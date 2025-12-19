Visa i Mastercard złożyły w czwartek, 18 grudnia, proponowaną ugodę w federalnym sądzie okręgowym w Waszyngtonie. Dokument wymaga jeszcze zatwierdzenia przez sędziego. Amerykańskie spółki zajmujące się wydawaniem kart płatniczych zgodziły się zapłacić w sumie 167,5 mln dolarów w ramach ugody dotyczącej wysokich opłat w bankomatach.

Reklama Reklama

Pozew, będący jedną z trzech powiązanych spraw w sądzie federalnym w Dystrykcie Kolumbii, został wniesiony w 2011 roku. Konsumenci zakwestionowali zasady branżowe wprowadzone przez Visa i Mastercard, które rzekomo blokowały niezależnym, niebankowym operatorom bankomatów możliwość oferowania niższych cen. Visa i Mastercard zaprzeczyły, jakoby dopuściły się jakichkolwiek naruszeń prawa.

Visa i Mastercard zapłacą 167,5 mln dolarów za wysokie opłaty w bankomatach

Teraz jednak, po trwającym 14 lat sporze, spółki postanowiły pójść na ugodę. Visa wpłaci do funduszu około 88,8 mln dolarów, a Mastercard około 78,7 mln dolarów. Porozumienie przewiduje wypłatę środków potencjalnie milionom użytkowników bankomatów, którzy dokonali kwalifikujących się transakcji bankomatowych od października 2007 roku.