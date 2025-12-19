Tak się dzieje nie tylko z uwagi na amerykańskie sankcje. W 2007 r. Hugo Chavez, poprzednik Maduro i inicjator radykalnej, lewicowej rewolucji, upaństwowił bez odszkodowania aktywa zagranicznych koncernów naftowych. Kolosalne środki stracili na tym Amerykanie. Sam ConocoPhillips uzyskał w sądach międzynarodowych nakaz odszkodowania przez Wenezuelczyków wart blisko 9 mld dol. Caracas nie wypłacił ani centa. To jedna z głównych przyczyn wściekłości Trumpa na reżim Maduro.

Brak zachodniej techniki i kapitału spowodował jednak, że Wenezuela wydobywa dziś trzykrotnie mniej ropy, niż w 1998 r., ostatnim roku przed dojściem do władzy Chaveza. 85 proc. tej sprzedaży trafia do Chin. 15 proc. jest dostarczanych do USA dzięki specjalnej koncesji Departamentu Skarbu dla Chevrona. Jakieś 2 proc. pozwala wspierać bratni reżim na Kubie.

To także Chiny poprzez państwowy koncern CNPC (China National Petroleum Corporation) są najmocniej zaangażowane kapitałowo w podtrzymanie wenezuelskiego przemysłu naftowego.

Jeszcze na początku grudnia Trump zapowiadał, że wkrótce rozpocznie interwencję lądową przeciw Maduro. Decyzja o nałożeniu blokady morskiej zdaje się wskazywać na to, że postawił na inny sposób obalenia reżimu. Kraj znajduje się w tragicznej kondycji gospodarczej. Z tempem wzrostu cen przeszło 500 proc. ma największą inflację na świecie. Bieda wygnała z Wenezueli 1/3 ludności, rekord wśród krajów, które nie przeżywają wojny.

María Corina Machado szykuje się do objęcia władzy w Caracas

Jeśli Maduro zachowuje lojalność części społeczeństwa, to dzięki systemowi dotacji i przywilejów, które pozwalają przynajmniej niektórym przeżyć od pierwszego do pierwszego. Ale tego bez dochodów ze sprzedaży ropy utrzymać się nie da.

Jeszcze pod koniec września Maduro zapowiedział, że jest gotów podjąć bezpośrednie rozmowy z wysłannikiem Trumpa i byłym ambasadorem USA w Berlinie Richardem Grenellem. Zdaje się jednak, że prezydent stracił już wiarę, iż uda się dojść do kompromisu z dyktatorem. Zwodzony jeszcze za pierwszej kadencji, stracił do niego cierpliwość. Dał się też przekonać do twardej polityki wobec Wenezueli przez sekretarza stanu Marca Rubia. Ten ostatni, syn emigrantów, którzy uciekli przed Fidelem Castro na Florydę, jest zdecydowanym zwolennikiem bezwzględnego rozliczenia się z Wenezuelą.