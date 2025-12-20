1 godz. 1 min. 26 sek.

Rosja nie ustępuje, pokój odległy. USA w chaosie

W tym odcinku podsumowujemy 2025 r. z trzech perspektyw: krajów Afryki i tzw. Globalnego Południa, Stanów Zjednoczonych oraz Federacji Rosyjskiej. Przyjrzymy się procesom gospodarczym, społecznym i politycznym w Afryce, które wpływają na Europę, przeanalizujemy zmiany w polityce zagranicznej USA oraz przyjrzymy się strategiom Rosji w utrzymywaniu swojej pozycji na arenie międzynarodowej.

Rok 2025 w geopolityce: Globalne Południe, Trump i Rosja

Mijający rok pokazał, jak ważne jest spojrzenie na świat z perspektywy globalnej, a nie tylko lokalną. „Czasami zbyt mało wnikliwie patrzymy na sytuację w Azji Południowo-Wschodniej. Polska debata koncentruje się na kwestiach istotnych z punktu widzenia naszych interesów, takich jak Ukraina czy relacje transatlantyckie, ale gdy spojrzymy globalnie, dostrzeżemy szereg procesów, które mają kolosalne znaczenie także dla naszego bezpieczeństwa” – zauważa prof. Wiesław Lizak z Uniwersytetu Warszawskiego. Ekspert podkreśla, że konflikty w Sudanie, Somalii czy Sudanie Południowym oraz problemy migracyjne z Afryki mają bezpośredni wpływ na Europę, a globalne procesy gospodarcze, jak np. wzrost cen kawy, wynikają z wydarzeń na drugim końcu świata.

Równie istotnym tematem jest rola Federacji Rosyjskiej w globalnym układzie sił. „Po czterech latach od wybuchu wojny rosyjsko-ukraińskiej okazuje się, że Rosja znajduje partnerów na świecie, szczególnie w krajach afrykańskich i azjatyckich, takich jak Indie czy Chiny. Trudno więc mówić o jej pełnej izolacji międzynarodowej” – komentuje dr Szymon Kardaś. Ekspert ECFR podkreśla, że działania Rosji na Globalnym Południu pozwalają jej utrzymać aktywność międzynarodową i prowadzić politykę o ambicjach mocarstwowych wykraczających poza kontekst regionalny.