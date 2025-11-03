Aktualizacja: 03.11.2025 17:44 Publikacja: 03.11.2025 05:05
Foto: AdobeStock
Premierze usługi Samsung Pay w Polsce, która miała miejsce kilka dni temu, towarzyszyła niemal skoordynowana akcja promocyjna ze strony największych banków w Polsce. PKO BP, Pekao SA, mBank, Millennium czy Credit Agricole BP niemal na wyścigi informowały o nawiązanej z Samsungiem współpracy i dostępności płatności mobilnych już w dniu debiutu.
Foto: Paweł Krupecki
Takie entuzjastyczne podejście sektora może nieco dziwić. Usługa płatności telefonem nie jest bowiem niczym nowym na polskim rynku, użytkownicy mogą korzystać choćby z Google Pay, Apple Pay, Garmin Pay, Visa Mobile, czy zbliżeniowego BLIK-a. Koreański gigant nie wnosi więc tu żadnej przełomowej technologii (a do tego Samsung Pay pojawia się w Polsce po kilku latach od premiery na innych rynkach).
Czytaj więcej
Koreański gigant uruchamia nad Wisłą swoją usługę płatności mobilnych – dowiedziała się „Rzeczpos...
– Moim zdaniem nie ma w tym jednak nic dziwnego. Dla banków to po prostu doskonała okazja do poszerzenia palety usług dla klientów – ocenia Łukasz Jańczak, analityk Erste Securities. – Płatności mobilne, przez telefon, upowszechniają się coraz bardziej, klienci tego oczekują. Kolejny partner w tym zakresie to uzupełnienie oferty. A dodatkowo banki mogą więcej zarabiać na wzroście tzw. transakcyjności – dodaje.
– W mBanku skupiamy się na tym, by klient miał wybór i dostęp do usług, które są nie tylko bezpieczne, ale też wygodne i dopasowane do jego stylu życia – niezależnie od tego, z jakiego urządzenia lub systemu operacyjnego korzysta – zaznacza Aleksandra Buczkowska, dyrektorka w mBanku.
W podobny sposób wypowiadają się przedstawiciele innych instytucji. Nie bez znaczenia jest też oczywiście sama współpraca z marką Samsung i potencjał wzrostu bankowości mobilnej, jaki za sobą niesie.
– Po prostu nie możemy sobie pozwolić, żeby klient, który kupił nowego smartfona, zobaczył, że jego bank nie jest tam obsługiwany – mówi jeden z menedżerów branży finansowej. – Wtedy może po prostu poszukać oferty u konkurencji – dodaje.
Czytaj więcej
Snapchat, Dualingo, Roblox, Tidal, Amazon, Zoom czy Fortnite - to tylko część aplikacji, których...
Sam Samsung szacuje, że w Polsce jest ok. 14 mln aktywnych telefonów tej marki, ale tylko ok. 20 proc. użytkowników korzysta z płatności przez telefon. Przestrzeń do ekspansji jest więc ogromna (choć trzeba przyznać, że działa ona tylko na nowych modelach smartfonów Samsunga). Popularność płatności mobilnych NFC w Polsce sukcesywnie rośnie, badania dla Fundacji Polska Bezgotówkowa pokazują, że w 2024 r. dokonano w tej sposób 18 proc. płatności w punktach sprzedaży. Przy czym wśród młodych konsumentów, w wieku 18-24 lata, była to już niemal połowa transakcji.
Co ciekawe, usługa Samsung Pay to bezpośrednia konkurencja dla Google Pay, które działa praktycznie na każdym urządzeniu z systemem Android. Ale to już zmartwienie Google'a. Za to sytuacja ta pokazuje, że „sojusz” banków i fintechów jest możliwy i może być całkiem udany. To przeciwieństwo stereotypowego myślenia, że banki i fintechy stoją po dwóch stronach barykady jako „śmiertelni” rywale w walce o klienta. – No cóż, kiedyś były takie obawy, że tradycyjni kredytodawcy przegrają tę walkę. Okazuje się, że przynajmniej na razie jest miejsce dla wszystkich, a współpraca może przynieść korzyści obu stronom – zaznacza jeden z ekspertów.
Jakie korzyści? Banki mogą ogrzewać się w blasku innowacyjności i postępu, jaki dają fintechy. Z kolei firmy nowych technologii czerpią korzyści m.in. z zaufania, jakim cieszą się instytucje finansowe, gwarantowanego przez nich bezpieczeństwa, doświadczenia, bazy danych o klientach, zasobów kapitałowych itd.
Czytaj więcej
Większość Polaków nie zabezpiecza swoich smartfonów. Dzieje się tak mimo że ponad połowa z nas do...
Współpraca przynosi też obu stronom pewne korzyści… finansowe. Przy zastrzeżeniu, że samo użytkowanie aplikacji do płacenia w smartfonie jest całkowicie bezpłatne, to jednak na samych płatnościach mobilnych zarabiają zarówno banki, jak i operatorzy systemów płatniczych (i wszelcy inni uczestnicy systemu).
Najwięcej, jak się zdaje, zarabiają banki jako wydawcy karty płatniczej, pobierając prowizję (tzw. opłatę interchange) od każdej transakcji, niezależnie od tego, czy została użyta fizyczna karta, czy jej cyfrowy odpowiednik w telefonie. Operatorzy systemów (np. Samsung Pay czy Google Pay) w zamian za dostarczanie platformy pobierają z kolei niewielką opłatę od banków. Chociaż kwoty opłat dla pojedynczych płatności są niewielkie, im większa liczba dokonywanych transakcji (czyli tzw. transakcyjność klientów), tym zyski wszystkich uczestników systemu większe.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Premierze usługi Samsung Pay w Polsce, która miała miejsce kilka dni temu, towarzyszyła niemal skoordynowana akcja promocyjna ze strony największych banków w Polsce. PKO BP, Pekao SA, mBank, Millennium czy Credit Agricole BP niemal na wyścigi informowały o nawiązanej z Samsungiem współpracy i dostępności płatności mobilnych już w dniu debiutu.
ING Bank Śląski utrzymał solidne tempo wzrostu w III kwartale 2025 r., osiągając zysk netto na poziomie 1,11 mld...
Obecnie leki generyczne pozwalają łączyć w jednej tabletce dwie, a nawet trzy terapie. Prowadzimy przedsięwzięcia typu „tabletka w tabletce”, co jest innowacją, choć nie zawsze jest tak postrzegane – mówi Aneta Grzegorzewska, dyrektor korporacyjny i relacji zewnętrznych w Gedeon Richter Polska.
Mimo słabszego od oczekiwań zysku w III kwartale, mBank chwali się znakomitymi wynikami i rosnącym portfelem kre...
Bank Pekao zanotował w III kwartale 2025 r. rekordowy zysk netto na poziomie 1,9 mld zł, przekraczając oczekiwan...
„Nie ma pieniędzy, ale władze to ukrywają” - twierdzą pracownicy Sbierbanku, który do końca roku pozbędzie się c...
To najszybciej rozwijający się segment kurierskiego rynku, który zmienia nie tylko handel detaliczny, ale i nasze przyzwyczajenia oraz wygląd miast.
Santander Bank Polska zakończył trzeci kwartał z mocnym wynikiem i rekordową sprzedażą kredytów. – To solidny kw...
To program dla managerów, który łączy strategiczne spojrzenie na przyszłość zarządzania z konkretnymi narzędziami i umiejętnościami potrzebnymi do wykorzystania potencjału AI.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas