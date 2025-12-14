W sierpniu 2021 roku USA rządzone przez Joe Bidena nałożyły sankcje na białoruskie państwowe przedsiębiorstwo Bielaruskali w związku z tłumieniem przez reżim w Mińsku masowych protestów obywateli w 2020 roku. Protesty wywołało sfałszowanie przez reżim wyborów prezydenckich. Teraz prezydent Donald Trump dogaduje się z tymi, którzy wybory sfałszowali i znosi sankcje w zamian za uwolnienie 123 więźniów politycznych.

Reklama Reklama

12 mln ton białoruskich nawozów

„The Moscow Times” przypomina, że amerykańskie sankcje to były pierwsze sankcje sektorowe wobec białoruskiej gospodarki, zakazujące zawierania nowych umów z białoruskimi producentami i eksporterami nawozów potasowych. Sankcje weszły w życie w grudniu 2021 r., zmuszając Mińsk do przekierowania dostaw na rynki azjatyckie i sprzedaży produktów z dużymi zniżkami. Uderzyło to poważnie w finanse reżimu.

Przed wprowadzeniem sankcji przez USA, Białoruś była jednym z głównych eksporterów chlorku potasu, czyli potażu, na rynki światowe. W najlepszych latach eksport do ponad 100 krajów osiągnął 12 mln ton nawozów, co stanowiło około 20 proc. światowego eksportu.

Sprzedaż tego materiału przez Bielaruskali stanowiła istotne źródło dochodów podatkowych i rezerw walutowych reżimu Białorusi. Według statystyk, rok przed pandemią koronawirusa sprzedaż nawozów potasowych wygenerowała dla budżetu 2,8 mld dol. przychodów, czyli ponad 4 proc. PKB Białorusi i 7 proc. całkowitych przychodów z eksportu.