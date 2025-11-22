52 min. 13 sek.

Podcast „Rzecz o geopolityce”: Chińska inwigilacja rośnie. Geopolityka technologii i Arktyka

W rozmowie z Rzeczpospolitą prof. Waldemar Karpa zwrócił uwagę na rosnącą polaryzację narracji dotyczących technologii oraz ich roli w geopolityce. Z jednej strony mamy zachodni model, uosabiany choćby przez Petera Thiela – w którym technologia przedstawiana jest jako narzędzie obrony wolności jednostki, choć sam Thiel, paradoksalnie, współtworzy systemy nadzoru dla administracji USA.

Granice technologii

Z drugiej strony stoją Chiny, gdzie innowacje wpisane są w długofalowy projekt państwowy i podporządkowane są wizji „wielkiego renesansu” narodu. W chińskim modelu technologia staje się instrumentem realizacji celów kolektywnych, a jednostka schodzi na dalszy plan, co widać choćby w społecznej akceptacji systemów oceny obywateli czy wszechobecnego nadzoru. Oba podejścia, libertariański mit proroka z Doliny Krzemowej oraz pragmatyczne planowanie partyjne, pokazują, jak odmiennie można rozumieć rolę innowacji w kształtowaniu przyszłości.

W centrum europejskiej refleksji o technologiach pozostaje jednak pytanie fundamentalne: komu one mają służyć? Profesor Karpa podkreśla, że mimo niedoskonałości europejskiej polityki cyfrowej, to właśnie tu nadal najsilniej akcentuje się prymat godności jednostki i etycznych ograniczeń w projektowaniu narzędzi cyfrowych. Europa buduje technologiczny postęp wolniej niż Chiny, ale stara się, by nie odbywał się on kosztem człowieka. Z rozmowy wybrzmiewa jednocześnie przestroga: technologia nie jest neutralna, a jej nadużycia są już codziennością: od uzależnienia od asystentów AI po ekstremalne przypadki budzące alarm, jak symboliczne „śluby z czatem” czy wykorzystywanie narzędzi AI do celów przestępczych. W tym kontekście konfrontacja wartości europejskich, chińskich i amerykańskich, staje się jednym z kluczowych frontów współczesnej geopolityki technologicznej.