TVP: Polska weźmie udział w Eurowizji 2026

Aktualizacja: 10.12.2025 13:19 Publikacja: 10.12.2025 12:39
Finał Eurowizji 2025 odbędzie się w Wiedniu
Foto: REUTERS
„Jesteśmy świadomi skali napięć, które towarzyszą najbliższej edycji. Rozumiemy emocje i niepokoje” - czytamy w oświadczeniu. TVP dodaje jednak, że polski nadawca publiczny „daje szansę” Eurowizji, by stała się „przestrzenią, którą wypełnia muzyka”.
Czytaj więcej
Europejska Unia Nadawców (EBU) zdecydowała, że nie będzie głosowania ws. udziału Izraela w konkur...
TVP zaznacza, że szansę taką daje tak, jak „większość członków EBU (Europejska Unia Nadawców – red.)”.
Bojkot Eurowizji w związku z niewykluczeniem z konkursu Izraela ogłosiły wcześniej nadawcy publiczni z Hiszpanii, Holandii, Irlandii i Słowenii (w środę taką samą decyzję może podjąć nadawca publiczny z Islandii). Część nadawców publicznych chciała tajnego głosowania ws. wykluczenia Izraela z konkurs w związku z działaniami militarnymi prowadzonymi przez izraelską armię w Strefie Gazy od dnia ataku Hamasu na Izrael z 7 października 2023 roku. EBU nie zdecydowała się jednak na zorganizowanie takiego głosowania. Zamiast tego Unia przyjęła nowe regulacje, które mają przeciwdziałać próbom wpływania na przebieg konkursu przez rządy. Regulacje te zostały przyjęte po oskarżeniach o to, iż Izrael w sposób nieuczciwy promował swoją reprezentantkę w konkursie zorganizowanym w 2025 roku.
Od 10 października w Strefie Gazy obowiązuje zawieszenie broni, do którego doszło po tym, jak Izrael i Hamas zgodziły się na realizację pierwszego etapu 20-punktowego planu pokojowego przygotowanego przez administrację Donalda Trumpa. Zawieszenie broni utrzymało się, mimo że obie strony wiele razy zarzucały sobie naruszanie jego warunków. W ataku Hamasu na Izrael z 7 października 2023 roku zginęło ok. 1 200 osób, a 251 zostało uprowadzonych do enklawy jako zakładnicy. W działaniach odwetowych Izraela zginęło – według źródeł palestyńskich – blisko 70 tys. osób, w większości cywilów. Działania Izraela – w tym blokowanie dostaw pomocy humanitarnej do Gazy – doprowadziły do klęski głodu i licznych przypadków śmierci głodowej w enklawie.
Zwyciężczyni Eurowizji z 1998 roku, izraelska piosenkarka Dana International stwierdziła, że bojkot jest obraźliwy. - Nie karze się całego kraju, ponieważ nie zgadza się politycznie z jego rządem - mówiła.
Według danych EBU, organizatora Eurowizji, organizowany od 1956 roku konkurs ogląda obecnie nawet ok. 160 mln widzów w całej Europie. W tegorocznej edycji Izrael reprezentowała piosenkarka Yuval Raphael, uczestniczka festiwalu muzyki elektronicznej, którego uczestnicy 7 października 2023 roku zostali zaatakowani przez bojowników Hamasu.
Polskę w konkursie Eurowizji 2025 reprezentowała Justyna Steczkowska z utworem „Gaja”. W finale zajęła 14. miejsce.
Austria, organizator kolejnej edycji Eurowizji oraz tamtejszy nadawca publiczny ORF przyznali, że bojkot Eurowizji przez czterech nadawców, będzie wiązał się ze stratami finansowymi (m.in. ze względu na mniejszą liczbę sponsorów). - Ale wzięliśmy to już pod uwagę - zaznaczył prezes ORF Roland Weissmann.
Konkurs jest finansowany głównie ze środków nadawców publicznych zrzeszonych w EBU oraz z wpływów od sponsorów. Eurowizja nie podaje jak duży jest wkład finansowy poszczególnych krajów. Nadawca z kraju, który organizuje konkurs, przeznacza na to od 10 do 20 mln euro. Ponadto do organizacji finału dokłada się miasto-gospodarz.
W 2025 roku w Hiszpanii – największym z państw bojkotujących Eurowizję oglądało 5,8 mln widzów, a w Holandii – 3,4 mln.
Dyrektor Eurowizji Martin Green zapewnił, że finansowanie konkursu jest zapewnione, a utrata widowni z bojkotujących krajów może zostać zrekompensowana powrotem do konkursu Bułgarii, Rumunii i Mołdawii. Jednak populacja tych państw jest łącznie ok. 2,5 raza mniejsza niż populacja państw bojkotujących konkurs.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
8 grudnia przypada 45. rocznica tragicznej śmierci Johna Lennona. Artysta, który na zawsze zmienił oblicze muzyk...
Winit wynajmuje 36,3 tys. mkw. w MLP Business Park Schalke.
Nie kończą się problemy Kultu, Kazika Staszewskiego i jego fanów. Po zielonogórskiej aferze alkoholowej i przepr...
Europejska Unia Nadawców (EBU) po spotkaniu w Genewie zdecydowała, że nie przeprowadzi głosowania ws. udziału Iz...
Polskie Spotify jest wypełnione po brzegi polską muzyką. Top 10 artystów i albumów to wyłącznie polska muzyka, w...
Dzięki Funduszom Europejskim dla Polski Wschodniej (FEPW) firmy z tego regionu mają nowe możliwości na finansowanie innowacyjnych pomysłów. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) oferuje startupom w Polsce Wschodniej dostęp do siedmiu Platform startowych, które dają realne wsparcie lokalnych biznesów i zwiększenie konkurencyjność przedsiębiorstw. Są to partnerstwa ośrodków innowacji dające darmowe, kompleksowe programy wsparcia startupów od momentu rejestracji spółki.
Nie milkną komentarze po złej dyspozycji Kazika na koncercie Kultu w Zielonej Górze i jego oświadczeniu. Wielu f...
W świecie, w którym coraz częściej liczy się wygoda, szybkość i realne korzyści z codziennych wyborów, programy lojalnościowe zyskują na znaczeniu.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas