjalnym momencie chcemy Wam szczególnie podziękować za zaufanie do naszej marki i za to, że jesteście z nami na co dzień. Już od 30 lat Biedronka jest częścią codziennego życia w Polsce – w małych miejscowościach i dużych miastach, od wczesnego rana do późnego wieczora, w chwilach radości i w momentach niepewności. Przez te trzy dekady zapraszaliście nas do swoich domów, kuchni, czy na świąteczne stoły, by kształtować Waszą codzienność. Jesteśmy Wam za to ogromnie wdzięczni!

Przez ostatnie 30 lat nie brakowało momentów, które były wyzwaniem dla nas wszystkich. Gdy wybuchła pandemia COVID-19, podjęliśmy odważną decyzję o całodobowym otwarciu sklepów, aby lepiej rozłożyć ruch klientów w czasie, tym samym ograniczając ryzyko zakażeń. Gdy Rosja rozpoczęła wojnę w Ukrainie, natychmiast zareagowaliśmy, tworząc wspólnie z Wami program „Pomoc dla Ukrainy”. A gdy inflacja przekroczyła zawrotny poziom 20%, wiedzieliśmy, że musimy Was dodatkowo wesprzeć. Dlatego stworzyliśmy Antyinflacyjną Tarczę Biedronki - listę obejmującą 150 najczęściej kupowanych przez Was artykułów. Daliśmy Wam zobowiązanie, że nie podniesiemy ich cen przez 79 dni - wszystko po to, aby chronić domowe budżety Polaków w czasie, gdy to wsparcie było naprawdę potrzebne. Niskie ceny to dowód na to, że możecie na nas liczyć! Bo bycie blisko Was zawsze wynika z naszego poczucia odpowiedzialności. Jesteśmy dumni, że staliśmy się ważną częścią polskiego społeczeństwa - jako największy prywatny pracodawca w kraju zatrudniający ponad 80 tysięcy pracowników oraz największy płatnik podatku CIT wśród sieci handlowych. Tylko z tytułu tego podatku, w samym 2024 roku, przekazaliśmy do polskiego budżetu 760 mln zł - kwotę, za którą można wybudować 150 szkół.

Dzięki temu samemu poczuciu odpowiedzialności wiemy, że nie zawsze spełniamy wszystkie Wasze oczekiwania. Zatrudniając ponad 80 tys. pracowników, którzy każdego dnia obsługują blisko sześć milionów klientów w ponad 3800 sklepach, jak wszyscy ludzie, również i my nie jesteśmy wolni od błędów. Czasem działamy zbyt szybko i może zdarzyć się, że nasze koleżanki i koledzy uzupełniając towary najpierw zadbają o dostępność jabłek, pomidorów czy ziemniaków na sklepowych półkach od razu po dostawie, a dopiero później o pozostałe formalności.Innym razem działamy zbyt wolno, kiedy paleta nie zostaje rozpakowana od razu po dostawie do sklepu. Jednak za każdym działaniem i każdą decyzją - tą trafioną i tą mniej udaną - przez wszystkie te 30 lat stoi niezmienne poczucie misji: zapewniać Wam produkty najlepszej jakości w możliwie najniższych cenach. Wczoraj, dziś i na zawsze.

To nasze słowo honoru i jednocześnie sens istnienia Biedronki. Każdego dnia odwiedza nas niemal sześć milionów klientów. To niesamowita liczba - ale jeszcze ważniejsze jest to, że kryje się za nią wyjątkowość każdej wizyty, każdego koszyka i każdej decyzji zakupowej. Każda z nich ma dla nas znaczenie i jesteśmy niezmiernie dumni, że możemy Wam służyć i że od wielu lat wybieracie właśnie nas na miejsce codziennych zakupów.

W tym wyjątkowym świątecznym czasie, gdy domy wypełniają się ciepłem i światłem dzięki chwilom spędzanym z najbliższymi, chcemy podkreślić, jak wiele Wasze zaufanie znaczy dla ponad 80 tysięcy pracowników Biedronki. Od 30 lat pozwalacie, by Biedronka i nasze produkty były częścią Waszych świątecznych stołów, tradycji i uroczystości – od prostych codziennych momentów po najważniejsze rodzinne spotkania. To dla nas ogromny zaszczyt i każdego dnia robimy wszystko, aby sprostać Waszym oczekiwaniom. Życzymy Wam wielu magicznych chwil oraz radosnego czasu spędzonego z bliskimi w Święta Bożego Narodzenia.

Dziękujemy za te trzy dekady. Za Wasze zaufanie. Za lojalność. Za cierpliwość, gdy uczymy się jak być lepszymi. Za inspirację do rozwoju. I za to, że idziecie tą drogą razem z nami.

Bo Biedronka to nie tylko sklep. Biedronka to społeczność.

Biedronka to my – wszyscy!

Materiał Promocyjny