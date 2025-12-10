Z tego artykułu się dowiesz: Czym wyróżnia się polski rynek luksusowy na tle globalnym?

Jakie znaczenie ma sztuczna inteligencja w rozwoju rynku luksusowego w Polsce?

Jakie trendy dominują w polskim luksusowym sektorze modowym i usługowym?

Jak rozwija się rynek używanych towarów luksusowych w Polsce?

Podczas gdy zachodnie rynki przeżywają wyraźne spowolnienie, Polska wyróżnia się na tym tle wzrostem wydatków na towary luksusowe. Według danych Euromonitor International rynek ma urosnąć o 7,7 proc. w 2025 r. oraz o 6,4 proc. w 2026 r., co plasuje nas wśród najszybciej rozwijających się rynków w Europie. Jak wyjaśnia w raporcie KPMG, w efekcie rynek przyciąga nowe marki i inwestycje, buduje się również społeczność świadomych i wymagających konsumentów. Branża coraz mocniej przestawia się też na korzystanie ze sztucznej inteligencji.

Jak rośnie polski luksus

– Ta dynamika wynika z relatywnie niższej niż na Zachodzie penetracji rynku przy jednoczesnym stabilnym wzroście populacji najzamożniejszych konsumentów oraz ekspansji klasy średniej, która coraz częściej może sobie pozwolić na dostęp do luksusu – komentuje Andrzej Marczak, partner, szef Działu Doradztwa Podatkowego w Europie Środkowo-Wschodniej, szef Zespołu ds. PIT w KPMG w Polsce.

Globalny rynek dóbr luksusowych wyhamowuje po latach rekordowych wzrostów, jednak Polska pozostaje wyjątkiem. Jednocześnie sektor charakteryzuje się silną polaryzacją – mniej niż 2 proc. najbogatszych klientów odpowiada już za blisko 40 proc. przychodów całej branży. Z raportu KPMG wynika także, że 64 proc. profesjonalistów z branży deklaruje korzystanie z AI do rozwoju biznesu, jednak tylko 31 proc. czuje się z tą technologią w pełni komfortowo.

Raport wskazuje, że połączenie wysokich cen, wymagających oczekiwań klientów oraz zmian pokoleniowych powoduje większą niż dotąd polaryzację rynku. Marki z kolei wzmacniają relacje z grupą najzamożniejszych klientów, rozwijając wysoko spersonalizowane salony, organizując prywatne pokazy oraz tworząc atelier dostępne wyłącznie na zaproszenie, a także ekskluzywne przestrzenie, takie jak Apartment Louis Vuitton w Singapurze.