Projekt ustawy medialnej został skierowany przez minister kultury i dziedzictwa narodowego Martę Cienkowską do konsultacji publicznych. Projekt, do którego uwagi mogą być wnoszone w terminie do 23 stycznia 2026 roku, zakłada m.in. likwidację opłaty abonamentowej.
Jak czytamy w uzasadnieniu projektu, według szacunków Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji na 13 572 000 gospodarstw domowych w Polsce aż 96,4 proc. posiada odbiorniki telewizyjne. Niemniej, według danych na 31 grudnia 2022 roku, zarejestrowane odbiorniki radiowe i telewizyjne posiadało 4 708 702 gospodarstw, tj. nieco ponad 30 proc. Co więcej, ponad połowa z zarejestrowanych odbiorników była zwolniona z opłat.
Zarejestrowanych i zobowiązanych do opłacenia abonamentu było 2 384 097 odbiorników. Na koniec 2022 roku abonament opłacono od zaledwie 34,7 proc. zarejestrowanych odbiorników (tj. 828 110). Biorąc pod uwagę szacunki KRRiT odnośnie do liczby odbiorników telewizyjnych w polskich gospodarstwach domowych, daje to zaledwie ok. 6,3 proc. odbiorników, od których państwo uzyskało opłatę abonamentową.
W związku z m.in. brakiem sankcji za niezarejestrowanie odbiornika i bardzo niskimi wpływami, w najnowszym projekcie zaproponowano likwidację opłaty abonamentowej.
„Jako podstawowe źródło finansowania misji publicznej nadawców publicznych proponuje się budżet państwa, z którego środki przekazywane byłyby na cele związane z realizacją misji publicznej” – czytamy w uzasadnieniu projektu.
Zgodnie z brzmieniem projektu, ustawa weszłaby w życie z dniem 1 stycznia 2027 roku.
