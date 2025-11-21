Z tego artykułu się dowiesz: Jakie były konsekwencje przeceny na Wall Street dla giełd azjatyckich?

Dlaczego akcje SoftBanku spadły o 11 procent i jakie mają znaczenie dla rynku technologicznego?

Co spowodowało gwałtowne spadki cen akcji firm półprzewodnikowych w Azji?

Jaka jest rola Nvidii w obecnych spadkach na rynku i jakie czynniki wpłynęły na jej wycenę?

Jak sytuacja na rynku amerykańskim wpłynęła na globalne nastroje w sektorze technologicznym?

Japoński indeks giełdowy Nikkei 225 spadał w końcówce piątkowej sesji o 2,4 proc., Hang Seng (główny indeks giełdy w Hongkongu) zniżkował też o 2,4 proc., a koreański KOSPI tracił 3,8 proc. Dzień wcześniej amerykański indeks Nasdaq Composite zamknął się 2,15 proc. na minusie, choć zaczynał sesję od silnych wzrostów.

Akcje w Azji tanieją

W piątek azjatyckie akcje spółek półprzewodnikowych zaliczyły szeroki spadek, któremu przewodził gwałtowny zjazd SoftBanku po tym, jak nocny krach Nvidii zignorował jej lepsze od oczekiwań wyniki kwartalne i optymistyczne prognozy. SoftBank zanurkował w Tokio o 11 proc. Japoński konglomerat technologiczny niedawno wyprzedał posiadane akcje Nvidii, ale nadal kontroluje brytyjską firmę półprzewodnikową Arm, która dostarcza Nvidii architekturę i projekty układów scalonych. SoftBank jest również zaangażowany w szereg przedsięwzięć związanych ze sztuczną inteligencją, które wykorzystują technologię Nvidii, w tym wart 500 mld dol. projekt Stargate dotyczący centrów danych w USA.

Koreański SK Hynix spadł o prawie 10 proc. Producent pamięci jest głównym dostawcą dla Nvidii wysokoprzepustowych pamięci (HBM) stosowanych w aplikacjach AI. Samsung Electronics – rywal, który również dostarcza Nvidii pamięć – stracił ponad 5 proc. Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), największy na świecie producent kontraktowy układów scalonych i wytwórca chipów według projektów Nvidii, spadł w Tajpej o ponad 4 proc.Tajwański Hon Hai Precision Industry (znany także jako Foxconn), który produkuje stojaki serwerowe przeznaczone do obciążeń AI, zniżkował natomiast o prawie 5 proc.