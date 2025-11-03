– Moim zdaniem nie ma w tym jednak nic dziwnego. Dla banków to po prostu doskonała okazja do poszerzenia palety usług dla klientów – ocenia Łukasz Jańczak, analityk Erste Securities. – Płatności mobilne, przez telefon, upowszechniają się coraz bardziej, klienci tego oczekują. Kolejny partner w tym zakresie to uzupełnienie oferty. A dodatkowo banki mogą więcej zarabiać na wzroście tzw. transakcyjności – dodaje.

– W mBanku skupiamy się na tym, by klient miał wybór i dostęp do usług, które są nie tylko bezpieczne, ale też wygodne i dopasowane do jego stylu życia – niezależnie od tego, z jakiego urządzenia lub systemu operacyjnego korzysta – zaznacza Aleksandra Buczkowska, dyrektorka w mBanku.

Czego chcą klienci? Młodzi kochają płatności telefonem

W podobny sposób wypowiadają się przedstawiciele innych instytucji. Nie bez znaczenia jest też oczywiście sama współpraca z marką Samsung i potencjał wzrostu bankowości mobilnej, jaki za sobą niesie.

– Po prostu nie możemy sobie pozwolić, żeby klient, który kupił nowego smartfona, zobaczył, że jego bank nie jest tam obsługiwany – mówi jeden z menedżerów branży finansowej. – Wtedy może po prostu poszukać oferty u konkurencji – dodaje.

Sam Samsung szacuje, że w Polsce jest ok. 14 mln aktywnych telefonów tej marki, ale tylko ok. 20 proc. użytkowników korzysta z płatności przez telefon. Przestrzeń do ekspansji jest więc ogromna (choć trzeba przyznać, że działa ona tylko na nowych modelach smartfonów Samsunga). Popularność płatności mobilnych NFC w Polsce sukcesywnie rośnie, badania dla Fundacji Polska Bezgotówkowa pokazują, że w 2024 r. dokonano w tej sposób 18 proc. płatności w punktach sprzedaży. Przy czym wśród młodych konsumentów, w wieku 18-24 lata, była to już niemal połowa transakcji.