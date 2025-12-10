TVP: Polska weźmie udział w Eurowizji 2026

„Jesteśmy świadomi skali napięć, które towarzyszą najbliższej edycji. Rozumiemy emocje i niepokoje” - czytamy w oświadczeniu. TVP dodaje jednak, że polski nadawca publiczny „daje szansę” Eurowizji, by stała się „przestrzenią, którą wypełnia muzyka”.

TVP zaznacza, że szansę taką daje tak, jak „większość członków EBU (Europejska Unia Nadawców – red.)”.

Dlaczego czterej nadawcy publiczni bojkotują Eurowizję 2025?

Bojkot Eurowizji w związku z niewykluczeniem z konkursu Izraela ogłosiły wcześniej nadawcy publiczni z Hiszpanii, Holandii, Irlandii i Słowenii (w środę taką samą decyzję może podjąć nadawca publiczny z Islandii). Część nadawców publicznych chciała tajnego głosowania ws. wykluczenia Izraela z konkurs w związku z działaniami militarnymi prowadzonymi przez izraelską armię w Strefie Gazy od dnia ataku Hamasu na Izrael z 7 października 2023 roku. EBU nie zdecydowała się jednak na zorganizowanie takiego głosowania. Zamiast tego Unia przyjęła nowe regulacje, które mają przeciwdziałać próbom wpływania na przebieg konkursu przez rządy. Regulacje te zostały przyjęte po oskarżeniach o to, iż Izrael w sposób nieuczciwy promował swoją reprezentantkę w konkursie zorganizowanym w 2025 roku.

Od 10 października w Strefie Gazy obowiązuje zawieszenie broni, do którego doszło po tym, jak Izrael i Hamas zgodziły się na realizację pierwszego etapu 20-punktowego planu pokojowego przygotowanego przez administrację Donalda Trumpa. Zawieszenie broni utrzymało się, mimo że obie strony wiele razy zarzucały sobie naruszanie jego warunków. W ataku Hamasu na Izrael z 7 października 2023 roku zginęło ok. 1 200 osób, a 251 zostało uprowadzonych do enklawy jako zakładnicy. W działaniach odwetowych Izraela zginęło – według źródeł palestyńskich – blisko 70 tys. osób, w większości cywilów. Działania Izraela – w tym blokowanie dostaw pomocy humanitarnej do Gazy – doprowadziły do klęski głodu i licznych przypadków śmierci głodowej w enklawie.