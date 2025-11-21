Reklama
Strach przed bańką AI wraca. SoftBank traci 11 procent

Po przecenie na Wall Street, wyprzedaż objęła giełdy azjatyckie. Akcje japońskiego SoftBanku, silnie inwestującego w spółki technologiczne, traciły nawet 11 proc.

Publikacja: 21.11.2025 09:41

Po przecenie na Wall Street, wyprzedaż objęła giełdy azjatyckie

Po przecenie na Wall Street, wyprzedaż objęła giełdy azjatyckie

Foto: REUTERS/Kim Kyung-Hoon

Hubert Kozieł

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Jakie były konsekwencje przeceny na Wall Street dla giełd azjatyckich?
  • Dlaczego akcje SoftBanku spadły o 11 procent i jakie mają znaczenie dla rynku technologicznego?
  • Co spowodowało gwałtowne spadki cen akcji firm półprzewodnikowych w Azji?
  • Jaka jest rola Nvidii w obecnych spadkach na rynku i jakie czynniki wpłynęły na jej wycenę?
  • Jak sytuacja na rynku amerykańskim wpłynęła na globalne nastroje w sektorze technologicznym?

Japoński indeks giełdowy Nikkei 225 spadał w końcówce piątkowej sesji o 2,4 proc., Hang Seng (główny indeks giełdy w Hongkongu) zniżkował też o 2,4 proc., a koreański KOSPI tracił 3,8 proc. Dzień wcześniej amerykański indeks Nasdaq Composite zamknął się 2,15 proc. na minusie, choć zaczynał sesję od silnych wzrostów.

Akcje w Azji tanieją

W piątek azjatyckie akcje spółek półprzewodnikowych zaliczyły szeroki spadek, któremu przewodził gwałtowny zjazd SoftBanku po tym, jak nocny krach Nvidii zignorował jej lepsze od oczekiwań wyniki kwartalne i optymistyczne prognozy. SoftBank zanurkował w Tokio o 11 proc. Japoński konglomerat technologiczny niedawno wyprzedał posiadane akcje Nvidii, ale nadal kontroluje brytyjską firmę półprzewodnikową Arm, która dostarcza Nvidii architekturę i projekty układów scalonych. SoftBank jest również zaangażowany w szereg przedsięwzięć związanych ze sztuczną inteligencją, które wykorzystują technologię Nvidii, w tym wart 500 mld dol. projekt Stargate dotyczący centrów danych w USA. 

Koreański SK Hynix spadł o prawie 10 proc. Producent pamięci jest głównym dostawcą dla Nvidii wysokoprzepustowych pamięci (HBM) stosowanych w aplikacjach AI. Samsung Electronics – rywal, który również dostarcza Nvidii pamięć – stracił ponad 5 proc. Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), największy na świecie producent kontraktowy układów scalonych i wytwórca chipów według projektów Nvidii, spadł w Tajpej o ponad 4 proc.Tajwański Hon Hai Precision Industry (znany także jako Foxconn), który produkuje stojaki serwerowe przeznaczone do obciążeń AI, zniżkował natomiast o prawie 5 proc.

Dlaczego doszło do przeceny na giełdach?

Do przeceny akcji największych azjatyckich gigantów półprzewodnikowych doszło po tym, jak Nvidia straciła w czwartek w USA ponad 3 proc., mimo że poprzedniego wieczoru pobiła oczekiwania Wall Street w wynikach za trzeci kwartał roku obrachunkowego. Spółka podała również lepsze od prognoz wskazówki sprzedażowe na czwarty kwartał, co – według analityków – mogłoby podnieść oczekiwania zysków w całym sektorze.

Billy Toh, szef badań detalicznych w regionie w CGS International Securities Singapore, stwierdził w rozmowie z CNBC, że Nvidia padła ofiarą kombinacji: wyprzedaży bitcoina, możliwości opóźnienia obniżki stóp przez Fed oraz ogólnie bardziej restrykcyjnych warunków finansowych. - Do tego dochodzi nieustanna narracja o bańce AI, która uruchamia szerszą rotację risk-off, więc naturalnie Nvidia staje się jednym z pierwszych punktów nacisku – dodał Toh.

Nastroje na rynku popsuły też opublikowane w czwartek wrześniowe dane z amerykańskiego rynku pracy. Choć dane były tak opóźnione, że dzisiejsza gospodarka może wyglądać zupełnie inaczej niż dwa miesiące temu, liczby okazały się znacznie lepsze od oczekiwań. To jeszcze bardziej osłabiło nadzieje na obniżkę stóp, a traderzy – według narzędzia CME FedWatch – zwiększyli zakłady, że urzędnicy Rezerwy Federalnej utrzymają stopy procentowe bez zmian w grudniu.

Źródło: rp.pl

Rynki Sztuczna Inteligencja Kontrola Giełdy zagraniczne

