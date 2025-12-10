Aktualizacja: 10.12.2025 11:45 Publikacja: 10.12.2025 11:41
Foto: Adobe Stock
W poniedziałek projekt ustawy medialnej został skierowany przez minister kultury i dziedzictwa narodowego Martę Cienkowską do konsultacji publicznych. Jego założenia zostały przedstawione pod koniec października. Przedstawiciele resortu zapowiadali wówczas wprowadzenie ograniczenia możliwości prowadzenia działalności na rynku medialnym przez jednostki samorządu terytorialnego. Zgodnie z ogłoszonymi założeniami samorządy byłyby uprawnione jedynie do wydawania biuletynów informacji publicznej bez treści publicystycznych oraz reklam. W projekcie, który trafił do konsultacji takie zapisy się jednak nie znalazły.
Oburzenia takim obrotem sprawy nie kryją wydawcy. We wspólnym oświadczeniu Izba Wydawców Prasy (IWP), Stowarzyszenie Gazet Lokalnych (SGL) i Stowarzyszenie Mediów Lokalnych (SML) wskazują, że z nieznanych powodów i bez uzasadnienia z projektu „wykreślono przepisy ograniczające wydawanie prasy samorządowej, która – jak wyraźnie wykazano w trakcie konsultacji kolejnych wersji nowelizacji ustawy – nie jest prasą, a najczęściej jedynie tubą propagandową lokalnych włodarzy”.
W oświadczeniu zwrócono uwagę, że „niezależna, profesjonalna prasa lokalna nie ma żadnych szans rywalizować z tytułami finansowanymi z nielimitowanych środków publicznych, przejmującymi dodatkowo także reklamy”. Jednocześnie podkreślono, iż „nagłe wykreślenie przepisów, które – wzorem wielu państw członkowskich UE, w których wydawanie prasy przez samorządy jest zakazane – miały naprawić istniejącą w Polsce patologiczną sytuację, budzi nasz stanowczy sprzeciw”.
W piśmie wskazano, że MKiDN przygotowało przepisy, które – w sposób zrównoważony – umożliwiałyby samorządom przekazywanie obywatelom niezbędnych informacji za pomocą biuletynów informacyjnych. Przypomniano, iż wprowadzenie takiego rozwiązania wynika z Europejskiego aktu o wolności mediów, który ma być transponowany do polskiego porządku prawnego za pomocą przedmiotowej nowelizacji. „Z ubolewaniem stwierdzamy, że owa transpozycja – w przypadku uchwalenia projektu w wersji z 5 grudnia – będzie wadliwa” – podkreślają wydawcy, którzy apelują do rządzących o zmianę projektu i „wprowadzenie zapowiadanych wcześniej rozsądnych zapisów wyznaczających ramy wydawania przez samorządy biuletynów informacyjnych i zapobieżenie upadkowi prasy lokalnej”
Źródło: rp.pl
