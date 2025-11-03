Reklama
Dlaczego banki chętnie wchodzą w fintechowe sojusze?

Wraz z premierą Samsung Pay w Polsce, największe banki niemal równocześnie ogłosiły współpracę z koreańskim gigantem. Choć podobnych usług płatności mobilnych nie brakuje, entuzjazm instytucji finansowych nie jest przypadkowy. Kto naprawdę zarabia na płaceniu telefonem?

Publikacja: 03.11.2025 05:05

Dlaczego banki chętnie wchodzą w fintechowe sojusze?

Foto: AdobeStock

Anna Cieślak-Wróblewska

Premierze usługi Samsung Pay w Polsce, która miała miejsce kilka dni temu, towarzyszyła niemal skoordynowana akcja promocyjna ze strony największych banków w Polsce. PKO BP, Pekao SA, mBank, Millennium czy Credit Agricole BP niemal na wyścigi informowały o nawiązanej z Samsungiem współpracy i dostępności płatności mobilnych już w dniu debiutu.

Foto: Paweł Krupecki

Dlaczego banki entuzjastycznie promują Samsung Pay?

Takie entuzjastyczne podejście sektora może nieco dziwić. Usługa płatności telefonem nie jest bowiem niczym nowym na polskim rynku, użytkownicy mogą korzystać choćby z Google Pay, Apple Pay, Garmin Pay, Visa Mobile, czy zbliżeniowego BLIK-a. Koreański gigant nie wnosi więc tu żadnej przełomowej technologii (a do tego Samsung Pay pojawia się w Polsce po kilku latach od premiery na innych rynkach).


– Moim zdaniem nie ma w tym jednak nic dziwnego. Dla banków to po prostu doskonała okazja do poszerzenia palety usług dla klientów – ocenia Łukasz Jańczak, analityk Erste Securities. – Płatności mobilne, przez telefon, upowszechniają się coraz bardziej, klienci tego oczekują. Kolejny partner w tym zakresie to uzupełnienie oferty. A dodatkowo banki mogą więcej zarabiać na wzroście tzw. transakcyjności – dodaje.

– W mBanku skupiamy się na tym, by klient miał wybór i dostęp do usług, które są nie tylko bezpieczne, ale też wygodne i dopasowane do jego stylu życia – niezależnie od tego, z jakiego urządzenia lub systemu operacyjnego korzysta – zaznacza Aleksandra Buczkowska, dyrektorka w mBanku.

Czego chcą klienci? Młodzi kochają płatności telefonem

W podobny sposób wypowiadają się przedstawiciele innych instytucji. Nie bez znaczenia jest też oczywiście sama współpraca z marką Samsung i potencjał wzrostu bankowości mobilnej, jaki za sobą niesie.

– Po prostu nie możemy sobie pozwolić, żeby klient, który kupił nowego smartfona, zobaczył, że jego bank nie jest tam obsługiwany – mówi jeden z menedżerów branży finansowej. – Wtedy może po prostu poszukać oferty u konkurencji – dodaje.

Sam Samsung szacuje, że w Polsce jest ok. 14 mln aktywnych telefonów tej marki, ale tylko ok. 20 proc. użytkowników korzysta z płatności przez telefon. Przestrzeń do ekspansji jest więc ogromna (choć trzeba przyznać, że działa ona tylko na nowych modelach smartfonów Samsunga). Popularność płatności mobilnych NFC w Polsce sukcesywnie rośnie, badania dla Fundacji Polska Bezgotówkowa pokazują, że w 2024 r. dokonano w tej sposób 18 proc. płatności w punktach sprzedaży. Przy czym wśród młodych konsumentów, w wieku 18-24 lata, była to już niemal połowa transakcji.

Współpraca zamiast wojny fintechów i banków

Co ciekawe, usługa Samsung Pay to bezpośrednia konkurencja dla Google Pay, które działa praktycznie na każdym urządzeniu z systemem Android. Ale to już zmartwienie Google'a. Za to sytuacja ta pokazuje, że „sojusz” banków i fintechów jest możliwy i może być całkiem udany. To przeciwieństwo stereotypowego myślenia, że banki i fintechy stoją po dwóch stronach barykady jako „śmiertelni” rywale w walce o klienta. – No cóż, kiedyś były takie obawy, że tradycyjni kredytodawcy przegrają tę walkę. Okazuje się, że przynajmniej na razie jest miejsce dla wszystkich, a współpraca może przynieść korzyści obu stronom – zaznacza jeden z ekspertów.

Jakie korzyści? Banki mogą ogrzewać się w blasku innowacyjności i postępu, jaki dają fintechy. Z kolei firmy nowych technologii czerpią korzyści m.in. z zaufania, jakim cieszą się instytucje finansowe, gwarantowanego przez nich bezpieczeństwa, doświadczenia, bazy danych o klientach, zasobów kapitałowych itd.

Kto zarabia na płaceniu telefonem?

Współpraca przynosi też obu stronom pewne korzyści… finansowe. Przy zastrzeżeniu, że samo użytkowanie aplikacji do płacenia w smartfonie jest całkowicie bezpłatne, to jednak na samych płatnościach mobilnych zarabiają zarówno banki, jak i operatorzy systemów płatniczych (i wszelcy inni uczestnicy systemu).

Najwięcej, jak się zdaje, zarabiają banki jako wydawcy karty płatniczej, pobierając prowizję (tzw. opłatę interchange) od każdej transakcji, niezależnie od tego, czy została użyta fizyczna karta, czy jej cyfrowy odpowiednik w telefonie. Operatorzy systemów (np. Samsung Pay czy Google Pay) w zamian za dostarczanie platformy pobierają z kolei niewielką opłatę od banków. Chociaż kwoty opłat dla pojedynczych płatności są niewielkie, im większa liczba dokonywanych transakcji (czyli tzw. transakcyjność klientów), tym zyski wszystkich uczestników systemu większe.

Bankowość Banki Firmy Finanse Fintech płatności mobilne nowe technologie

Premierze usługi Samsung Pay w Polsce, która miała miejsce kilka dni temu, towarzyszyła niemal skoordynowana akcja promocyjna ze strony największych banków w Polsce. PKO BP, Pekao SA, mBank, Millennium czy Credit Agricole BP niemal na wyścigi informowały o nawiązanej z Samsungiem współpracy i dostępności płatności mobilnych już w dniu debiutu.

Dlaczego banki entuzjastycznie promują Samsung Pay?

