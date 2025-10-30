Aktualizacja: 30.10.2025 15:56 Publikacja: 30.10.2025 14:15
Podczas konferencji prasowej minister kultury Marta Cienkowska poinformowała, iż nowa ustawa medialna ma być oparta na trzech filarach. Są to: niezależność władz, stabilne finansowanie i ograniczenie wydawania prasy przez jednostki samorządu terytorialnego. – Co rozumiemy przez niezależność władz? Po pierwsze konkursy, po drugie konkursy i po trzecie, jeszcze raz konkursy. Potrzebujemy transparentnych konkursów, które będą oparte na kryteriach kompetencji. Każdy kandydat i kandydatka, którzy będą wybierani do ciał związanych z mediami publicznymi, muszą przede wszystkim spełniać wymogi apolityczności i eksperckości – mówiła szefowa MKiDN.
Jak wyjaśniła, apolityczność to m.in. brak przynależności do partii politycznej przez pięć lat wstecz od momentu kandydowania, brak pełnienia funkcji w partii politycznej oraz kandydowania w wyborach powszechnych przez co najmniej dziesięć lat. Cienkowska zaznaczyła, że te wymogi będą dotyczyć wszystkich kandydatów do zarządów spółek, rad programowych, rad nadzorczych oraz Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.
Nowelizacja zakłada, że KRRiT będzie składała się z dziewięciu członków powoływanych na 6-letnią kadencję z rotacyjnością (co dwa lata ma być wymieniana 1/3 składu). Czterech członków będzie wybierać Sejm, dwóch Senat, a trzech Prezydent. Co więcej, każdy z kandydatów ma podlegać wysłuchaniu publicznemu i będzie musiał uzyskać poparcie branżowych organizacji pozarządowych.
Minister poinformowała, że KRRiT będzie brała udział w ocenie pluralizmu rynku mediowego w Polsce. – W ramach tej procedury Prezes UOKiK będzie zobowiązany wystąpić do KRRiT o wydanie opinii w przedmiocie wpływu dokonywanej koncentracji na pluralizm mediów oraz niezależność redakcyjną podmiotów działających na rynku środków masowego przekazu – wyjaśniła Marta Cienkowska.
Jednocześnie zapowiedziała likwidację Rady Mediów Narodowych, której kompetencje przejmie KRRiT.
Zgodnie z nowelizacją, zarządy spółek medialnych mają być 1-osobowe, powoływane na pięć lat przez KRRiT na wniosek komisji konkursowej. W jej skład wejdą przedstawiciele rady nadzorczej oraz w przypadku mediów ogólnopolskich dwóch członków programowej, a w przypadku mediów regionalnych jeden członek rady programowej.
Rady nadzorcze mediów ogólnopolskich mają składać się z pięciu członków, a mediów regionalnych z trzech. Będą powoływani na 5-letnie kadencje. W pierwszym przypadku trzech członków w drodze konkursu wskaże KRRiT, natomiast dwóch członków minister kultury. W spółkach mediów regionalnych dwóch członków w drodze konkursu wybierze KRRiT, a jednego wskaże minister.
Rady programowe w spółkach ogólnopolskich będą składać się z dziewięciu członków. Siedmiu wybranych w drodze konkursu spośród kandydatów zgłoszonych przez organizacje pozarządowe, a dwóch spośród kandydatów wybranych przez pracowników spółki. W przypadku spółek regionalnych rada programowa będzie liczyła pięć osób. Czworo z nich powoła KRRiT w drodze konkursu spośród kandydatów zgłoszonych przez organizacje pozarządowe, a jednego spośród kandydatów zgłoszonych przez pracowników spółki.
Jeśli chodzi o finansowanie mediów publicznych, ustawa zakłada, iż będą one otrzymywać z budżetu państwa 2,5 mld zł. Kwota ta ma być corocznie waloryzowana o wskaźnik inflacji. Oznacza to koniec dotychczasowego abonamentu RTV. – Abonament radiowo-telewizyjny jest absolutnie nieskuteczny. Po pierwsze, nie zapewnia stabilnego finansowania mediów publicznych, po drugie, jest jakimś archaicznym tworem, bardzo słabo ściągalną opłatą, która zdecydowanie powinna odejść w niepamięć – podkreśliła minister Cienkowska.
Nowelizacja wprowadza też ograniczenia możliwości prowadzenia działalności na rynku medialnym przez jednostki samorządu terytorialnego. Będą mogły one wydawać jedynie biuletyny informacji publicznej bez treści publicystycznych oraz reklam.
