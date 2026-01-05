Rzeczpospolita
Brigitte Macron kontra hejterzy. Sąd w Paryżu wydał wyrok

Sąd w Paryżu uznał 10 osób winnymi cyberprzemocy wobec pierwszej damy Francji Brigitte Macron. Ma to związek z rozpowszechnianymi w sieci nieprawdziwymi twierdzeniami na temat jej płci i orientacji seksualnej, wśród nich twierdzeń jakoby Pierwsza Dama Francji urodziła się jako mężczyzna.

Publikacja: 05.01.2026 12:11

Brigitte Macron

Foto: Reuters/Gonzalo Fuentes

Bartosz Lewicki

Sąd skazał wszystkich oskarżonych. W ramach kary orzeczono różne środki – od skierowań na szkolenia dotyczące cyberprzemocy aż po 8 miesięcy więzienia w zawieszeniu.

Sąd zwrócił uwagę na „szczególnie poniżające, obraźliwe i złośliwe” komentarze odnoszące się do fałszywych twierdzeń dotyczących rzekomej tożsamości transpłciowej i rzekomych przestępstw pedofilskich wymierzonych w Brigitte Macron.

Brigitte Macron nie pojawiła się na dwudniowym procesie w październiku. W niedzielę, w wywiadzie dla telewizji TF1, powiedziała, że wszczęła postępowanie prawne, aby „dać przykład” w walce z nękaniem.

Hejt w internecie miał wpływ na całą rodzinę Macronów

Oskarżeni, ośmiu mężczyzn i dwie kobiety w wieku od 41 do 65 lat, odpowiadali za publikowanie „licznych złośliwych komentarzy”, fałszywie twierdzących, że żona prezydenta Emmanuela Macrona urodziła się jako mężczyzna, oraz za łączenie 24-letniej różnicy wieku między Brigitte a Emmanuelem Macronami z pedofilią. Niektóre z tych postów były wyświetlane dziesiątki tysięcy razy.

Córka Brigitte Macron, Tiphaine Auzière, w trakcie procesu stwierdziła „pogorszenie” życia matki od czasu, gdy nękanie nasiliło się w internecie. - Nie mogła ignorować okropnych rzeczy, które się o niej mówiło – powiedziała Auzière przed sądem. Dodała, że wpływ ten rozciągnął się na całą rodzinę, w tym wnuki Macrona.

Kim są skazani za nękanie Brigitte Macron? 

Jedna z oskarżonych to 51-letnia Delphine Jegousse, występująca pod pseudonimem Amandine Roy, przed sądem przedstawiająca się jako medium i publicystka, odegrała rolę w rozpowszechnieniu plotki po tym, jak w 2021 r. opublikowała na swoim kanale YouTube czterogodzinny film dotyczący Brigitte Macron. Została skazana na 6 miesięcy więzienia.

Innym oskarżonym był 41-letni Aurélien Poirson-Atlan, znany w mediach społecznościowych jako Zoé Sagan. Jego konto na platformie X zostało zawieszone w 2024 r. po tym, jak jego nazwisko pojawiło się w kilku śledztwach sądowych. Poirson-Atlan został skazany na 8 miesięcy więzienia w zawieszeniu.

Pozostali oskarżeni to m.in. urzędnik, nauczyciel i informatyk. Kilku z nich oświadczyło przed sądem, że ich komentarze miały charakter humorystyczny lub satyryczny i że nie rozumieją, dlaczego są ścigani.

Jean-Michel Trogneux to brat Brigitte Macron. Oskarżenia również w USA

Sprawa – jak przypomina agencja Associated Press – jest następstwem wieloletnich teorii spiskowych, fałszywie twierdzących, że Brigitte Macron urodziła się pod nazwiskiem Jean-Michel Trogneux, które w rzeczywistości jest imieniem jej brata. Macronowie wnieśli również w Stanach Zjednoczonych pozew o zniesławienie przeciwko konserwatywnej influencerce Candace Owens.

Macronowie, którzy są małżeństwem od 2007 r., poznali się w liceum, gdzie on był uczniem, a ona nauczycielką. Brigitte Macron, starsza od męża o 24 lata, nazywała się wtedy Brigitte Auzière i była mężatką, matką trójki dzieci.

48-letni Emmanuel Macron jest prezydentem Francji od 2017 r.

