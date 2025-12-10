Rzeczpospolita
Ekonomia
Rynek luksusowy globalnie traci, ale w Polsce jest wyjątkowo dobrze

Choć na świecie wartość wydatków na towary luksusowe spada, w Polsce wartość tego rynku ma w 2025 r. urosnąć o niemal 8 proc. W następnych latach ma dalej rosnąć, co może zachęcić kolejne marki do wejścia na nasz rynek.

Publikacja: 10.12.2025 12:47

Foto: Natee Meepian / Adobe Stock

Piotr Mazurkiewicz

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Czym wyróżnia się polski rynek luksusowy na tle globalnym?
  • Jakie znaczenie ma sztuczna inteligencja w rozwoju rynku luksusowego w Polsce?
  • Jakie trendy dominują w polskim luksusowym sektorze modowym i usługowym?
  • Jak rozwija się rynek używanych towarów luksusowych w Polsce?

Podczas gdy zachodnie rynki przeżywają wyraźne spowolnienie, Polska wyróżnia się na tym tle wzrostem wydatków na towary luksusowe. Według danych Euromonitor International rynek ma urosnąć o 7,7 proc. w 2025 r. oraz o 6,4 proc. w 2026 r., co plasuje nas wśród najszybciej rozwijających się rynków w Europie. Jak wyjaśnia w raporcie KPMG, w efekcie rynek przyciąga nowe marki i inwestycje, buduje się również społeczność świadomych i wymagających konsumentów. Branża coraz mocniej przestawia się też na korzystanie ze sztucznej inteligencji.

Jak rośnie polski luksus

– Ta dynamika wynika z relatywnie niższej niż na Zachodzie penetracji rynku przy jednoczesnym stabilnym wzroście populacji najzamożniejszych konsumentów oraz ekspansji klasy średniej, która coraz częściej może sobie pozwolić na dostęp do luksusu – komentuje Andrzej Marczak, partner, szef Działu Doradztwa Podatkowego w Europie Środkowo-Wschodniej, szef Zespołu ds. PIT w KPMG w Polsce.

Globalny rynek dóbr luksusowych wyhamowuje po latach rekordowych wzrostów, jednak Polska pozostaje wyjątkiem. Jednocześnie sektor charakteryzuje się silną polaryzacją – mniej niż 2 proc. najbogatszych klientów odpowiada już za blisko 40 proc. przychodów całej branży. Z raportu KPMG wynika także, że 64 proc. profesjonalistów z branży deklaruje korzystanie z AI do rozwoju biznesu, jednak tylko 31 proc. czuje się z tą technologią w pełni komfortowo.

Raport wskazuje, że połączenie wysokich cen, wymagających oczekiwań klientów oraz zmian pokoleniowych powoduje większą niż dotąd polaryzację rynku. Marki z kolei wzmacniają relacje z grupą najzamożniejszych klientów, rozwijając wysoko spersonalizowane salony, organizując prywatne pokazy oraz tworząc atelier dostępne wyłącznie na zaproszenie, a także ekskluzywne przestrzenie, takie jak Apartment Louis Vuitton w Singapurze.

Nowe trendy w Polsce

KPMG zauważa, że polski rynek towarów luksusowych korzysta na rosnącym ruchu turystycznym – m.in. ponad 6 mln przyjazdów z Niemiec w 2025 r. – co wzmacnia popyt na usługi hotelowe, gastronomiczne. Konsumenci – szczególnie młodsi – coraz częściej wolą wydać pieniądze na wyjątkowe doświadczenia niż na kolejne produkty. Dlatego marki inwestują w personal shopping, zamknięte pokazy, warsztaty i nowe koncepty.

LVMH rozwija hotele Belmond i Cheval Blanc, Bulgari otwiera luksusowe obiekty w kluczowych metropoliach i kurortach, a Saint Laurent buduje pozycję w branży filmowej, otwierając pierwszą spółkę producencką należącą do domu mody.

Jednym z najważniejszych trendów jest powrót do dziedzictwa, rzemiosła i kultowych produktów. Wiele marek skupia się na tym, co stanowiło podstawę ich pozycji. Burberry odświeża swoje butiki i eksponuje „scarf bars” z kultowymi szalikami. Louis Vuitton zwiększa udział małej galanterii skórzanej. Cartier odświeża kolekcję Juste un Clou z lat 70., a Bulgari odnowił linię Serpenti, nadając jej współczesny charakter. Przykładem z polskiego rynku jest marka Zofia Chylak, która rozwija linię Heritage, czerpiąc z polskiego folkloru i współpracując z rzemieślnikami i muzeami, by odtworzyć tradycyjne techniki koronkarstwa.

Rośnie znaczenie zrównoważonego rozwoju, zwłaszcza dla pokolenia Gen Z, które oczekuje pełnej transparentności, certyfikacji materiałów, redukcji emisji i konsekwentnych działań, a nie tylko deklaracji. W konsekwencji dla wielu marek ESG nie jest już jedynie odpowiedzią na oczekiwania klientów, lecz narzędziem budowania przewagi konkurencyjnej oraz redukcji kosztów operacyjnych w długim terminie. Branża intensywnie rozwija rozwiązania oparte na projektowaniu cyrkularnym, alternatywnych materiałach, technologiach przyjaznych środowisku czy niskoemisyjnych modelach transportu, w tym wykorzystanie statków żaglowych do przewozu towarów pomiędzy Europą a USA.

Rynek używanych towarów luksusowych stale rośnie, w Polsce również. Globalnie był wart 48 mld euro w 2023 r., stanowiąc już około 10 proc. wartości całego rynku dóbr luksusowych. W sektorze zegarków liczba osób gotowych kupować modele z drugiej ręki podwoiła się między 2020 a 2024 r.

