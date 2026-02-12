Ważna zmiana w BLIK już wkrótce. Dotyczy wypłat gotówki

Euronet wprowadza limit 200 zł dla jednorazowej wypłaty gotówki za pomocą BLIK
Firma, która chce w ten sposób ograniczyć straty przynoszone przez te transakcje, poinformowała o zmianie w komunikacie opublikowanym 11 lutego.
Euronet Polska zaznacza, że bez zmian pozostają inne zasady realizacji transakcji wypłaty lub wpłaty gotówki przy użyciu kodu BLIK. Przypomina również, że nie nalicza żadnych opłat za wypłaty gotówki kodem BLIK oraz za wypłaty realizowane kartami wydanymi w Polsce.
Limit 200 zł nie będzie natomiast obowiązywał na urządzeniach banków i oznaczonych ich logo, a jedynie obsługiwanych przez Euronet Polska.
Firma swoją decyzję dotyczącą zmiany limitu dla wypłaty gotówki realizowanych kodem BLIK uzasadnia koniecznością ograniczenia strat finansowych generowanych przez te transakcje. Sieć, powołując się na publicznie dostępne analizy, podaje, że wypłaty te są realizowane przez operatorów bankomatów w Polsce dwukrotnie poniżej kosztów ponoszonych w związku z taką usługą.
„Pomimo licznych publicznie dostępnych danych dotyczących nieadekwatności stawek, potwierdzonych analizami rynku bankomatowego w Polsce, stawki ustalane przez Polski Standard Płatności (BLIK) dla wypłat kodem BLIK pozostają na poziomie, który nie pokrywa kosztów tej usługi po stronie operatorów bankomatów. Euronet Polska odnotował informacje dotyczące zmian w wysokości tzw. interchange bankomatowego, wprowadzanych przez Mastercard i Visa. Nowe stawki pokryją większą niż dotychczas część kosztów krajowej transakcji wypłaty, ponoszonych przez operatorów. Wciąż jednak zmienione stawki pozostaną niższe niż rzeczywiste koszty, wskazywane w dostępnych publicznie raportach lub pracach naukowych, znanych również organizacjom płatniczym” – czytamy w komunikacie.
Firma podkreśla, że pozostaje otwarta na dalsze rozmowy zarówno z uczestnikami, jak i regulatorami rynku. Chce wypracować z nimi rozwiązania, które zapewnią utrzymanie stabilnego dostępu do gotówki dla wszystkich klientów w kraju, w tym także dla tych z mniejszych miejscowości.
Do decyzji Euronet Polska o obniżeniu limitu do 200 zł dla jednorazowej wypłaty gotówki przy użyciu kodu BLIK odniósł się Polski Standard Płatności SA, operator BLIKA. W swoim stanowisku podkreślił, że jest to autonomiczna decyzja firmy Euronet Polska i stanowi kolejny etap wieloletniego procesu obniżania limitów wypłat. W opinii PSP zmiana limitu z 800 zł do 200 zł istotnie obniża komfort i bezpieczeństwo transakcji.
W dalszej części swojego stanowiska operator BLIKA poinformował, że ograniczenia kwotowe zapowiedziane przez Euronet Polska nie dotyczą innych operatorów bankomatów, sieci własnych banków, a także polskich sieci sklepów detalicznych, które umożliwiają wypłatę gotówki w kasie.
„Bez zmian gotówkę można wypłacać w ponad 13 000 bankomatów w Polsce, w tym w ponad 8000 bankomatów sieci własnych banków, w których maksymalny limit wypłat BLIKIEM pozostaje na zdecydowanie wyższym poziomie. Użytkownicy BLIKA podczas codziennych zakupów mogą także wypłacać gotówkę w ponad 12 000 sklepów Żabka oraz ponad 3000 sklepów DINO” – czytamy w komunikacie Polskiego Standardu Płatności.
BLIK jest systemem płatności mobilnych w Polsce, zarządzanym i rozwijanym przez wspomniany już Polski Standard Płatności SA. System uruchomiony został w 2015 r. Można dzięki niemu szybko płacić zarówno w sklepie, jak i przez internet. Umożliwia ponadto wpłacanie i wypłacanie gotówki oraz wykonywanie przelewów na numer telefonu.
Aby móc korzystać z płatności BLIK, wystarczy posiadać telefon z dostępem do internetu i aplikacją banku. BLIK działa w oparciu o 6-cyfrowy kod generowany w aplikacji bankowej, który jest ważny tylko przez 2 minuty. Bezpieczeństwo transakcji zapewnia autoryzacja transakcji w aplikacji mobilnej banku.
