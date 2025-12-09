Rzeczpospolita
Koniec z abonamentem RTV od 1 stycznia 2027 roku? Projekt trafił do konsultacji

Projekt nowelizacji ustawy medialnej zakłada likwidację opłaty abonamentowej i zastąpienie jej kwotą ponad 2,5 miliarda złotych, wpłacaną corocznie z budżetu państwa na poczet mediów publicznych.

Publikacja: 09.12.2025 11:36

Foto: Adobe Stock

Jan Skoumal

Projekt ustawy medialnej został skierowany przez minister kultury i dziedzictwa narodowego Martę Cienkowską do konsultacji publicznych. Projekt, do którego uwagi mogą być wnoszone w terminie do 23 stycznia 2026 roku, zakłada m.in. likwidację opłaty abonamentowej

Koniec abonamentu RTV. Są założenia nowej ustawy medialnej
Koniec z abonamentem? Założenia projektu nowelizacji ustawy medialnej

Jak czytamy w uzasadnieniu projektu, według szacunków Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji na 13 572 000 gospodarstw domowych w Polsce aż 96,4 proc. posiada odbiorniki telewizyjne. Niemniej, według danych na 31 grudnia 2022 roku, zarejestrowane odbiorniki radiowe i telewizyjne posiadało 4 708 702 gospodarstw, tj. nieco ponad 30 proc. Co więcej, ponad połowa z zarejestrowanych odbiorników była zwolniona z opłat.

ok. 6,3 proc.

- od tylu odbiorników opłacono w 2022 roku abonament

według szacunków KRRiT

Zarejestrowanych i zobowiązanych do opłacenia abonamentu było 2 384 097 odbiorników. Na koniec 2022 roku abonament opłacono od zaledwie 34,7 proc. zarejestrowanych odbiorników (tj. 828 110). Biorąc pod uwagę szacunki KRRiT odnośnie do liczby odbiorników telewizyjnych w polskich gospodarstwach domowych, daje to zaledwie ok. 6,3 proc. odbiorników, od których państwo uzyskało opłatę abonamentową.

W związku z m.in. brakiem sankcji za niezarejestrowanie odbiornika i bardzo niskimi wpływami, w najnowszym projekcie zaproponowano likwidację opłaty abonamentowej.

„Jako podstawowe źródło finansowania misji publicznej nadawców publicznych proponuje się budżet państwa, z którego środki przekazywane byłyby na cele związane z realizacją misji publicznej” – czytamy w uzasadnieniu projektu.

2,5 mld zł

rocznie byłyby przekazywane ustawowo na poczet mediów publicznych

Zgodnie z brzmieniem projektu, ustawa weszłaby w życie z dniem 1 stycznia 2027 roku.

Źródło: rp.pl

