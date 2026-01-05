Aktualizacja: 05.01.2026 13:00 Publikacja: 05.01.2026 12:11
Brigitte Macron
Sąd skazał wszystkich oskarżonych. W ramach kary orzeczono różne środki – od skierowań na szkolenia dotyczące cyberprzemocy aż po 8 miesięcy więzienia w zawieszeniu.
Sąd zwrócił uwagę na „szczególnie poniżające, obraźliwe i złośliwe” komentarze odnoszące się do fałszywych twierdzeń dotyczących rzekomej tożsamości transpłciowej i rzekomych przestępstw pedofilskich wymierzonych w Brigitte Macron.
Brigitte Macron nie pojawiła się na dwudniowym procesie w październiku. W niedzielę, w wywiadzie dla telewizji TF1, powiedziała, że wszczęła postępowanie prawne, aby „dać przykład” w walce z nękaniem.
Oskarżeni, ośmiu mężczyzn i dwie kobiety w wieku od 41 do 65 lat, odpowiadali za publikowanie „licznych złośliwych komentarzy”, fałszywie twierdzących, że żona prezydenta Emmanuela Macrona urodziła się jako mężczyzna, oraz za łączenie 24-letniej różnicy wieku między Brigitte a Emmanuelem Macronami z pedofilią. Niektóre z tych postów były wyświetlane dziesiątki tysięcy razy.
Córka Brigitte Macron, Tiphaine Auzière, w trakcie procesu stwierdziła „pogorszenie” życia matki od czasu, gdy nękanie nasiliło się w internecie. - Nie mogła ignorować okropnych rzeczy, które się o niej mówiło – powiedziała Auzière przed sądem. Dodała, że wpływ ten rozciągnął się na całą rodzinę, w tym wnuki Macrona.
Jedna z oskarżonych to 51-letnia Delphine Jegousse, występująca pod pseudonimem Amandine Roy, przed sądem przedstawiająca się jako medium i publicystka, odegrała rolę w rozpowszechnieniu plotki po tym, jak w 2021 r. opublikowała na swoim kanale YouTube czterogodzinny film dotyczący Brigitte Macron. Została skazana na 6 miesięcy więzienia.
Innym oskarżonym był 41-letni Aurélien Poirson-Atlan, znany w mediach społecznościowych jako Zoé Sagan. Jego konto na platformie X zostało zawieszone w 2024 r. po tym, jak jego nazwisko pojawiło się w kilku śledztwach sądowych. Poirson-Atlan został skazany na 8 miesięcy więzienia w zawieszeniu.
Pozostali oskarżeni to m.in. urzędnik, nauczyciel i informatyk. Kilku z nich oświadczyło przed sądem, że ich komentarze miały charakter humorystyczny lub satyryczny i że nie rozumieją, dlaczego są ścigani.
Sprawa – jak przypomina agencja Associated Press – jest następstwem wieloletnich teorii spiskowych, fałszywie twierdzących, że Brigitte Macron urodziła się pod nazwiskiem Jean-Michel Trogneux, które w rzeczywistości jest imieniem jej brata. Macronowie wnieśli również w Stanach Zjednoczonych pozew o zniesławienie przeciwko konserwatywnej influencerce Candace Owens.
Macronowie, którzy są małżeństwem od 2007 r., poznali się w liceum, gdzie on był uczniem, a ona nauczycielką. Brigitte Macron, starsza od męża o 24 lata, nazywała się wtedy Brigitte Auzière i była mężatką, matką trójki dzieci.
48-letni Emmanuel Macron jest prezydentem Francji od 2017 r.
