Grzegorz Braun nagrodzony na Białorusi. Za obronę praw człowieka

Grzegorz Braun
Informację podał jako pierwszy portal OKO.press.
Nagrodę im. Emila Czeczki ustanowiła białoruska fundacja, również jego imienia. Wyróżnienie, jak czytamy na stronie fundacji, przyznawane jest „obrońcom praw człowieka, którzy aktywnie wpływają na poprawę sytuacji w dziedzinie praw i wolności”.
„W dzisiejszym świecie, gdzie łamanie praw człowieka i ich lekceważenie stanowią niekiedy powszechny problem, Niezależna Nagroda Praw Człowieka im. Emila Czeczko staje się symbolem nadziei dla wszystkich walczących o sprawiedliwość. Wspiera, docenia i inspiruje obrońców praw człowieka, którzy w swojej działalności często spotykają się z trudnościami i zagrożeniami. Nagroda ta pomaga utrzymać silną społeczność odważnych i nieustraszonych obrońców praw człowieka” - takie wyjaśnienie znajduje się na stronie głównej wspomnianej Międzynarodowej Fundacji Charytatywnej im. Emila Czeczki.
W tym roku nagroda zmieniła swój kształt. Obecnie jest to plakieta przedstawiająca żołnierza bez dystynkcji oznaczających przynależność narodową. - To archetyp obrońcy, a w tle widzimy cały świat. Chcemy przez to podkreślić, że problem naruszeń praw człowieka, dyskryminacji i przemocy dotyczy nas wszystkich - tłumaczył Dmitrij Bielakow, przewodniczący Fundacji im. Czeczki.
Białoruskie media informują, że tegorocznymi laureatami nagrody „zostali ludzie rzeczywiście broniący praw człowieka, którzy nie boją się mówić prawdy o faktach ukrywanych za fasadą 'europejskich wartości'”.
Wśród nagrodzonych znaleźli się m.in. niemiecki dziennikarz i zwolennik partii Alternatywa dla Niemiec, Jürgen Elzesser; Tomasz J., były działacz prorosyjskiej partii "Zmiana" i współpracownik Mateusza Piskorskiego; deputowany rosyjskiej Dumy Państwowej Michaił Dieliagin; członek Rady Praw Człowieka przy prezydencie Rosji, Ewa Merkaczewa; poseł do Parlamentu Europejskiego Grzegorz Braun. Łącznie wyróżniono osiem osób, chociaż, jak poinformował prezes Międzynarodowej Fundacji Charytatywnej im. Czeczki Dmitrij Bielakow, planowano przyznać 10 nagród. Dwie osoby nie mogły odebrać wyróżnień z powodu zamknięcia granic.
Nazwiska nominowanych były utrzymywane w tajemnicy aż do końca, również przed samymi kandydatami, ze względów bezpieczeństwa.
Na uroczystość wręczenia nagród laureatom przybył do Mińska amerykański dziennikarz i producent medialny Patrick Henningsen.
— Przyleciałem ze Stanów Zjednoczonych do Warszawy, gdzie zobaczyłem ogromne kolejki na granicy. Musiałem spędzić noc na dworcu, niektórzy nocowali nawet na podłodze. To nieludzkie traktowanie ludzi! — podkreślił. — Wielu uważa, że na Zachodzie panuje wolność słowa i demokracja. To jednak nie jest prawda — tam istnieje surowa cenzura. Informacje są towarem, dlatego ludzie mogą znać tylko to, co jest wygodne dla władzy.
Dziennikarz dodał, że konieczne jest poznanie różnych punktów widzenia, ale „na szczęście” laureaci Nagrody Emila Czeczki otwarcie wyrażają swoje opinie i ukazują prawdę, za co często prześladuje ich własny rząd.
Jeden z laureatów nagrody, niemiecki wydawca i redaktor naczelny magazynu opozycyjnego „Compact”, Jürgen Elzesser, stwierdził wprost, że „podoba mu się” polityka Aleksandra Łukaszenki, który jego zdaniem opowiada się „za pokojem oraz przyjaznymi relacjami z Rosją i Chinami”.
- Chciałbym, aby Niemcy również obrały tę drogę, zamiast sojuszu z Unią Europejską, gdzie, jak widzimy, wszyscy zatracili się w wojnie - oświadczył Elzesser.
Na informację o nagrodzeniu przez fundację funkcjonującą w reżimie Aleksandra Łukaszenki przedstawiciela polskiej polityki zareagował minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski.
„Co prawda lepszym patronem byłby niesędzia Tomasz Szmydt, ale gratuluję, zapracował Pan" - napisał Sikorski, zwracając się do Grzegorza Brauna.
Emil Czeczko urodził się 29 maja 1996 roku w Bartoszycach. Był polskim żołnierzem w stopniu starszego szeregowego, służył w 11 Mazurskim Pułku Artylerii w ramach 16. Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej.
W Polsce miał problemy z prawem, m.in. za jazdę pod wpływem alkoholu i narkotyków oraz przemoc wobec matki. Pod koniec 2021 roku zdezerterował na Białoruś, przez przejście graniczne Tuszemia. Miał powiedzieć, że nie zgadza się z polityką Polski w sprawie kryzysu migracyjnego i praktykami nieludzkiego traktowania uchodźców.
Po ucieczce z polskiej armii zyskał medialną rozpoznawalność, występując w białoruskich mediach i oskarżając polskie władze o zbrodnie na granicy.
W marcu 2022 roku Emila Czeczkę znaleziono martwego – powieszonego – w mieszkaniu w Mińsku.
