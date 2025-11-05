Z tego artykułu się dowiesz: W jaki sposób BLIK stara się zapewnić bezpieczeństwo swoich użytkowników?

Jakie nowe usługi oferuje BLIK?

Które usługi BLIK cieszą się największym zainteresowaniem?

– Jeśli chodzi o incydenty, z którymi mierzyliśmy się w ostatnich dniach, to zostały one sprawnie i szybko opanowane – podkreślała Katarzyna Matuszczyk, członkini zarządu ds. finansowych w Polskim Standardzie Płatności, operatorze BLIKA, podczas środowej konferencji wynikowej. – System aktualnie funkcjonuje w sposób stabilny – zaznaczyła.

Jaki był cel ataków hakerskich na BLIK-a

W ostatnich tygodniach BLIK – najpopularniejszy w Polsce system płatności mobilnych – mierzył się z nasilonymi atakami typu DDoS. Miało to miejsce m.in. w miniony poniedziałek czy sobotę, a klienci w całym kraju zgłaszali problemy z płatnościami.

– Celem takich ataków jest próba destabilizacji systemu i zakłócenia dostępności usług. Polegają one na przeciążeniu naszej infrastruktury ogromną liczbą zapytań, które mają miejsce jednocześnie, co skutkuje tym, że chwilowo może nastąpić ograniczenie dostępności usług – wyjaśniała Katarzyna Matuszczyk. – W żadnym momencie tych ataków dane czy środki naszych użytkowników nie były zagrożone – podkreślała.