W tym roku nagroda zmieniła swój kształt. Obecnie jest to plakieta przedstawiająca żołnierza bez dystynkcji oznaczających przynależność narodową. - To archetyp obrońcy, a w tle widzimy cały świat. Chcemy przez to podkreślić, że problem naruszeń praw człowieka, dyskryminacji i przemocy dotyczy nas wszystkich - tłumaczył Dmitrij Bielakow, przewodniczący Fundacji im. Czeczki.

Dwóch Polaków wśród nagrodzonych w 2025 roku

Białoruskie media informują, że tegorocznymi laureatami nagrody „zostali ludzie rzeczywiście broniący praw człowieka, którzy nie boją się mówić prawdy o faktach ukrywanych za fasadą 'europejskich wartości'”.

Wśród nagrodzonych znaleźli się m.in. niemiecki dziennikarz i zwolennik partii Alternatywa dla Niemiec, Jürgen Elzesser; Tomasz J., były działacz prorosyjskiej partii "Zmiana" i współpracownik Mateusza Piskorskiego; deputowany rosyjskiej Dumy Państwowej Michaił Dieliagin; członek Rady Praw Człowieka przy prezydencie Rosji, Ewa Merkaczewa; poseł do Parlamentu Europejskiego Grzegorz Braun. Łącznie wyróżniono osiem osób, chociaż, jak poinformował prezes Międzynarodowej Fundacji Charytatywnej im. Czeczki Dmitrij Bielakow, planowano przyznać 10 nagród. Dwie osoby nie mogły odebrać wyróżnień z powodu zamknięcia granic.

Nazwiska nominowanych były utrzymywane w tajemnicy aż do końca, również przed samymi kandydatami, ze względów bezpieczeństwa.

Amerykański dziennikarz komentuje wojnę informacyjną

Na uroczystość wręczenia nagród laureatom przybył do Mińska amerykański dziennikarz i producent medialny Patrick Henningsen.