Projekt ustawy medialnej został skierowany przez minister kultury i dziedzictwa narodowego Martę Cienkowską do konsultacji publicznych. Projekt, do którego uwagi mogą być wnoszone w terminie do 23 stycznia 2026 roku, zakłada m.in. likwidację opłaty abonamentowej.

Koniec z abonamentem? Założenia projektu nowelizacji ustawy medialnej

Jak czytamy w uzasadnieniu projektu, według szacunków Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji na 13 572 000 gospodarstw domowych w Polsce aż 96,4 proc. posiada odbiorniki telewizyjne. Niemniej, według danych na 31 grudnia 2022 roku, zarejestrowane odbiorniki radiowe i telewizyjne posiadało 4 708 702 gospodarstw, tj. nieco ponad 30 proc. Co więcej, ponad połowa z zarejestrowanych odbiorników była zwolniona z opłat.

ok. 6,3 proc. - od tylu odbiorników opłacono w 2022 roku abonament według szacunków KRRiT

Zarejestrowanych i zobowiązanych do opłacenia abonamentu było 2 384 097 odbiorników. Na koniec 2022 roku abonament opłacono od zaledwie 34,7 proc. zarejestrowanych odbiorników (tj. 828 110). Biorąc pod uwagę szacunki KRRiT odnośnie do liczby odbiorników telewizyjnych w polskich gospodarstwach domowych, daje to zaledwie ok. 6,3 proc. odbiorników, od których państwo uzyskało opłatę abonamentową.