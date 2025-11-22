52 min. 13 sek.
W rozmowie z Rzeczpospolitą prof. Waldemar Karpa zwrócił uwagę na rosnącą polaryzację narracji dotyczących technologii oraz ich roli w geopolityce. Z jednej strony mamy zachodni model, uosabiany choćby przez Petera Thiela – w którym technologia przedstawiana jest jako narzędzie obrony wolności jednostki, choć sam Thiel, paradoksalnie, współtworzy systemy nadzoru dla administracji USA.
Z drugiej strony stoją Chiny, gdzie innowacje wpisane są w długofalowy projekt państwowy i podporządkowane są wizji „wielkiego renesansu” narodu. W chińskim modelu technologia staje się instrumentem realizacji celów kolektywnych, a jednostka schodzi na dalszy plan, co widać choćby w społecznej akceptacji systemów oceny obywateli czy wszechobecnego nadzoru. Oba podejścia, libertariański mit proroka z Doliny Krzemowej oraz pragmatyczne planowanie partyjne, pokazują, jak odmiennie można rozumieć rolę innowacji w kształtowaniu przyszłości.
W centrum europejskiej refleksji o technologiach pozostaje jednak pytanie fundamentalne: komu one mają służyć? Profesor Karpa podkreśla, że mimo niedoskonałości europejskiej polityki cyfrowej, to właśnie tu nadal najsilniej akcentuje się prymat godności jednostki i etycznych ograniczeń w projektowaniu narzędzi cyfrowych. Europa buduje technologiczny postęp wolniej niż Chiny, ale stara się, by nie odbywał się on kosztem człowieka. Z rozmowy wybrzmiewa jednocześnie przestroga: technologia nie jest neutralna, a jej nadużycia są już codziennością: od uzależnienia od asystentów AI po ekstremalne przypadki budzące alarm, jak symboliczne „śluby z czatem” czy wykorzystywanie narzędzi AI do celów przestępczych. W tym kontekście konfrontacja wartości europejskich, chińskich i amerykańskich, staje się jednym z kluczowych frontów współczesnej geopolityki technologicznej.
Region Europy Północnej i Arktyki zyskał w ostatnich latach ogromne znaczenie strategiczne dla NATO, zwłaszcza po akcesji Finlandii i Szwecji, dzięki której cała północna flanka znalazła się w obrębie sojuszu. Dla Polski, której polityka bezpieczeństwa coraz wyraźniej zwraca się ku północy, oznacza to zarówno większe poczucie stabilności, jak i nowe zobowiązania, widoczne chociażby we wspólnych ćwiczeniach z państwami skandynawskimi, misjach na Bałtyku czy udziale w stałych zespołach NATO.
Jak przekonywał dr Damian Szacawa, w tle pozostaje jednak zasadnicze pytanie o źródła zagrożeń. Federacja Rosyjska pozostaje jednoznacznie wskazywana jako przeciwnik w dokumentach NATO, ale w Arktyce coraz poważniejszym aktorem są również Chiny, których rosnąca obecność, m.in. poprzez projekt Polarnego Jedwabnego Szlaku, odbywa się za przyzwoleniem Moskwy i potwierdza asymetrię w relacjach obu państw Jednocześnie Arktyka przyciąga uwagę ze względu na swoje bogactwa, od gazu ziemnego i surowców strategicznych po metale ziem rzadkich, kluczowych dla transformacji energetycznej i europejskiego przemysłu zbrojeniowego.
Wszystko to dzieje się w warunkach postępującej militaryzacji i pogarszającego się klimatu współpracy międzynarodowej, zwłaszcza z Rosją, z którą dialog w ramach Rady Arktycznej już wcześniej był trudny, a po inwazji na Ukrainę stał się niemal niemożliwy. Zmiany klimatyczne, choć odczuwalne i wpływające na żeglugę oraz życie ludności rdzennej, ustępują dziś miejsca napięciom geopolitycznym, również dlatego, że otwierające się szlaki arktyczne mogą w przyszłości uniezależnić handel morski z Chin od kontroli USA.
