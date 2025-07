Pozew Macronów dotyczy ośmioczęściowego podcastu „Becoming Brigitte”, który ma ponad 2,3 miliona wyświetleń na YouTube, oraz powiązanych z nim postów na X. Według Macronów seria ta rozpowszechniała „możliwe do zweryfikowania fałszywe i druzgocące kłamstwa”, w tym to, że Brigitte Macron ukradła tożsamość innej osoby i zmieniła płeć na żeńską, a także że Macronowie są krewnymi i dopuścili się kazirodztwa.

W pozwie omówiono okoliczności, w jakich Macronowie się poznali, kiedy obecny 47-letni prezydent był uczniem liceum, a Brigitte nauczycielką. Stwierdzono, że ich związek „pozostawał w granicach prawa”.

Brigitte Macron już wcześniej walczyła z teoriami spiskowymi

Zgodnie z pozwem, bezpodstawne spekulacje na temat płci Brigitte Macron zaczęły pojawiać się w 2021 r., a temat ten był omawiany w popularnych podcastach prowadzonych przez Tuckera Carlsona i Joe Rogana, którzy mają wielu konserwatywnych słuchaczy.

We wrześniu Brigitte wygrała proces przed francuskim sądem przeciwko dwóm kobietom, które przyczyniły się do rozpowszechniania plotek na temat jej płci. W tym miesiącu sąd apelacyjny uchylił tę decyzję, a Brigitte Macron złożyła odwołanie do Sądu Najwyższego we Francji.