Kto nie płaci za abonament radiowo-telewizyjny?

Zasady zwolnień z płacenia abonamentu RTV reguluje art. 4 ust. 1 ustawy z dn. 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych. Uprawnieni do zwolnień są m.in. seniorzy powyżej 75. roku życia. W przypadku weryfikacji uprawnień tej grupy wystarczy sprawdzenie rejestru PESEL przez Pocztę Polską. Pozostałe grupy – którym przyznano zwolnienie z opłat – mają obowiązek okazania na poczcie odpowiedniego dokumentu, który potwierdza uprawnienia. Wymagane jest również okazanie „Oświadczenia o spełnianiu warunków do korzystania ze zwolnień od opłat abonamentowych”. Dodatkowy obowiązek dotyczy konieczności zgłoszenia w placówkach pocztowych czynników, które wpływają na zmianę uprawnień – informację należy przekazać do 30 dni od dnia wystąpienia zmiany. Zwolnienie z opłat abonamentu RTV będzie przysługiwać od pierwszego dnia miesiąca po miesiącu, w którym:

dana osoba ukończyła 75 lat,

użytkownik złożył w placówce pocztowej oświadczenie i dokumenty uprawniające do zwolnienia z opłaty abonamentowej.

Zwolnienie dla inwalidów i kombatantów

Zgodnie z ustawą abonamentu RTV nie muszą płacić osoby z orzeczeniem zaliczającym do I grupy inwalidów. Prawo do zwolnienia z opłat przysługuje także inwalidom wojennym i wojskowym, weteranom poszkodowanym, kombatantom będącym inwalidami wojennymi lub wojskowymi oraz członkom rodzin po zmarłym kombatancie. To samo prawo przysługuje inwalidom będącym ofiarami represji wojennych i okresu powojennego oraz członkom ich rodzin (pobierających rentę po śmierci inwalidy będącego ofiarą represji wojennych/powojennych). W ustawie o opłatach abonamentowych i na bazie odrębnych ustaw przewidziano również zwolnienie dla żołnierzy zastępczej służby wojskowej, podlegających przymusowej pracy, która poskutkowała inwalidztwem.

Zwolnienie z opłat dla osób z niepełnosprawnościami

Z opłat abonamentowych zwolnione są osoby całkowicie niezdolne do pracy oraz osoby z trwałą lub okresową, całkowitą niezdolnością do pracy w gospodarstwie rolnym. Prawo do zwolnienia z opłat przysługuje także osobom o znacznym stopniu niepełnosprawności. Opłaty abonamentowe nie są także pobierane od osób niesłyszących i niewidomych (przy określonych warunkach).