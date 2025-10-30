Rzeczpospolita
Prawo
Koniec abonamentu RTV. Są założenia nowej ustawy medialnej

2,5 mld złotych waloryzowane o wskaźnik inflacji zamiast dotychczasowego abonamentu RTV - takie jest jedno z głównych założeń projektu nowelizacji ustawy medialnej, który w czwartek przedstawiła minister kultury Marta Cienkowska.

Publikacja: 30.10.2025 14:15

Koniec abonamentu RTV. Są założenia nowej ustawy medialnej

Foto: AdobeStock

Mateusz Adamski

Podczas konferencji prasowej minister kultury Marta Cienkowska poinformowała, iż nowa ustawa medialna ma być oparta na trzech filarach. Są to: niezależność władz, stabilne finansowanie i ograniczenie wydawania prasy przez jednostki samorządu terytorialnego. – Co rozumiemy przez niezależność władz? Po pierwsze konkursy, po drugie konkursy i po trzecie, jeszcze raz konkursy. Potrzebujemy transparentnych konkursów, które będą oparte na kryteriach kompetencji. Każdy kandydat i kandydatka, którzy będą wybierani do ciał związanych z mediami publicznymi, muszą przede wszystkim spełniać wymogi apolityczności i eksperckości – mówiła szefowa MKiDN. 

Jak wyjaśniła, apolityczność to m.in. brak przynależności do partii politycznej przez pięć lat wstecz od momentu kandydowania, brak pełnienia funkcji w partii politycznej oraz kandydowania w wyborach powszechnych przez co najmniej dziesięć lat. Cienkowska zaznaczyła, że te wymogi będą dotyczyć wszystkich kandydatów do zarządów spółek, rad programowych, rad nadzorczych oraz Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.

Koniec Rady Mediów Narodowych, nowe zadanie dla KRRiT

Nowelizacja zakłada, że KRRiT będzie składała się z dziewięciu członków powoływanych na 6-letnią kadencję z rotacyjnością (co dwa lata ma być wymieniana 1/3 składu). Czterech członków będzie wybierać Sejm, dwóch Senat, a trzech Prezydent. Co więcej, każdy z kandydatów ma podlegać wysłuchaniu publicznemu i będzie musiał uzyskać poparcie branżowych organizacji pozarządowych. 

Minister poinformowała, że KRRiT będzie brała udział w ocenie pluralizmu rynku mediowego w Polsce. – W ramach tej procedury Prezes UOKiK będzie zobowiązany wystąpić do KRRiT o wydanie opinii w przedmiocie wpływu dokonywanej koncentracji na pluralizm mediów oraz niezależność redakcyjną podmiotów działających na rynku środków masowego przekazu – wyjaśniła Marta Cienkowska. 

Jednocześnie zapowiedziała likwidację Rady Mediów Narodowych, której kompetencje przejmie KRRiT.

Tak będą wybierane zarządy spółek medialnych, rady nadzorcze i rady programowe

Zgodnie z nowelizacją, zarządy spółek medialnych mają być 1-osobowe, powoływane na pięć lat przez KRRiT na wniosek komisji konkursowej. W jej skład wejdą przedstawiciele rady nadzorczej oraz w przypadku mediów ogólnopolskich dwóch członków programowej, a w przypadku mediów regionalnych jeden członek rady programowej. 

Rady nadzorcze mediów ogólnopolskich mają składać się z pięciu członków, a mediów regionalnych z trzech. Będą powoływani na 5-letnie kadencje. W pierwszym przypadku trzech członków w drodze konkursu wskaże KRRiT, natomiast dwóch członków minister kultury. W spółkach mediów regionalnych dwóch członków w drodze konkursu wybierze KRRiT, a jednego wskaże minister.

Rady programowe w spółkach ogólnopolskich będą składać się z dziewięciu członków. Siedmiu wybranych w drodze konkursu spośród kandydatów zgłoszonych przez organizacje pozarządowe, a dwóch spośród kandydatów wybranych przez pracowników spółki. W przypadku spółek regionalnych rada programowa będzie liczyła pięć osób. Czworo z nich powoła KRRiT w drodze konkursu spośród kandydatów zgłoszonych przez organizacje pozarządowe, a jednego spośród kandydatów zgłoszonych przez pracowników spółki. 

Minister: abonament RTV to archaiczny twór, który powinien odejść w niepamięć

Jeśli chodzi o finansowanie mediów publicznych, ustawa zakłada, iż będą one otrzymywać z budżetu państwa 2,5 mld zł. Kwota ta ma być corocznie waloryzowana o wskaźnik inflacji. Oznacza to koniec dotychczasowego abonamentu RTV. – Abonament radiowo-telewizyjny jest absolutnie nieskuteczny. Po pierwsze, nie zapewnia stabilnego finansowania mediów publicznych, po drugie, jest jakimś archaicznym tworem, bardzo słabo ściągalną opłatą, która zdecydowanie powinna odejść w niepamięć – podkreśliła minister Cienkowska. 

Nowelizacja wprowadza też ograniczenia możliwości prowadzenia działalności na rynku medialnym przez jednostki samorządu terytorialnego. Będą mogły one wydawać jedynie biuletyny informacji publicznej bez treści publicystycznych oraz reklam. 

Podczas konferencji prasowej minister kultury Marta Cienkowska poinformowała, iż nowa ustawa medialna ma być oparta na trzech filarach. Są to: niezależność władz, stabilne finansowanie i ograniczenie wydawania prasy przez jednostki samorządu terytorialnego. – Co rozumiemy przez niezależność władz? Po pierwsze konkursy, po drugie konkursy i po trzecie, jeszcze raz konkursy. Potrzebujemy transparentnych konkursów, które będą oparte na kryteriach kompetencji. Każdy kandydat i kandydatka, którzy będą wybierani do ciał związanych z mediami publicznymi, muszą przede wszystkim spełniać wymogi apolityczności i eksperckości – mówiła szefowa MKiDN. 

