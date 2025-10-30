Z tego artykułu się dowiesz: Jakie są kluczowe założenia projektu nowej ustawy medialnej?

W jaki sposób nowa ustawa będzie definiować niezależność władz mediów publicznych?

Jak będzie wyglądał nowy skład Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji?

Jakie zmiany wystąpią w wyborze zarządów spółek medialnych i rad nadzorczych?

Dlaczego abonament RTV ma zostać zastąpiony nowym modelem finansowania?

Podczas konferencji prasowej minister kultury Marta Cienkowska poinformowała, iż nowa ustawa medialna ma być oparta na trzech filarach. Są to: niezależność władz, stabilne finansowanie i ograniczenie wydawania prasy przez jednostki samorządu terytorialnego. – Co rozumiemy przez niezależność władz? Po pierwsze konkursy, po drugie konkursy i po trzecie, jeszcze raz konkursy. Potrzebujemy transparentnych konkursów, które będą oparte na kryteriach kompetencji. Każdy kandydat i kandydatka, którzy będą wybierani do ciał związanych z mediami publicznymi, muszą przede wszystkim spełniać wymogi apolityczności i eksperckości – mówiła szefowa MKiDN.

Jak wyjaśniła, apolityczność to m.in. brak przynależności do partii politycznej przez pięć lat wstecz od momentu kandydowania, brak pełnienia funkcji w partii politycznej oraz kandydowania w wyborach powszechnych przez co najmniej dziesięć lat. Cienkowska zaznaczyła, że te wymogi będą dotyczyć wszystkich kandydatów do zarządów spółek, rad programowych, rad nadzorczych oraz Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.

Koniec Rady Mediów Narodowych, nowe zadanie dla KRRiT

Nowelizacja zakłada, że KRRiT będzie składała się z dziewięciu członków powoływanych na 6-letnią kadencję z rotacyjnością (co dwa lata ma być wymieniana 1/3 składu). Czterech członków będzie wybierać Sejm, dwóch Senat, a trzech Prezydent. Co więcej, każdy z kandydatów ma podlegać wysłuchaniu publicznemu i będzie musiał uzyskać poparcie branżowych organizacji pozarządowych.

Minister poinformowała, że KRRiT będzie brała udział w ocenie pluralizmu rynku mediowego w Polsce. – W ramach tej procedury Prezes UOKiK będzie zobowiązany wystąpić do KRRiT o wydanie opinii w przedmiocie wpływu dokonywanej koncentracji na pluralizm mediów oraz niezależność redakcyjną podmiotów działających na rynku środków masowego przekazu – wyjaśniła Marta Cienkowska.