Jak zmieniają się ceny mieszkań na rynku wtórnym

Z analiz Metrohouse i Credipass wynika, że transakcyjne ceny mieszkań stanęły w miejscu. O spektakularnych obniżkach cen ofertowych nie ma mowy.

– Sprzedający co prawda weryfikują swoje pierwotne założenia już po okresie miesiąca-dwóch bezskutecznej sprzedaży i są bardziej otwarci na negocjacje, ale analiza cen podanych w aktach notarialnych dowodzi, że głębszej korekty cen nie widać – mówi Marcin Jańczuk, współautor raportu, ekspert Metrohouse.

Średnia transakcyjna cena mkw. mieszkań na rynku wtórnym we Wrocławiu w drugim kwartale tego roku to 11,63 tys. zł za mkw., o 0,8 proc. więcej niż kwartał wcześniej i o 2,5 proc. więcej niż rok temu. Średnia cena kupowanego mieszkania to 509 tys. zł, a średni metraż 44 mkw.

Kupujący mieszkania w Krakowie płacili przeciętnie 13,44 tys. zł za mkw. Różnica kwartał do kwartału to 0,3 proc., rok do roku – minus 1,4 proc. Średnia cena całkowita kupowanego mieszkania to 633 tys. zł, średni metraż 46 mkw.

Najdrożej jest w Warszawie. Za mkw. lokalu z drugiej ręki kupujący płacili w drugim kwartale 15,6 tys. zł za mkw., o 2,4 proc. mniej niż kwartał wcześniej i o 3,3 proc. mniej niż w drugim kwartale ubiegłego roku. Przeciętna cena całkowita to 835 tys. zł, przeciętny metraż 55 mkw.