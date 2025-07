Organizacje humanitarne chcą, aby tymczasowy premier Caspar Veldkamp zwołał posiedzenie Rady Europejskiej. Kilka dni temu Holandia i 25 innych państw europejskich wezwały Izrael do niezwłocznego wznowienia dostaw pomocy humanitarnej do Strefy Gazy i do działania zgodnie z międzynarodowym prawem humanitarnym i do zniesienia blokady, która uniemożliwia dostęp Palestyńczyków do podstawowych zasobów takich jak żywność, leki i woda.

Jednak zdaniem parlamentarzysty D66 Jana Peternotte'a taki apel to za mało. Parlamentarzysta zwrócił uwagę, że ponad 1 000 Palestyńczyków zginęło w czasie dystrybucji żywności. – A gabinet nic nie robi. (Nic nie robią) Ani UE, ani Holandia – oburzał się.

Christine Teunissen, parlamentarzystka PvdD mówi, że „ogłuszająca cisza” premiera Veldkampa jest „nie do zniesienia”. Odrzucenie wniosku o debatę parlamentarną Teunissen określiła „przyznaniem się do słabości”.