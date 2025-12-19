Aktualizacja: 19.12.2025 23:40 Publikacja: 19.12.2025 20:18
Foto: Adobe Stock
Visa i Mastercard złożyły w czwartek, 18 grudnia, proponowaną ugodę w federalnym sądzie okręgowym w Waszyngtonie. Dokument wymaga jeszcze zatwierdzenia przez sędziego. Amerykańskie spółki zajmujące się wydawaniem kart płatniczych zgodziły się zapłacić w sumie 167,5 mln dolarów w ramach ugody dotyczącej wysokich opłat w bankomatach.
Pozew, będący jedną z trzech powiązanych spraw w sądzie federalnym w Dystrykcie Kolumbii, został wniesiony w 2011 roku. Konsumenci zakwestionowali zasady branżowe wprowadzone przez Visa i Mastercard, które rzekomo blokowały niezależnym, niebankowym operatorom bankomatów możliwość oferowania niższych cen. Visa i Mastercard zaprzeczyły, jakoby dopuściły się jakichkolwiek naruszeń prawa.
Teraz jednak, po trwającym 14 lat sporze, spółki postanowiły pójść na ugodę. Visa wpłaci do funduszu około 88,8 mln dolarów, a Mastercard około 78,7 mln dolarów. Porozumienie przewiduje wypłatę środków potencjalnie milionom użytkowników bankomatów, którzy dokonali kwalifikujących się transakcji bankomatowych od października 2007 roku.
To już kolejna ugoda, jaką firmy postanowiły w ostatnim czasie zawrzeć z klientami za podobne praktyki. W ubiegłym roku Visa i Mastercard zgodziły się zapłacić 197,5 mln dolarów w celu uregulowania powiązanych roszczeń innej grupy użytkowników, którzy twierdzili, że zostali obciążeni nadmiernymi opłatami w bankomatach obsługiwanych przez banki. W 2021 roku kilka banków zgodziło się zapłacić 66 mln dolarów w celu zaspokojenia roszczeń przeciwko nim w ramach tego sporu.
Prawnicy powodów w piśmie sądowym nazwali ugodę „doskonałym wynikiem w świetle ryzyka związanego z dalszym prowadzeniem postępowania”. Oświadczyli, że planują zwrócić się do sądu o przyznanie im do 30 proc. funduszu, czyli około 50 mln dolarów, tytułem kosztów obsługi prawnej.
Trzeci pozew, złożony przez niezależnych właścicieli i operatorów bankomatów, jest w toku w tym samym sądzie.
