Aktualizacja: 11.12.2025 19:46 Publikacja: 11.12.2025 18:28
Minister klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska (C)
Foto: PAP/Albert Zawada
Do końca roku powstanie nowelizacja ustawy o systemie kaucyjnym, tak by browary mogły utrzymać swoje systemy kaucyjne na zwrotne butelki szklane. Udział w nowym systemie kaucyjnym ma być dla wprowadzających szklane butelki zwrotne dobrowolne. To fundamentalna zmiana w podejściu Ministerstwa Klimatu, ponieważ o to właśnie browary zabiegały od początku prac nad wdrażanym właśnie systemem kaucyjnym. O zmianie poinformowała minister klimatu Paulina Hennig-Kloska na spotkaniu świątecznym z prasą w czwartek.
Czytaj więcej
Po dwóch miesiącach istnienia systemu kaucyjnego butelki ze znaczkiem kaucji odpowiadają za 0,5 p...
Jak opisywaliśmy w „Rzeczpospolitej”, producenci piwa, ale też napojów bezalkoholowych, znaleźli furtkę w przepisach i zwrócili się do marszałków województw o interpretację przepisów, które uznały ich za bezpośrednio wprowadzających. Ta decyzja pozwalała utrzymać istniejące już i wysoko wydajne systemy zbierania butelek zwrotnych w całej Polsce. Jak przyznawali w rozmowach z „Rzeczpospolitą” producenci piwa, mimo uzyskania takich decyzji, bali się nadal, że wdrażanie tych interpretacji spotka się z represjami ze strony ministerstwa w postaci na przykład ostrych kontroli czy też nieuznawania tych decyzji samorządów. Zapowiedź minister Pauliny Hennig-Kloski wychodzi naprzeciw ich postulatom na zaledwie 20 dni przed początkiem 2026 roku nowelizacji ustawy. Zmiana ma zostać wprowadzona za pomocą szybkiej nowelizacji ustawy. W przyszłym tygodniu temat ma być omawiany na sejmowych komisjach.
Browary starały się o te zmiany jeszcze na etapie projektu ustawy, argumentując, że zbierają około 94 proc. butelek zwrotnych z rynku, a więc już powyżej progu wyznaczonego przez ustawę, czyli 90 proc. Gdyby weszły do systemu kaucyjnego, to ich butelki zwrotne zbierałby jeden operator i przez wspólne centrum logistyczne dostarczał z powrotem do browarów, co jest dużo droższą i bardziej skomplikowaną opcją, a jednocześnie wymaga nakładów na zbudowanie systemów, które już istnieją i mają udokumentowane działanie. Browary na wszelkie sposoby usiłowały więc tego uniknąć. Z kolei konsekwencją uzyskania przez Carslberga i inne firmy korzystnych dla nich interpretacji samorządów, w tym Mazowsza i Opolszczyzny, było ryzyko, że w trudniejszej sytuacji będą mniejsze browary regionalne. Argumentem przemawiającym za wspólnym operatorem dla butelek zwrotnych były też zapowiedzi wprowadzenia butelki standardowej, czyli wspólnej butelki dla różnych firm. Jednak duże browary obalają ten pomysł, twierdząc, że nie sprawdzi się w praktyce.
Krajowa Grupa Spożywcza będzie miała ok 300 mln zł straty po ostatnim roku obrotowym, dowiedziała się „Rzeczposp...
Winit wynajmuje 36,3 tys. mkw. w MLP Business Park Schalke.
Blisko połowa Polaków deklaruje, że tegoroczne Święta będą skromniejsze niż poprzednie. Handlowców niepokoi, że...
Choć na świecie wartość wydatków na towary luksusowe spada, w Polsce wartość tego rynku ma w 2025 r. urosnąć o n...
XVIII Forum Rynku Spożywczego i Handlu pokazało, że silne rolnictwo, konkurencyjny eksport polskich marek i nowo...
Ponad 3500 miejsc pracy, pięć zakładów produkcyjnych i centrum usług wspólnych w Warszawie, 235 mln zł inwestycji w latach 2022–2023 i 16,6 mln zł CIT zapłaconego w 2024 r. Tak wygląda twardy bilans obecności Veluxu w Polsce – mówi Przemysław Pokorski, dyrektor zarządzający Velux Polska.
Pomimo międzynarodowych sankcji rosyjskie drewno trafia na rynek Unii Europejskiej. Pośredniczą w tym procederze...
W świecie, w którym coraz częściej liczy się wygoda, szybkość i realne korzyści z codziennych wyborów, programy lojalnościowe zyskują na znaczeniu.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas