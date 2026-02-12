Ważna zmiana w BLIK już wkrótce. Dotyczy wypłat gotówki

Firma, która chce w ten sposób ograniczyć straty przynoszone przez te transakcje, poinformowała o zmianie w komunikacie opublikowanym 11 lutego.

Reklama Reklama

Euronet Polska wprowadza limit na wypłatę przez BLIK

Euronet Polska zaznacza, że bez zmian pozostają inne zasady realizacji transakcji wypłaty lub wpłaty gotówki przy użyciu kodu BLIK. Przypomina również, że nie nalicza żadnych opłat za wypłaty gotówki kodem BLIK oraz za wypłaty realizowane kartami wydanymi w Polsce.

Limit 200 zł nie będzie natomiast obowiązywał na urządzeniach banków i oznaczonych ich logo, a jedynie obsługiwanych przez Euronet Polska.

Firma swoją decyzję dotyczącą zmiany limitu dla wypłaty gotówki realizowanych kodem BLIK uzasadnia koniecznością ograniczenia strat finansowych generowanych przez te transakcje. Sieć, powołując się na publicznie dostępne analizy, podaje, że wypłaty te są realizowane przez operatorów bankomatów w Polsce dwukrotnie poniżej kosztów ponoszonych w związku z taką usługą.

„Pomimo licznych publicznie dostępnych danych dotyczących nieadekwatności stawek, potwierdzonych analizami rynku bankomatowego w Polsce, stawki ustalane przez Polski Standard Płatności (BLIK) dla wypłat kodem BLIK pozostają na poziomie, który nie pokrywa kosztów tej usługi po stronie operatorów bankomatów. Euronet Polska odnotował informacje dotyczące zmian w wysokości tzw. interchange bankomatowego, wprowadzanych przez Mastercard i Visa. Nowe stawki pokryją większą niż dotychczas część kosztów krajowej transakcji wypłaty, ponoszonych przez operatorów. Wciąż jednak zmienione stawki pozostaną niższe niż rzeczywiste koszty, wskazywane w dostępnych publicznie raportach lub pracach naukowych, znanych również organizacjom płatniczym” – czytamy w komunikacie.