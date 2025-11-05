Reklama
BLIK o atakach hakerów. „Bezpieczeństwo użytkowników nie było zagrożone”

W ostatnich dniach BLIK znalazł się na celowniku hakerów. Operator uspokaja: system działa stabilnie, dane użytkowników i ich pieniądze nie są zagrożone, inwestujemy w procedury bezpieczeństwa. Jednocześnie BLIK notuje rekordowe wyniki.

Publikacja: 05.11.2025 13:00

BLIK o atakach hakerów. „Bezpieczeństwo użytkowników nie było zagrożone”

Foto: Adobe Stock

Anna Cieślak-Wróblewska

Z tego artykułu się dowiesz:

  • W jaki sposób BLIK stara się zapewnić bezpieczeństwo swoich użytkowników?
  • Jakie nowe usługi oferuje BLIK?
  • Które usługi BLIK cieszą się największym zainteresowaniem?

– Jeśli chodzi o incydenty, z którymi mierzyliśmy się w ostatnich dniach, to zostały one sprawnie i szybko opanowane – podkreślała Katarzyna Matuszczyk, członkini zarządu ds. finansowych w Polskim Standardzie Płatności, operatorze BLIKA, podczas środowej konferencji wynikowej. – System aktualnie funkcjonuje w sposób stabilny – zaznaczyła.

Jaki był cel ataków hakerskich na BLIK-a

W ostatnich tygodniach BLIK – najpopularniejszy w Polsce system płatności mobilnych – mierzył się z nasilonymi atakami typu DDoS. Miało to miejsce m.in. w miniony poniedziałek czy sobotę, a klienci w całym kraju zgłaszali problemy z płatnościami.

– Celem takich ataków jest próba destabilizacji systemu i zakłócenia dostępności usług. Polegają one na przeciążeniu naszej infrastruktury ogromną liczbą zapytań, które mają miejsce jednocześnie, co skutkuje tym, że chwilowo może nastąpić ograniczenie dostępności usług – wyjaśniała Katarzyna Matuszczyk. – W żadnym momencie tych ataków dane czy środki naszych użytkowników nie były zagrożone – podkreślała.

Duża awaria Blika, nie działają płatności. Operator: Obserwujemy zewnętrzny atak
Jak BLIK dba o bezpieczeństwo klientów

Władze BLIK-a zaznaczają, że aktualnie system działa w sposób stabilny, z drugiej strony cały czas utrzymywany jest wzmożony monitoring i pełna gotowość operacyjna, by natychmiast reagować na ewentualne kolejne próby zakłóceń.

Katarzyna Matuszczyk zaznaczyła, że procedury bezpieczeństwa BLIK-a, które od początku były kwestią fundamentalną, są stale testowane, wzmacniane i udoskonalane. Firma inwestuje również w nowe technologie, które pozwalają szybciej reagować na ataki i minimalizować ich skutki.

Jeśli chodzi o wyniki operacyjne BLIK-a, to jego popularność stale rośnie. Na koniec września tego roku liczba użytkowników to już 19,9 mln, czyli o 14 proc. więcej niż przed rokiem.

Czy popularność BLIK-a rośnie mimo cyberataków 

– Widzimy nie tylko coraz większą liczbę użytkowników, ale też rosnącą częstotliwość korzystania z BLIK-a – w trzecim kwartale średnio 13 transakcji miesięcznie – mówiła Matuszczyk. Tę dynamikę wzrostów napędza między innymi rozwój nowych usług, takich jak płatności powtarzalne i odroczone, z których mogą korzystać klienci kolejnych banków.

Awaria BLIKa. Wicepremier informuje o możliwym ataku hakerskim
Konta Bankowe
Awaria BLIKa. Wicepremier informuje o możliwym ataku hakerskim

W samym III kwartale 2025 r. użytkownicy BLIK-a zrealizowali 743,9 mln transakcji (o 19 proc. więcej niż w III kw. 2024 r.), a ich łączna kwota wyniosła 112,3 mld zł (26 proc. więcej). Średnia liczba transakcji w ciągu jednego dnia to 8 mln.

Od początku tego roku użytkownicy BLIK-a wykonali już ponad 2,1 mld transakcji – prawie tyle, co przez cały 2024 r. – To pokazuje, że realizujemy założenia strategii „BLIK x2” i utrzymujemy wysoką dynamikę rozwoju – komentowała Katarzyna Matuszczyk.

Jakie usługi BLIK są najpopularniejsze

Tradycyjnie najbardziej dynamiczny pod względem transakcyjnym w III kwartale był segment e-commerce, który zanotował ponad 20-proc. wzrost płatności online (348,7 mln transakcji na kwotę 54,2 mld zł). Coraz chętniej Polacy używają też BLIK-a do płatności w stacjonarnych punktach sprzedaży (188,5 mln płatności w terminalach płatniczych, co oznacza wzrost o 15 proc. w porównaniu z ub. r.). Przy czym rośnie tu popularność płatności zbliżeniowych. Opcję tę aktywowało już 3,9 mln osób, a od momentu jej uruchomienia zapłacono BLIK-iem zbliżeniowo w aż 168 krajach (w ostatnim kwartale do listy tych państw dołączyły Samoa, Tonga i Gujana).

Wciąż dużym zainteresowaniem cieszą się przelewy na telefon. W III kw. użytkownicy wykonali 186 mln takich operacji, o 21 proc. więcej niż w 2024 r.

Źródło: rp.pl

Bankowość Banki Blik wyniki sprzedaży Finanse cyberbezpieczeństwo cyberataki

– Jeśli chodzi o incydenty, z którymi mierzyliśmy się w ostatnich dniach, to zostały one sprawnie i szybko opanowane – podkreślała Katarzyna Matuszczyk, członkini zarządu ds. finansowych w Polskim Standardzie Płatności, operatorze BLIKA, podczas środowej konferencji wynikowej. – System aktualnie funkcjonuje w sposób stabilny – zaznaczyła.

Jaki był cel ataków hakerskich na BLIK-a

